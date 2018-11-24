2018年的第47周，有着“亚洲奥斯卡“之称的台湾金马奖再次撕裂两岸舆论；D&G一次失败的对华宣传方案，后果不亚于一场地震；中国的一次官方主导的“爱国式干扰”，令一位中国马拉松选手痛失冠军；地球的另一边，美国暗示可能会将中国赶出WTO，再次体现美国的强硬。同时，中国的五星级酒店也经历了一轮公关灾难，危机处理之失败令公众愕然。

1.台湾选举前 金马奖导演傅榆致辞点燃“国家认同”舌战

华人世界分量最重的电影盛事之一“金马奖”17日在台北举办颁奖典礼。因为两岸电影人在致词时的“国家认同”差异，意外让典礼出现些许火药味。36岁的台湾导演傅榆领奖时突然说出：“希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”这番发言引起网络上许多讨论，中国大陆网友们指责这是“台独言论”，并涌入傅榆的脸书批评。而台湾网友们则多半认为，这是傅榆自己的言论自由。

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2.D&G品牌“辱华”章子怡等中国明星集体抵制

11月21日本是意大利奢侈时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana，缩写DG）在上海举办时装秀的日子。但突如其来的一场“辱华”风波，让众多中国明星拒绝出席，杜嘉班纳随后宣布活动改期。风波源于该品牌发布的一套模特用筷子吃意大利美食的宣传广告。火上浇油的是，该品牌设计师随后疑似在Instagram上辱骂中国是“屎之国”。尽管官方声明称这是由于Instagram“账号被盗”，但该事件仍迅速在中国社交媒体上引发强烈抗议。

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3. 苏州马拉松：志愿者递国旗致中国选手痛失冠军

10月18日，中国苏州（太湖）马拉松（以下简称“苏马”）上出现了戏剧性的一幕。全马女子组最后冲刺阶段，中国选手何引丽超过了一旁的非洲选手，眼看就要夺冠，结果突然冲上来两名志愿者先后给她递中国国旗。最终，何引丽因五秒之差屈居亚军。此事在中国社交媒体引发轩然大波。网友质疑为何会有所谓志愿者进入赛道干扰比赛，但也有网友指责何引丽：“成绩难道比国旗还重要”？

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4.中国与WTO: 美国总统顾问暗示可能“驱逐”北京

美国总统特朗普的经济顾问之一凯文·哈塞特（Kevin Hassett）暗示，可能可以研究将中国驱逐出世界贸易组织（WTO）。哈塞特是特朗普的经济顾问委员会的主席，他向BBC表示，中国作为WTO的一员“行为不端”，而且WTO令美国失望。特朗普对WTO采取的策略，在很多人看来具有破坏性，也对WTO成员争端解决机制构成重大挑战。

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5.中国五星酒店卫生乱象：“解决不了问题，先把提问题的人解决了”

万豪、喜来登、香格里拉、喜来登、文华东方、丽思卡尔顿等全球顶级酒店被曝拿用过的浴巾或擦过马桶的抹布擦客房的水杯。这令人作呕的一幕，被微博知名网友”@花总丢了金箍棒“在中国社交平台微博上被曝光后，引起轩然大波。然而，花总秘密拍摄的视频发出后，有五星酒店从业者私自取得并扩散了花总的私人信息，引起对酒店行业商业道德的质疑。