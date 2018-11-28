女性最危险场所是住家 逾半受害者遭熟人杀害

提起家，人们往往想到是温馨的避风躲雨之地。是这样吗？根据联合国毒品与犯罪机构（UNODC）最新发布的统计报告，每一天世界各地都有137名女性被自己的伴侣或亲人杀害。

报告说，这使"家庭成为女性最可能被害的地方"。

2017年，世界上共有87,000名女性丧生，其中半数以上死于她们最亲近的人之手：大约3万人死于她们的丈夫或男友，约两万人死于其他家庭成员。

在这些统计数字背后，隐藏着哪些骇人听闻的事实呢？BBC"百名巾帼"项目研究了今年10月1日那一天中，世界各地发生的女性被男性亲友杀害的事件，发现了这些事实是如何被披露出来的。

联合国毒品与犯罪机构的报告显示，男性在杀人犯罪中死亡的人数是女性的4倍，但是在家庭或情侣杀人案中死去的女性比例却特别引人注目，10个受害者中就有8个是女性。报告说，"家暴对女性的残害格外严重。"

Image caption 2017年，世界各地死亡女性58%都是被自己的伴侣或家人杀害的。

1天21个国家47名女性被杀

联合国的这份2017年统计报告，是基于各国政府提供的信息。在家暴事件中死去的女性数字是根据与情侣／家庭暴力相关的罪案收集的。

BBC"百名巾帼"项目采集并研究了2018年10月1日这一天世界各地的女性被害的报道。我们的地区有关专家发现，这天在世界21个国家内有47名女性死于与家暴相关的事件中，其中大多数案件仍然在调查中。

以下5起案件最初由地方媒体报道，BBC得到当地警方的证实。

图片版权 Family handout

肯尼亚：Judith Chesang22岁

10月1日,星期一，Judith和她的妹妹Nancy一起到地里干活，收割高粱。

Judith是3个孩子的母亲，最近刚与丈夫 Laban Kamuren 分居，打算回到位于肯尼亚北方的娘家村庄去。

当两姐妹开始在地里干活，Judith 的丈夫也来了，向Judith施以暴力，当着妹妹的面将其杀害。当地警察说，后来，Judith的丈夫也被村里人杀死。

Image caption 非洲是女性因家暴而死亡风险最大的地区。

联合国的这份报告说，从比率上看，非洲女性因家暴而死亡的风险最大，每10万中有3.1人被伴侣或家人杀害。

不过在2017年，因家暴死亡的女性数字最多的地区是亚洲，多达两万人。

图片版权 Manohar Shewale

印度：Neha Sharad Chaudury18岁

Neha Sharad Chaudury 在她18岁生日当天被杀害，涉嫌死于所谓的"荣誉谋杀"。

那天，她曾与自己的男友一起出去庆生。当地警方对 BBC 说，Neha 的父母极力反对这段恋情。她父母和另一个男性亲友被指控当天晚上杀害了Neha。

此案仍然在调查中，这3个人在关押中听候审判。BBC从代表这3名嫌疑人的律师那里得知，他们都准备否认杀人指控。

每年，世界上都有数以百计的人因堕入爱河或违背家人意愿而结婚死去。此类所谓"荣誉谋杀"案常常因缺乏记录或报告而被官方统计疏漏。

图片版权 Private via Amnesty International

伊朗：Zeinab Sekaanvan24岁

Zeinab Sekaanvan 因谋杀亲夫罪被伊朗当局处死。

她出生于伊朗西北部一个贫穷的传统库尔德人家庭。十几岁时就离家出走，梦想结婚成家过上更好的生活。

国际特赦组织说，不幸的是，她的丈夫十分暴力，而且拒绝离婚。她多次向警方报告家暴，但警方没有进行调查和处理。

最终她因杀死其丈夫而被捕，当时她才17岁。

她的支持者，包括国际特赦组织说， Zeinab 没有受到公正审判，被警察屈打成招。

联合国毒品与犯罪机构的报告说，那些杀了丈夫或男友的女性，通常都"忍受了长期的家庭暴力"。

该报告说，这些男性表述的杀人动机大多是"占有欲、嫉妒或对被抛弃的恐惧"。在 Zeinab Sekaanvan死去的同一天，在巴西的一位女性似乎正是死在这样男人的手中。

图片版权 Reproduction / Facebook

巴西Sandra Lucia Hammer Moura39岁

Sandra Lucia Hammer Moura16岁时就嫁给了Augusto Aguiar Ribeiro。今年这对夫妇分手了，分居5个月之后，Sandra 被丈夫杀害。

当地警方对BBC说，Sandra被刺中脖子。他们发现了其夫在谋杀事件发生后在手机上留下的一段认罪视频。他说，Sandra已经开始与另一个男人约会，他感觉受到背叛。他在视频中还说，他不会被逮捕，他俩作为夫妻将一起升入天堂。之后，他在他俩曾经的卧室上吊自杀。

BBC发现在今年10月1日这天，拉丁美洲发生了14起女性被杀案，在萨尔瓦多就发生了两起。

萨尔瓦多当局对BBC说，今年以来，该国至少已经有300名女性被害。

图片版权 PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN

法国：Marie-Amélie Vaillat36岁

Marie-Amélie 被她的丈夫Sébastien Vaillat谋杀。

这对夫妇在结婚4年后分居。丈夫用刀刺杀了妻子之后到警察局自首。几天之后，他在关押号房里自杀。

在Marie-Amélie Vaillat的内衣商店外，当地居民摆放了许多鲜花，并组织了纪念她的游行。

就在Marie-Amélie Vaillat被杀的当天，法国政府公布了对付家暴的新措施。

图片版权 PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN Image caption 当地居民组织了纪念 Marie-Amélie Vaillat 的活动。

BBC 通过世界各地的记者、电视、广播和社交媒体，收集到今年10月1日这一天世界上发生的女性因性别原因被害的案件。发现这一天共有47个女性在与性别有关的案件中被杀。

联合国毒品与犯罪机构的这份报告说，大量针对女性的暴力行为“没有向当局报告，还有很多此类暴力案件尚未曝光”。

BBC 有关此项目的负责人Rebecca Skippage 说：“ 我们只是看到了一天中世界各地的女性被害案件，但我们为此项目已经努力工作了一个月。我们发现，对这些案件迟滞的报道，对这些案件报道的口气，以及难以获得这些案件的信息，都反映了在世界这些地区女性的地位。”