图片版权 Getty Images Image caption 美军的F-22隐身战机。在制导武器技术进步，特别是"发射后不管"（Fire-and-forget）锁定目标系统改善后，飞机的机动性和隐身性能就变得至关重要。

工业革命后，英军还在投资鼓励发明改进骑兵马镫，但随后战争技术却走向机械化，第一次世界大战是第一场工业化的战争。一战100年后，信息技术，自动化，太空技术已经进入了军事领域，但我们能瞥见未来战争的端倪吗？

美国战后一直执行所谓"抵消战略"（Offset Strategy），即凭借技术取得对敌手的压倒性优势。第一轮抵消战略是围绕拥有核武器进行。第二轮是制导武器和隐形技术。现在五角大楼正在实行第三轮抵消战略。

英国皇家联合研究所的报告说，美国军方目前的抵消战略侧重发展有关机器人，自主操作系统，先进制造和微型化等技术，以继续保持美国军事优势。

但是美国国防战略委员会提交分析报告说，数十年来美国依靠无与伦比的军事优势在全球发挥作用，但是这种优势在许多重要领域已经被削弱。BBC安全防务记者马库斯（Jonathan Marcus）报道说，俄罗斯和中国都在倾国力努力抵消美国的军事技术优势。

近年来媒体不断出现关于中国在超高音速武器，电磁武器，反卫星武器和网络战等方面的报道。彭博社评论员马克（Ｍarc Champion）5月报道特别指出，中国航天业技术进步迅猛，特别是机载空对空导弹系统，给西方国家空军和全球军火贸易带来前所未有的挑战。

图片版权 XINHUA Image caption 中国在2007年开始研发第五代隐形战机歼-20，去年已经开始装备部队服役。

伦敦国际战略问题研究所的太空军事高级研究员巴里（Douglas Barrie）说，美国空军在1980年代前在“空中随心所欲，不用担心对手的挑战，但是现在中国取得的成就改变了这一切”。

隐身飞机

在最近数十年来的在提升战斗机飞行速度，诸如改善喷气发动机方面的进展一直比较迟缓。因此《每日电讯报》的报道指出，战斗机技术创新转向机动性和隐身性能。中国在2007年开始研发第五代隐形战机歼-20，去年已经开始装备部队服役。

《每日电讯报》报道说，在制导武器技术进步，特别是"发射后不管"（Fire-and-forget）锁定目标系统改善后，飞机的机动性和隐身性能就变得至关重要。

不过设计人员还是没有忽视靠提高速度取得决定性优势的考虑。追求能以数倍音速飞行的超高音速飞机和武器成为研发焦点。最有名的此类飞行器就是美国国防承包商洛克希德马丁2007年提出的新型战略隐身飞机SR-72，其前身SR-71是3倍音速的远程战略侦察机“黑鸟”。

图片版权 Intelsat Image caption 高科技国家发生战争，通讯卫星肯定会受到攻击。

有传闻说已经存在SR-72样机，据说其速度能够达到音速的6倍，即每小时7344公里。这种飞机结合使用了传统的涡轮发动机同冲压式喷气发动机相结合，依靠通过发动机的超高速气流实现超高速飞行。

超高音速

超高音速武器的应用前景受到各国军事决策者的重视，最明显的原因是大幅度提升速度能够令他们取得对潜在敌手的优势。

据《每日电讯报》报道，美国国防部主管研究与工程的副部长格里芬(Michael Griffin) 今年早些时候说，中国特别重视高超音速武器，他们已经进行过的超高音速试验的次数是美国试验次数的20倍。这种武器具有显而易见的优势，布鲁金斯学会高级研究员欧汉龙（Michael O'Hanlon）发表文章说，超高音速技术“能在不到一小时内击中全球任何目标”。

中国在2014年首次秘密测试了一种高超音速武器，美国军方称之为WU-14高超音速飞行器。后来中国官方证实了这个消息。《华盛顿自由灯塔》网站甚至说，分析家认为中国的高超音速武器已经进入了实战部署阶段。

电磁炮，激光

军事科技不仅在突破现有的空中速度极限，电磁轨道炮技术也在提高炮弹速度。今年早些时候流传出的照片显示，中国一艘军舰似乎在甲板上安装了一门电磁炮。俄罗斯媒体在８月曾经报道说，中国正在加紧进行电磁炮测试，试图在2030年追上美国和俄罗斯。

电磁炮通过强大电流将弹头速度提升到7倍于音速的速度，即每小时8575公里的速度。如此高速对材料的要求极高，因此虽然这种技术已经存在了数十年，但一直没有在常规军事平台上发挥作用。

图片版权 usaf Image caption 美国波音公司研发的X-51乘波者（WaveRider）无人高超音速样机。超高音速武器的应用前景受到各国军事决策者的重视。

美国军舰已经使用激光。激光不仅能够很精确地瞄准，而且能够调节产生致命效果和不致命效果，因此在执法和巡逻中具有很大使用价值。

英国国防部也宣布进行一个研究项目，探索激光系统的潜能。《每日电讯报》报道，英国国防部说，“（用激光）辅助或取代现有的武器系统…包围我们的海军和陆军；例如帮助舰艇防御导弹威胁，帮助士兵免受迫击炮攻击。”

国防部负责英军研究工作的首席科学顾问柯勒尔顿（Simon Cholerton）说，激光项目是个能产生“惊奇效果”的研究。其中的问题在于能量。激光需要很多能量。但是好处显而易见，即精确和可控性。

洋底，太空

潜艇因为具有第二地打击能力而能继续发挥重要的核威慑作用。《每日电讯报》报道说，大洋深处还是隐藏和部署新型武器的场所，即被美国国防高级研究计划局称作“深海浮沉有效载荷”UFP（Upward Falling Payloads）的武器和装备。这时隐蔽部署在大洋底的武器和通讯系统，可以潜伏多年甚至数十年，在需要的时候激活，浮上水面发射。

《自主武器和未来战争 》的作者沙雷说，“太空已经军事化，但是还没有武器化，但这也能成为现实。技术先进国家间发生任何主要战争，我们都会看到攻击和摧毁卫星。他们对于指挥和控制至关重要。”

美国总统特朗普下令组成美军的第六分支，太空部队，并说“美国进入太空还不够。我们必须要在太空占据主宰地位。”美国已经拥有了军用的太空穿梭飞机X-37B，但其用途从未对外公开过。

Image caption 网络攻击属于所谓灰色地带的战争，灰色的含义是介于战争与和平之间的状态。网络攻击可以不招致常规军事行动报复。

与此同时中国一直在大力发展反卫星武器。《每日电讯报》报道认为，太空战的现实已经到来，因为绕地卫星是军事通讯的重要工具，高科技国家发生战争，通讯卫星肯定会受到攻击。

网络：灰色战争

在最近的冲突中，西方国家往往是用动用技术先进的军队对付诸如塔利班这样的低技术反叛武装，他们只是在某些时候是否有效，但总体上无法匹敌英美军队的优势火力。

但是如果西方国家面对这些技术和财富相差不远的国家，诸如俄罗斯和中国，情况就会大不一样。相差不多的国家的军队的武器装备相差不多，当他们面对面为生存而战的时候，才是最具灾难性的。因为相差不多的国家间战争最具摧毁性，因此也罕有发生。

网络攻击属于所谓灰色地带的战争，灰色的含义是介于战争与和平之间的状态。网络攻击可以不招致常规军事行动报复。这类攻击能够绕过核威慑和北约的集体防卫反应。《北大西洋公约》第五条即集体防御条款的承诺对攻击做出集体反应。

这也就是为什么包括俄罗斯和中国在内的许多国家有网络战争部队。美国前间谍斯诺登透露的许多内幕中就有关于英国GCHQ内部有自己的联合威胁情报组织，他们负责散布假消息和其他肮脏伎俩，中伤和扰乱对手。

数十年来，军事科学一直都侧重于发展规模，比如更大的弹头，威力更大的爆炸当量。但是现在战争发展转向了新方向。纳米技术在毫厘规模内发展。

Image caption 在工业革命期间英军仍然投资鼓励改善马镫的发明。这个例子说明，军事技术变化，往往在军队之外发生。

因此现有的武器装备可能向微型化发展，诸如炸弹和无人机在微型化后，用作刺杀和间谍手段，有更广阔的前景。《每日电讯报》报道中引用的例子是指控的中国黑客攻击。10月的报道说，十多家美国的主要公司受到中国的黑客攻击，他们使用了极小，肉眼几乎看不到的芯片。

未来难测

《每日电讯报》报道，世界上只有诸如中国和美国等极少数国家有能力投资“全面”发展高精尖的军事科技，因此作为结盟的一部分就十分重要。因此大部分国家需要在大国之间做出选择。

另外该报道还指出，军事技术的发展往往会偏离设计者的初衷。例如在200年前发明的加特林机关枪。发明家乍得·加特林的想法是，4个人操作那种机枪能替代数百人的火力，因此会减少作战人数，战场伤亡也会大大减少。

但事与愿违。后来英国人马克西姆又发明了更高效的马克西姆机关枪，接着就发生了第一次世界大战。交战方都有了机关枪，并且进行了伤亡巨大的堑壕战，加特林的梦想就成了噩梦。那么人工智能，微型技术进入战场，人们真能预料未来战争吗？

军事作者沙雷说，全球每年信息技术研发投资是所有国家军费总和的两倍，“真正的变化发生在军队之外。相比之下军队所作的都显得无足轻重，那就像在工业革命中英军投资鼓励改善马镫的发明”。