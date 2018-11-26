图片版权 Getty Images Image caption 俾路支分离主义组织“俾路支解放军”士兵。

星期五早上，位于卡拉奇繁华地区的中国领事馆被袭击，造成7人死亡。俾路支分离主义组织“俾路支解放军”（Balochistan Liberation Army）的武装组织已承认对袭击负责。

俾路支分离主义者警告中国政府，不要再借中巴经济走廊（CPEC）的名义抢占俾路支省的自然资源和土地，否则他们会再次发起袭击。

中国和巴基斯坦政府宣布，中巴经济走廊改变了巴基斯坦，尤其是俾路支省，通过这一项目，将在包括俾路支省在内的各个地区进行大量开发，为这些地区带来繁荣。

例如，中国政府将接管瓜达尔港（俾路支省的一个港口城市）的运营，声称这将成为该地区繁荣的象征。

如果这些说法都是真的，并且中巴经济走廊能保证俾路支省的发展，那为什么俾路支的一部分人要反对该项目的投资，并且在某种程度上已准备好为此而杀人呢？

值得一提的是，不仅是激进的极端主义分子反对中巴经济走廊，一些手无寸铁的民族主义团体和领导人也反对这些在俾路支省的投资。

那么这些俾路支民族主义团体的问题是什么？

产权上没有分到一杯羹，并且也没有参与CPEC决策过程

图片版权 Getty Images Image caption 中巴经济走廊的产生可以追溯到2008年巴基斯坦人民党当政时期。

中巴经济走廊的产生可以追溯到2008年巴基斯坦人民党当政时期。当时的总统阿西夫·阿里·扎尔达里多次访问中国，因此，瓜达尔港口运营部门从新加坡公司变成了中国公司。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）（Pakistan Muslim League-Nawaz Sharif）政府不接受人民党领导的主张。

参议员巴洛科（Sana Baloch）是来自俾路支的最强烈声音之一，他说，人民党的领导决定了瓜达尔的命运，但这个决定不能让人信服。

前人民党政府违背了俾路支人的意愿，允许中国海外港口控股公司在瓜达尔港建造泊位并运营，这一过程并没有达到国际标准透明度。这一过程中最令人惊讶的部分是新加坡港务局在前总统扎尔达里面前给了一家中国国有公司一份有争议的合同。当时并没有俾路支省的代表在场。

这是对这项投资的核心反对意见之一。俾路支政治领导人和激进组织认为，在决定俾路支省特别是瓜达尔的命运时，伊斯兰堡没有让省级领导层充满信心，这些省级领导甚至都不知情。此后，谢里夫派政府召集了不少各方参与的会议，并向俾路支省的领导人进行了长时间的详细介绍，但是长时间内形成的不满并没有被消除。

抢夺当地自然资源？

巴基斯坦的每个家庭都使用天然气，但在俾路支省的许多房屋中没有这种设施。值得一提的是，天然气在巴基斯坦被称为隋气，并以俾路支省的隋地区命名。

针对这种现象，一个有力的反对意见是，一个生产这种自然资源的省份为什么仅能获得这么小的销售份额？

巴基斯坦政治观察家并没有给这个争论足够的关注点。但俾路支民族主义者一再提出这一话题，称中国和联邦政府将占据他们的自然资源，导致当地人没有机会利用自己的资源。这就是为什么一些俾路支民族主义者视中巴经济走廊为占据其自然资源的计划。

当地人的工作

图片版权 Getty Images Image caption 瓜达尔正在快速变化，但生活在那里的人们的生活还没有看到变化。

瓜达尔正在快速变化，但生活在那里的人们的生活还没有看到变化。港口安装了新机器，修建了道路，建造了新的建筑物和殖民地，但居住在瓜达尔镇的当地人渴望的是很简单的东西，比如供水。

瓜达尔的唯一供水来源是阿克拉姆大坝，此前阿克拉姆大坝曾经为该镇供水几周，但此后，当地人接水需要经历漫长的等待。另一方面，从中国和巴基斯坦其他地方来到这座城市的工程师和其他官员很多，但这些官员中的当地居民比例很少。在这座城市运行的许多其他项目都有这个同样的问题。

俾路支民族主义者说，他们没有在工作和商业机会中获得应有的份额。另一方面，政府表示没有足够的受过良好教育并熟练当地的人选，因此无法给他们提供工作。这场辩论几乎是关于先有鸡还是先有蛋的问题。一个被引发的问题是，谁来为这一地区的穷人和贫困人口提供技能和教育？

俾路支军队的影响力

图片版权 Getty Images Image caption 这个地区安全部队的增加可能导致进一步的军事冲突。

在整个俾路支省，军队检查站一直是武装分子、政治家以及俾路支民族主义者的目标。这些检查站大多数是在前军事独裁者佩尔韦兹·穆沙拉夫（Pervez Musharraf）计划对俾路支民族主义领导人布格蒂（Nawab Akbar Bugti）进行军事行动期间创建的。

在一次行动中，布格蒂被杀。军方此后在当地新建了很多军事和准军事检查站。政府声称这些检查站是为了保护这些偏远地区的当地人。但俾路支民族主义者声称，这些检查站是侮辱当地人的象征。

巴洛科表示，中巴经济走廊区域将需要主要的安全设备，该地区的军事力量将会增加。因此，如果这种情况继续下去，会产生更多问题。

该地区也有许多非俾路支安全部队，包括边防部队和海岸警卫队。遭受政治压迫的俾路支人们担心，这个地区安全部队的增加可能导致进一步的军事冲突，到时，他们的生活将直接受到影响。