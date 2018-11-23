巴基斯坦中国领馆遇袭 凸显一带一路风险

图片版权 Xinhua Image caption 中国驻卡拉奇总领馆遇袭现场附近一辆车辆被烧毁。

中国驻巴基斯坦领馆遭遇至少三名枪手有组织的攻击，显示其面临的一带一路战略沿线的安全风险。

对中国驻卡拉奇领馆的袭击，暴露出巴基斯坦国内不同的种族与宗教派别、中央与地方之间长期存在的角斗。

这一角斗如果与国际地区政治联系起来，更会有复杂的后果。

巴基斯坦政府官员在第一时间谴责了这次袭击。巴基斯坦总理伊姆朗·汉办公室声明直指这次袭击是"旨在破坏两国经济和战略合作的阴谋"。

对卡拉奇领馆袭击的矛头指向

如同巴基斯坦发生的多数恐怖袭击一样，2018年11月下旬的这次袭击过程很简单：三名枪手试图进入领馆，但被哨岗保安人员阻止，随即发生自杀性爆炸攻击，三名袭击者全部被击毙，两名警察丧生。

可见因为巴基斯坦警方的保安得力，攻击者未能袭击到中国外交人员，阻止将这一袭击上升为国家外交事件。

但攻击的目标是与巴基斯坦外交和经济关系已经进入"打造新时代命运共同体"的中国。

攻击者据称是与巴基斯坦分离组织"俾路支解放军"有关的人士。

图片版权 AFP Image caption 大批巴基斯坦军警立即赶到袭击现场。

一带一路的旗舰项目

中国和巴基斯坦于2014年共同提出，在"一带一路"战略下推进中巴经济走廊项目，建设一条从新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔港的贸易走廊，包括公路、铁路、油气能源、光缆通讯、农业、海港等领域在内的综合基础建设工程。

这条走廊北端是中国新疆喀什，南端是被预测将成为"巴基斯坦的深圳"的俾路支省的瓜达尔港。

瓜达尔港紧邻伊朗和巴基斯坦边境，扼守着承担着全球40%原油供应的霍尔木兹海峡通往阿拉伯海的海上通道。这个港口位置吸引着所有地区和国际大国的目光。

据称中国在巴基斯坦的中巴走廊有关项目上已经花费了数百亿美元，但这条走廊的南端进入了经济发展长期落后于巴基斯坦很多其它地区的俾路支省，而这个省里盘踞着自从巴基斯坦建国起就一直与中央政府进行斗争的分离势力。

"俾路支解放军"

位于巴基斯坦西南的俾路支省地广人稀，占巴基斯坦国土面积的44%，天然气、煤炭等资源丰富。该省阿富汗、伊朗，并与阿拉伯国家隔海相望，地理位置十分重要。历史上也是兵家必争之地。

俾路支人是巴基斯坦的四大种族之一，有其独特语言和文化。巴基斯坦建国以来，巴中央政府在与俾路支地方分离势力进行武装和政治斗争几乎没有停息，并且牵涉到复杂的国内、地区和国际矛盾，影响到巴基斯坦与其它国家的关系。

与巴基斯坦中央有矛盾和斗争的势力也错综复杂，包括塔利班、虔诚军、自由军等，以及据称这次袭击的制造者、被巴官方认定为"恐怖组织"的"俾路支斯坦解放军"。

曾有调查指责称，俾路支斯坦目前最重要的武装分离组织"俾路支斯坦解放军"起源于冷战时期前苏联的克格勃。当年前苏联为了从内部瓦解巴基斯坦支援阿富汗游击队的后勤运输线，决定成立这支能专门在巴基斯坦从事破坏活动的组织。

还有指责称，冷战结束后，"俾路支斯坦解放军"在失去前苏联靠山后，其内部也分裂为不同派别，被指曾获得印度、阿富汗等地区和国际势力的继续支持。

中国人员安全

俾路支省因为长年来安全局势严峻，经济发展、教育水平十分落后，贫困现状成为暴力滋生的土壤。

中国的一带一路建设的到来，虽然有着通过发展经济改善民生的主观意愿，但在客观上，微妙地影响到地区乃至国际政治势力的平衡。

由于中国与当地合作的日渐加深，人员来往增多，过去几年里涉及中国人的暴力事件也多次发生，包括绑架、杀害工程人员等。

中国也认识到一带一路的进展需要解决发展和民生问题，消除贫困和不公，促进文明对话，从源头上杜绝暴力和极端主义。

在近年来，中国除了一带一路的直接建设项目外，向俾路支省提供经济援助，改善基础设施建设的环境。比如2018年中国通过联合国开发计划署，向俾路支受自然灾害和"人为危机"影响的俾路支省等地提供超过四个月的数百万美元援助，重建当地被洪灾冲毁的学校。