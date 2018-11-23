图片版权 Chelsea Clinton

美国前总统克林顿与希拉里的女儿切尔西·克林顿入选了2018年BBC“巾帼百名”榜。

近日，切尔西在接受BBC采访时表示，与她的父亲相比，公众对她母亲的期望“非常不同”。

“至少在我们家庭之外公众对他们的期望，对我的母亲和父亲是非常不同的。没有人要求我父亲改名。”

切尔西说，她的父亲一直支持她的母亲，但她补充道：“公众对我母亲成就评估的标准并非跟我父亲的一样公平。”

“我记得在20世纪80年代的阿肯色州，我母亲面临着巨大的压力，因为她需要把名字从希拉里·罗德姆改为希拉里·罗德姆·克林顿，最终她改了，因为她觉得为这种愚蠢的事争论不值得，她改了名字后就可以专注于她的使命。”

切尔西是非营利组织克林顿基金会（Clinton Foundation）的副主席，她声明短期内没有竞选公职的计划，但不排除未来有这种可能性。

在接受BBC广播四台的Today节目采访时，切尔西说，“很多事都有可能性，每个人都可能做某件事。”

“目前我没有参选计划，但不代表我以后没有计划，我希望每一个关心我们国家未来的人都这么想，不管是他们准备竞选地方学校的委员会还是国家总统。”

她说希望有更多人考虑参选，因为可以“让大家有更多选择，这样就可以在投票时做出更好的选择。”

切尔西已经出版了两本儿童绘画读物，《她坚持》（She Persisted）以及《她在全世界坚持》（She Persisted Around the World)，这两本书都专注于那些“用她们的声音和决心”来改变历史的女性。

她书里提及的女性之一是美国天文学家卡罗琳·赫歇尔（Caroline Herschel），她在18世纪发现了8颗彗星。卡罗琳的哥哥威廉是天王星的发现者，但卡罗琳没有威廉有名。

“长期以来，我们一直在描述我们如何学习历史，教授历史以及如何理解与重视历史人物。”她说。

“我认为我们现在应该更多地推崇那些帮助我们了解这个世界，以及帮助我们不仅在科学上，而且在其他很多方面进步的女性，这点非常重要。”

英国广播公司“巾帼百名”榜选了包括卡罗琳·赫歇尔在内、成就被同一领域男性盖过的五名女性。

BBC“巾帼百名”

BBC“巾帼百名”每年在全球范围内选择00名有影响力的女性，并分享她们的故事。

2018是全球女性争取更多权利标志性的一年。因此，BBC2018年“百年巾帼”榜单反映的是利用激情和愤怒来改变她们周边世界的具有开拓精神的女性。