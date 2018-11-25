欧盟同意英国脱欧协议草案但“离婚”路仍艰难

图片版权 Getty Images Image caption 欧盟27国领导人一致通过了英国"脱欧"协议草案。

欧洲理事会主席图斯克周日（25日）表示，欧盟27国领导人一致通过了英国"脱欧"协议草案。

当地时间25日上午，27个欧盟成员国领导人齐聚布鲁塞尔，对英国脱欧协议草案进行表决，并最终通过该协议。

但即使这样，这一协议草案还将在12月份面临英国议会的投票表决，目前已经有反对党以及保守党内部多人表示会投反对票。该协议是否会获得英国议会通过，目前还很难说。

英国首相特里莎·梅将着力于争取获得英国议会的通过。但目前英国议会内部，梅首相尚没有得到大部分议员的支持。

脱欧草案

BBC驻布鲁塞尔记者亚当·弗莱明（Adam Fleming）说，已经看到了草案文件，认为其中包括了“各方都有点好处”，但是有“很多”在明年3月29号后要谈判的。

如果一切都按照计划进行，英国和欧盟将在这份政治宣言的基础上，在3月29号之后的21个月过渡期内再协商贸易问题。在此过渡期间，英国还将继续享有欧盟单一市场和关税同盟成员的优惠。

草案强调，欧盟与英国的任何最后协议，不能干涉欧盟的“四大自由”，即欧盟27国成员内部的货物、服务、资本和人员流动自由。

草案说：未来关系将建立在平衡权利和义务，把各方原则考虑在内的基础上。

脱欧模式

图片版权 PA Image caption 英国首相特里莎·梅在脱欧协议问题上，仍然需要争取议会的多数支持。

作为欧盟成员，英国与世界其他地方贸易遵循的是欧盟统一签订的协议，总共22项跟单个国家的双边协议，5项涉及多个国家的多边协议。这些协议覆盖52个国家。

退出欧盟就意味着退出这27个贸易协议，与52个市场的贸易协定需要重新谈判。

英国本身是个大市场，自带魅力，单独谈协议也可能更有利。这方面有5种模式可供参考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

欧洲经济区成员，完全参与欧洲单一市场，必须向欧盟交费并遵循欧盟大部分法律，享受欧盟成员间的人员自由流动

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。

但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。

图片版权 Getty Images Image caption 奶酪，法国英国都有绝好品牌，常互通有无，免关税。脱欧后，法国奶酪进英国就得交关税，反过来也一样。

2. 瑞士模式

欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员，但不是欧洲经济区（EEA）成员，与欧盟签订双边经贸协议，覆盖部分但不是全部贸易领域，也分担欧盟预算但金额少于挪威。没有义务遵从欧盟法律，但必须实施欧盟的相关规则以便开展贸易；双方人员自由流动

瑞士与欧盟有自由贸易协议和120项双边经贸协议，绝大部分产业因此得以进入欧洲单一市场，但银行业和其他服务行业受到市场准入限制。瑞士出口的50%进入欧盟。

英国的银行和金融业占经济的80%。

瑞士和欧盟人员自由流动。但2016年瑞士全民公投赞成对欧盟劳工人数加以限制，没有付诸行动，却已经招致欧盟报复，暂停相关协议并冻结瑞士参与欧盟教育项目资格。

图片版权 AFP Image caption 土耳其跟欧盟有关税同盟，但在关键问题上没有发言权

3. 土耳其模式

与欧盟关税同盟，即向欧盟国家出口的工业产品没有关税和配额限制，但必须对从欧盟以外市场进口的商品征收欧盟统一的对外关税

土耳其不是EEA、EFTA成员，但与欧盟有关税同盟，就像安多拉和圣马利诺一样。它向欧盟出口工业产品没有关税，没有配额，但关税同盟不包括农产品和服务产品。

土耳其不能自行规定对来自世界其他地方的进口商品关税，必须用欧盟的税率，而且对这些关税的设置没有发言权。

4. 加拿大模式

加拿大与欧盟之间的综合性经济贸易协议（Ceta）尚未生效，协议取消了绝大部分商品的关税，但食品和服务排除在外，并规定要证明出口欧洲的商品原产地

图片版权 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本没有关税

综合性经济贸易协议（Ceta）谈判持续了7年，现在仍未生效。根据协议，加拿大享有欧洲单一市场优先准入资格，不需承担挪威和瑞士那样的义务，大部分关税取消，但一些“敏感”食品，比如鸡蛋和鸡，关税不免。

加拿大出口商必须能证明他们出口欧洲市场的商品全部是“加拿大制造”，以杜绝不符合协议规定的商品走后门进入欧盟；它们还必须采纳欧盟的产品标准和技术规范，而对这些标准和规范的设定没有发言权。

Ceta涵盖了服务业的一部分，不是全部。对于英国而言，这种模式无法为英国金融业提供它现在在欧盟享受的地位和权益。

图片版权 Getty Images Image caption 人员自由流动不但涉及人，还有经常随主人旅行度假的宠物。

5. 新加坡和香港模式

城邦模式，没有进出口关税，单边自由贸易

部分脱欧派人士主张英国采用新加坡或香港那种单边自由贸易政策，取消一切关税，只倚靠世贸组织框架。

没有关税对英国的农业和制造业有巨大的负面影响，工党和左派阵营对此支持不会很多。