一张松鼠的照片夺得了今年“趣味动物摄影奖”（Comedy Wildlife Photography Awards）总冠军。来自美国佛罗里达州坦帕市的玛丽·麦高恩（Mary McGowan）从数千入围者中脱颖而出，凭借这张名为《现场捕捉》的照片获奖。

其他入围的照片还包括一只捂着脸的熊、一头微笑的鲨鱼以及一只看起来像是穿着芭蕾舞裙的犀牛。

以下是让人忍俊不禁的获奖和入围照片，来猜猜动物们的所思所想吧。

获奖照片

图片版权 Mary McGowan/CWPA/Barcroft Images Image caption 麦高恩（Mary McGowan）拍摄的松鼠照获得了此次比赛的总冠军。给它配个音，“哼哼哈嘿”怎么样？

图片版权 Shane Keena/CWPA/Barcroft Images Image caption “他们来了，我要躲起来！” 这只猫头鹰可能在跟同伴们玩捉迷藏

图片版权 Tanya Houppermans/CWPA/Barcroft Images Image caption 蓝色的鲨鱼张开了嘴，仿佛在朝镜头微笑，“你好呀”。

图片版权 Arshdeep Singh/CWPA/Barcroft Images Image caption 印度格布尔特拉市的一只猫头鹰。猜猜，它是在思考鹰生么？

图片版权 Valtteri Mulkahain/CWPA/Barcroft Images Image caption 芬兰的一家可爱的棕熊，三只小熊爬上了同一棵树。

推荐照片

图片版权 Kallol Mukherjee/CWPA/Barcroft Images Image caption 在印度戈鲁马拉（Gorumara）国家公园，摄影师捕捉到了“穿着”孔雀羽毛裙的犀牛。

图片版权 Danielle D'Ermo/CWPA/Barcroft Images Image caption 它看起来有很多麻烦事。

图片版权 Roie Galitz/CWPA/Barcroft Images Image caption “这里面都是些啥？本熊爷来瞧一瞧。”

图片版权 Geert Weggen/CWPA/Barcroft Images Image caption 锻炼身体，增强体质。这只松鼠觉得，不如先劈个叉吧。

图片版权 Barney Koszalka/CWPA/Barcroft Images Image caption 糜鹿的吐舌卖萌瞬间。

图片版权 Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption 是探戈热舞，还是久别重逢的相拥？

图片版权 Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption 叶猴大战。“让你尝尝我的厉害！”

“野生动物趣味奖”将发布一本新书，支持动物权利组织生而自由基金会（Born Free Foundation）的慈善活动.