图片版权 AFP Image caption 坦桑尼亚总统马古富力已经数次与西方国家政府有争论。

坦桑尼亚总统约翰·马古富力（John Magufuli）表示，与西方国家相比，他更乐意接受中国的援助，因为中国援助的附带条款比较少。

马古富力的政策一直受到争议，特别是受到来自西方国家的强大压力。

11月15日，丹麦表示，由于坦桑尼亚一名政客“令人不能接受的歧视同性恋言论”，已经暂缓拨出980万美元（750万英镑）的援助资金。

而中国则已经成为非洲的一个重大投资者，直接挑战西方在这片大陆上的影响力。

中国已经承诺，将在未来三年对非洲提供总额达600亿美元的援助和贷款，其中多数用于基础建设发展。

“他们的援助令你高兴的一点是，它没有捆绑任何条款。他们决定给你的时候，就给你了，”马古富力说。

他是在经济首都达累斯萨拉姆（Dar es Salaam，另译“三兰港”）一所大学的图书馆揭幕礼上作出了上述表态。中国协助兴建了这座耗资4060万美元的图书馆。

“他们在很多其他发展领域上都给了我们帮助，”马古富力说。他还表示，两国将会继续加强联系。

这个东非国家目前最大的发展伙伴是欧洲联盟（EU），每年接受来自欧盟超过8800万美元的援助。

欧盟在本月较早前宣布，正在复核对坦桑尼亚的政策，因为欧盟担心该国的同性恋人士权利状况，以及其对公民社会组织的限制。

上月，达累斯萨拉姆的司法行政长官保罗·马孔达（Paul Makonda）呼吁公众向警方举报怀疑是同性恋的人士。

政府当时表示，马孔达是在表达个人意见，而不是政府政策。

在坦桑尼亚，同性性行为属于违法。

世界银行已经暂缓了3亿美元的教育项目贷款，这一部分是由于坦桑尼亚政府决定开除怀孕的女学生。

去年，马古富力发表了一段争议性演讲，指如果允许年轻母亲回到学校，她们会分心。

“在算了几条数学题之后，她就问在教室里跟老师说：‘我的孩子在哭，让我出去喂奶。’”他说。