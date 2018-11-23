捂脸熊、劈叉松鼠与微笑鲨鱼 动物界表情帝
- 2018年 11月 23日
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一张松鼠的照片夺得了今年“趣味动物摄影奖”（Comedy Wildlife Photography Awards）总冠军。来自美国佛罗里达州坦帕市的玛丽·麦高恩（Mary McGowan）从数千入围者中脱颖而出，凭借这张名为《现场捕捉》的照片获奖。
其他入围的照片还包括一只捂着脸的熊、一头微笑的鲨鱼以及一只看起来像是穿着芭蕾舞裙的犀牛。
以下是让人忍俊不禁的获奖和入围照片，来猜猜动物们的所思所想吧。
获奖照片
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“野生动物趣味奖”将发布一本新书，支持动物权利组织生而自由基金会（Born Free Foundation）的慈善活动.