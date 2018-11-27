图片版权 Anne Rucchetto

27岁的安妮·鲁凯托（Anne Rucchetto）是一名生活在加拿大多伦多的作家。作为“BBC巾帼百名”（BBC's 100 Women）系列的一部分，她在这篇文章中讨论了一下，谁负责买单为什么那么重要。

我刚开始和人约会的时候，妈妈就警告过我，这世上“没有免费喝一杯”这件事。

她接下来说得更具体也更严重：“男人会觉得，你欠他点什么。”

我知道妈妈并不是故意想吓我，但是她这一番话，令我每次结识一个新的人都会感到困扰。我花了好些时间，才摆脱掉那种男人请我喝了5块钱的啤酒我就觉得自己有所义务的观念——不过自此之后，我就再也没回头。

作为一个14岁就开始约会的人，我用了很多时间去想、去谈如何找到一个好伴侣的问题，还有初次见面应该关注哪些行为。

这年头，找约会对象比任何时候都更容易，能想到的所有取向、身份和背景的人，都有相应的应用程序和网络分众来满足需求。

不过，第一次约会谁付账这件事，总是能引起一番激烈的讨论。

我曾经信奉的逻辑是，女人如果要和男人一样被平等对待，我们就应该付自己的部分，和约会对象AA制。为了确保不出现问题，我总是建议去负担得起的约会场所——便宜而热闹的餐厅、社区酒吧、演唱会、公园等等。

图片版权 Getty Images Image caption 安妮认为，社会结构内在的不平等意味着，AA制并不公平。

大约在五年前，我的朋友和老师们让我认识了一些观念，令我开始质疑过去的做法。

我发现了，像格罗丽娅·金·沃特金斯（Gloria Jean Watkins，更为人所知的是笔名贝尔·胡克斯<Bell Hooks>）这样的女性主义作家，令我开始思考，在现行的社会结构当中，谁是获益者。她和其他一些人令我开始想，权力在每一个层面上的运作方式，包括最小的个人互动。

“我们活得更贵”

在现行社会结构基础上，人们的得益并不一样，因此不应该期望双方付一样的钱，这取决于我们在与谁共度时光。

平均而言，女人比男人挣得少。加拿大男性在工作中每挣一加元，女性平均才挣0.69加元。

这并不意味着我们的生活成本比较低廉——在很多时候，它可能更昂贵。

社会对于女性外表和行为的期望，是有物质和个人成本的。人们对女性的外形持有不可理喻的高标准；且从娱乐产业到白宫，它都能成为日常嘲笑的对象。

在生活的每一个方面——家庭、工作、恋爱关系和友谊当中，对我们的期望都是比男人更冷静、更关切、更善解人意、更能屈能伸和随遇而安。要达到这些要求，物质上和情感上的成本是昂贵的。

而且，谁付账不能简化到男人与女人之间的问题。基于我们的性别、社会与经济地位、种族、国籍以及其他很多因素，我们每个人都有不一样的经历。

最终，平等并不是相等。相等是每一个人都得到一双一模一样的鞋，平等是每一个人都得到一双适合他们的鞋。在良好的恋爱关系当中，人们追求的是平等。

图片版权 Anne Rucchetto Image caption 安妮和现在的男友扎克已经在一起超过一年了。

有一次我和一个男人初次约会，他大部分时间都在吹嘘自己的跑车和旅游行程，当他想要AA付账的时候，我就迷惑了。奇怪的是，经常是这些条件优越的男人会向我或者我的朋友说：“我是个女性主义者，所以我们要各自付账。”

无论男人是否认为女人的劳动报酬过低，事实的确是这样。而且，无论男人是否同意女人报酬过低的事实，他们也直接从中得益。

这并不是说男人工作就不努力，或者永远应该由男人来付账——在我遇到自己明显比约会对象挣得多的情况时，我很乐意AA或者由我来付账。

如果我感觉一个男人初次约会付账之后就觉得我“欠”了他什么的时候，我会坚持由我来为两个人买单，并且断绝一切进一步联系的机会。这样一种原始老派的思维显示了对方缺乏眼界、尊重和换位思考。

“挑战不平等”

我和男人、女人都约会过，而有趣的是，每一次我和女人或者性别多元人士约会时，我们最后都会抢着买单。

现在，我和我的男友扎克（Zac）在一起超过一年了，我当时对他有好感，是他告诉我说他喜欢动物，表达他对朋友的欣赏，还分享了他对劳工权益的见解。他付了初次约会时的账，而我则付了第二次约会的账。

现在，我们在一起出去或者去对方家里时对于消费的划分，是基于我们各自能负担多少。这在未来或许会改变，不过我们已经找到了彼此都能接受的平衡。我们最重要的目标是，确保我们双方都能感觉受到尊重，任何一方都不会感觉付出不被欣赏或者被占了便宜。

初次约会是一个小小的机会，去认识到人们在社会当中有不一样的资源获取途径。如果我们想要成为一个好伴侣，那么挑战权力上的不平等，就是每一段关系当中的重要部分。

谁在初次约会中付账，并不能决定这段关系的性质。

随着关系的建立，人可以努力找到适合自己的相处方式。不管我们对于初次约会应该（或不应该）由谁付账，考虑周全总是好的。

“巾帼百名”是什么？

BBC巾帼百名每年都会提名100名来自全球各地深具影响力及鼓舞人心的女性。今年我们向她们提出挑战，尝试解决现代女性面对的四大问题：“玻璃天花板”（女性仕途上遇到的障碍）、女性识字率、女性街头被侵犯、两性不平等。

我们希望读者们能够积极参与，向她们提出你们的想法。欢迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women与她们交流。