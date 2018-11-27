俄罗斯扣押乌克兰舰艇 黑海紧张局势升级

图片版权 Getty Images Image caption 俄国乌克兰在黑海刻赤海峡发生公开武装冲突。

在俄国指责乌克兰舰艇"非法进入"其领海并武力扣留其三艘船舰及水兵后，乌克兰宣布在该国最容易受到俄罗斯攻击的部分地区实施戒严，为期30天。

此前乌克兰总统波罗申科警告称，领土正面临"极端严重"的侵略威胁。

美国总统特朗普表示，他不希望看到俄罗斯和乌克兰间的局势发展，正和欧洲领导人研商对策。

美国国务卿蓬佩奥指出，俄罗斯扣留乌克兰军用船只的作法"是一种危险升级，违反了国际法"，他呼吁两国保持克制。

俄国海军在其2014年吞并的克里米亚半岛沿海武力拘留了三艘乌克兰海军舰艇后，乌克兰方面表示将"自卫反击"，联合国安理会将召开紧急会议讨论危机。

该事件到底会有多大影响？两国是否会爆发战争？

海洋主权和航行自由冲突

2018年11月27日的事件发生在克里米亚和俄罗斯之间的刻赤海峡。当时，乌克兰海军2艘炮艇和1艘拖船试图横渡这一位于俄国与克里米亚半岛之间的海峡，进入亚速海前往乌克兰港口城市马里乌波尔。

根据2003年莫斯科和基辅之间签署的一项条约，刻赤海峡和亚速海是两国共有的领海。

图片版权 Reuters Image caption 在指责乌克兰入侵其领海后，莫斯科在横跨狭窄海峡的俄罗斯建造的大桥下停泊了一艘油轮，阻断了通向亚速海的通道。俄军战机在天上巡逻。

但最近，俄罗斯开始检查所有往返该地区乌克兰港口的船只。

在指责乌克兰入侵其领海后，莫斯科在横跨狭窄海峡的俄罗斯建造的大桥下停泊了一艘油轮，阻断了通向亚速海的通道。

它还迅速派遣两架战斗机和两架直升机前往该地区。

乌克兰海军说,，他们的船只在试图离开该地区时被击中并失去动力。乌方说，船上有23名乌克兰人，其中6名船员受伤。

俄罗斯与乌克兰互相指责对方违反国际法。

乌克兰战时状态与跨海大桥

这是近年来俄罗斯和乌克兰军队首次公开武力冲突。

图片版权 EPA Image caption 乌克兰总统波罗申科签署的总统令，启动为期30天的战时状态，但也表示，这一措施并不意味着宣战。

目前，乌克兰军队正在该国东部与俄罗斯支持的分离主义分子作战。

乌克兰议会批准了乌克兰总统波罗申科签署的总统令，启动为期30天的战时状态，"保卫国家安全，消除对乌克兰国家独立和领土完整的威胁"。

乌克兰军队已经处于全面战斗戒备状态。

但乌克兰总统波罗申科也表示，这一措施并不意味着宣战。

虽然乌克兰坚决反对，俄罗斯于2014年吞并了克里米亚, 并在今年早些时候建造了连接克里米亚半岛和俄罗斯南部的刻赤跨海大桥。

"侵犯主权"

乌克兰指责俄罗斯的行动违反国际法，坚持说早已预先通知俄方，乌方的有关船舶将从这里航行到乌克兰港口城市马里乌波尔。而俄方武力扣留其船只是"又一武装侵略行径"。

俄国指责乌克兰精心策划其船舰这次行动，意在通过挑衅俄罗斯、制造政治话题，为波罗申科在明年3月即将来临的总统竞选造势。

乌克兰当地媒体报道称，戒严法可以赋予政府限制公众示威、监管媒体、暂停选举和责成公民承担 "社会必要" 任务的权力，比如国防设施工作等。

图片版权 AFP Image caption 波罗申科总统说，俄国的限制打击了乌克兰经济。他说，乌克兰北岸的两个港口也是乌克兰出口粮食和进口煤炭的关键出海口。

国际反应

事件发生后，大约150人聚集到俄罗斯驻基辅大使馆外示威，有人投掷燃烧物，至少有一辆属于大使馆的汽车被点燃。

与此同时，北约和欧盟都发表声明，呼吁俄罗斯允许通过刻赤海峡航行自由。

欧盟表示，期待俄罗斯恢复刻赤海峡的航行自由，敦促所有国家以最大克制的态度采取行动，立即缓和局势。

它补充表示, 俄罗斯修建刻赤大桥是侵犯乌克兰的主权和领土完整。

联合国安理会表示, 将召开紧急会议。

图片版权 Reuters Image caption 刻赤海峡事件发生后，大约150人聚集到俄罗斯驻基辅大使馆外示威，有人投掷燃烧物，至少有一辆属于大使馆的汽车被点燃。

擦枪走火？

俄乌两国对刻赤海峡的归属以及亚速海水面海域的划分一直存在争议。俄罗斯2014年吞并克里米亚后，这一区域局势更加复杂。

俄乌双方今年以来均多次在该海域内扣留对方船只。

图片版权 AFP Image caption 刻赤海峡事件发生后，亲莫斯科的分离主义分子与乌克兰军队在乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区的战斗又有升级。

刻赤海峡事件发生后，亲莫斯科的分离主义分子与乌克兰军队在乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区的战斗又有升级。2014年莫斯科从乌克兰吞并克里米亚后这里爆发的冲突已经导致1万多人丧生。

乌克兰指责俄罗斯向该地区派兵支持武装分离主义分子。莫斯科对此予以否认, 但承认有俄罗斯志愿者正在帮助反叛者。

今年3月, 乌克兰从克里米亚扣押了一艘克里米亚渔船后不久，俄罗斯开始检查横渡刻赤海峡的船只。

莫斯科说乌克兰激进分子对大桥构成潜在威胁，因此出于安全原因必须实施检查。

但波罗申科总统说，这些限制打击了乌克兰经济。他9月对《华盛顿邮报》说, 马里乌波尔的钢铁产品占全国出口收入的25%。乌克兰北岸的两个港口也是乌克兰出口粮食和进口煤炭的关键出海口。