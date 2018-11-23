图片版权 Getty Images Image caption 英国已将预防青少年糖尿病的作为工作重点，政府将与商家一起，计划限制商店中含糖和脂肪食品的促销活动，以及在晚上9点之前禁止有关商家在（电视广播等）媒体上做商业广告。

根据英国糖尿病协会的统计发现，英国仅英格兰和威尔士25岁以下青少年患2型糖尿病者人数是以前该机构掌握人数的10倍。

在对英国2016-17年的数据进行分析后发现，大部分患者都是通过家庭医生接受治疗，而非在专业医疗单位中进行治疗，所以大多数没有包括在原来官方数据中。

2型糖尿病与肥胖症有联系，儿童和青少年更易患病。

儿童健康专家表示，政府应立即采取行动，落实减少儿童肥胖症的建议措施。英国肥胖症与健康组织也表示对这一情况很担心。

世界卫生组织2016年的数据显示，在全球4.22亿患者中，中国约有1.1亿名糖尿病患者，约占全球1/4。中国近半数成年人处于糖尿病前期，约为5亿人。

虽然取得经济飞速增长的成绩，“因为食用垃圾食品”，中国儿童的肥胖症和糖尿病人数也高速增长。儿童糖尿病年增长率超过14%。

糖尿病不仅是患者自己家庭的灾难，也加剧社会经济负担。

英国官方数据更正，糖尿病青少年患者猛增

最新数据来对2016-2017年英格兰和威尔士地区数据的官方审核，其中包括了家庭医生治疗的95％病例。

调查新发现共有6836名儿童和青少年正在接受治疗，其中20-25岁的青少年人数高达5千多人。

而此前的儿科与儿童健康皇家学院的有关报告的统计数据目前的25岁以下青少年接受治疗的2型糖尿病患者仅有715人。

家族史、种族背景以及肥胖都是儿童和年轻人患2型糖尿病的可能性因素。

糖尿病因与商品广告

这是导致血液中糖（葡萄糖）水平变得过高的常见病症；

这是由身体中称为胰岛素的化学物质（激素）问题引起的；

2型糖尿病可引起口渴，便频和疲倦等症状；

它还可能增加患者出现眼疾，心脏和神经等严重疾病的风险，

这是一种终生的疾病，可能意味着需要饮食，药物和定期检查等治疗。

英国糖尿病协会政策和运动主任布里奇特·特纳表示，2型糖尿病对儿童和青少年来说可能是毁灭性的。患者应该接受经过专业培训的医疗人员的专业性治疗。

她同时指出，社会需要提供清晰易懂的营养信息来鼓励健康生活方式，保护儿童，防止他们受到高脂肪，高盐和高糖类食品的广告影响。

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改变生活方式，以预防为主

英国医疗卫生和社会护理部一名发言人表示，政府致力于在2030年之前将英国儿童肥胖症减半。

该发言人表示，政府将启动与商家的磋商，计划限制商店中含糖和脂肪食品的促销活动，以及在晚上9点之前禁止有关商家在（电视广播等）媒体上做商业广告。

他表示，英国公立的全民健康医疗体系将以预防为核心，来维护包括儿童在内的人民健康。

图片版权 Getty Images Image caption 新华社报道说，由于中国的青少年儿童食用越来越多西式的高糖和高热量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增长。

中国经济与糖尿病的社会负担

据新华社报道，糖尿病等非传染性疾病是中国首要的健康威胁，每年导致的死亡人数占1.03亿死亡总数的80%，占中国总疾病负担的70%。其中近40%的死亡为过早死亡（在70岁以下人口中）。

新华社早在2016年就报道说，由于中国农村地区的青少年儿童食用越来越多西式的高糖和高热量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增长。研究人员指出，在过去30年中，中国的生活水平发生了巨大变化，正在从传统的中式饮食转变为西式的高糖、高热量饮食。人们吃得比以前多，动得却比以前少。

而国际肥胖研究协会的一份报告估计，中国7岁至18岁的青少年中已经有170万确诊糖尿病，2770万人被认为是糖尿病前期。2010年，中国约1/10的女孩和1/5的男孩超重和肥胖。其中主要原因是缺乏运动和不健康的饮食。

世界卫生组织指出，糖尿病除了对患者及其家人朋友造成身心的伤害，也带来巨大的经济损失。

中国每年投入近1734亿人民币（250亿美元）用于糖尿病防治；用于糖尿病的直接医疗支出占中国医疗支出的13%。这些数据还不包括糖尿病相关的其它疾病给患者家庭和雇主带来的经济损失。

世卫组织的专家指出，糖尿病不仅是健康问题，更是社会和经济问题，需要全社会参与的解决方案。每个人通过健康饮食和增加运动量，都可以降低患病风险。各级政府和全社会也有责任让人们更容易选择健康的生活方式。