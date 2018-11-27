图片版权 Friends of Liu Family Image caption 美国公民 Victor 与 Cynthia Liu 称，他们自今年六月起无法离境中国。

中国外逃人员的三名美籍家人自今年六月起被中国政府禁止出境，疑被当做中国海外追逃的“人质”。

《纽约时报》报道，中国交通银行广州分行前党委书记、行长刘昌明的妻子及两名子女被限制出境中国，三人都拥有美国国籍，其中一人在美国出生。刘昌明是逃亡海外的"天网"百名嫌疑犯之一，被控违规放贷近100亿元人民币，自2015年起被国际刑警组织以红色通缉令追捕。

刘姓姐弟认为，中国政府希望以限制他们出境中国而向他们的父亲施压。

谁是事件主角？

今年六月，刘昌明的女儿Cynthia Liu及儿子Victor Liu，陪同他们的美籍华裔母亲Sandra Han到中国探望一名生病的亲属。Cynthia是麦肯锡咨询公司纽约办公室的员工；而Victor是华盛顿乔治城大学的大二学生。

Sandra Han和Cynthia Liu是在中国出生的华裔美国人，而Victor Liu出生于美国，他们都使用了美国护照入境中国。

三人抵达中国后不久，Sandra Han就被逮捕，并带到一个秘密的拘留地点。

刘姓姐弟前后三次尝试离境中国但都未获成功，同时中国警察告诉这对姐弟，他们没有因犯罪而被调查，也不会被起诉。

据称，刘昌明在2007年离开中国，从2012年起就与妻子及两名子女切断了联系。在2015年，他的名字出现在中国"天网"行动全球通缉外逃人员的百人名单。

Cynthia Liu在今年八月写信给美国国家安全顾问博尔顿 （John Bolton），指她的家人被当做人质，来诱捕一个他们已不再保有联系的人。

根据《纽约时报》的报道，刘姓姐弟都曾是一家收费不菲的寄宿学校的学生，他们的母亲Sandra Han则在美国拥有价值超过千万美元的房产，但并不清楚购买这些房产的资金是否来自刘昌明涉嫌挪用的资金。

刘姓姐弟目前寄住在一位中国家人的住所里，他们的母亲可能仍在拘留中。刘昌明至今依然下落不明。

中美政府如何表态？

中国外交部发言人耿爽在周一的例行记者会上回答法新社相关提问时表示，事件涉及的三人拥有“合法及有效的中国公民身份证明文件”，而他们因涉嫌参与经济犯罪，被中国警方限制离境。

值得一提的是，法新社与耿爽的这段问答并没有出现在中国外交部网站发布的会后记录中。

中国外交部有时会在发布会实录中除掉涉及当局认为敏感话题的问答，以防相关信息在国内媒体上进一步传播。包括刘晓波遗孀刘霞离开中国、富商郭文贵的“爆料”指控、巴拿马文件中涉及中国领导人家人等问题，都曾在外交部记者会上被问及，但在实录上消失。

中共中央纪律检查委员会的网站显示，中国国际追逃的手段主要有四种：引渡、非法移民遣返、异地追诉和劝返，其中并没有提到涉及犯罪嫌疑人近亲属的追逃手段。

美国国务院向BBC证实，他们与刘昌明的两名成年子女保持着“紧密联系”，并向他们提供“所有合适的领事服务”。

今年一月，美国国务院曾经发出提醒，警告中国会用出境禁令来“迫使美国公民解决商务纠纷、强迫执行法庭命令或者协助政府的调查"，就连没有涉及法律纠纷或涉嫌任何违法行为的个人都可能会被长期禁止离境，"以迫使他们的家人或者同僚与中国法庭或调查人员合作”。

根据美国媒体报道，在近两年内至少有20名美国公民被中国当局禁止离境。通常这种出境禁令主要针对在中国出生、其后归化他国的人士，而在此案中，罕见地有出生在美国的美国公民被禁止离境的情况。

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双重国籍的风险

中国不允许双重国籍，加入外国国籍的中国人必须放弃中国国籍，注销护照、户口本、身份证等身份证明问题。但事实上，为数不少的中国人在获得了外国国籍之后，并不放弃中国国籍。这些利用政策灰色空间的双重国籍持有者出于种种原因保留中国国籍，包括享受中国的医保和教育等公共资源、能更方便地入境和从商等。中国父母为在美国出生的子女也申报中国国籍的情况，也并不少见。

香港护照的持有者可以同时拥有外籍护照，但根据基本法与中国国籍法，这类人士身在中国境内时，会被认定为是中国公民，不能享受外国的领事服务。

种种迹象表明，北京近年来对双重国籍、有中国背景的外籍持有者执法丝毫不手软。

在2016年，铜锣湾书商失踪事件备受关注之时，中国外交部长王毅曾表示，拥有英国护照的香港书商李波“首先是中国公民”。中国当局也抓捕了另一名书商、瑞典公民桂敏海，他在媒体镜头下“认错”，并称他考虑放弃瑞典国籍。

据《纽约时报》2012年的报道，移民美国的华裔商人胡伟星被控告非法在中国经营赌场及组织黑帮用绑架、敲诈和暴力手段对付竞争对手。美国领事馆官员申请探视被拘留的胡伟星，但被告知因为胡用移民美国前的香港身份证进入中国境内，他不能在中国国内行使美国公民享有的领事会见权利。

同时，中国当局正在加紧打击同时持有中国及外国国籍的现象。今年农历春节前，中国驻英国大使馆曾发布一则特别提醒，称大使馆发现部分已加入外籍并持有中国签证的申请人，涉嫌骗取中国护照。“对违反上述规定，非法获取中国护照的申请人，中国驻英使领馆将对有关证件进行注销或宣布作废处理，有关人员将被拒签或拒绝入境。”