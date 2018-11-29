图片版权 GEOFF PEARSON Image caption 这头7岁的被阉公牛体重达1,400公斤，身高1.94米，可能是澳洲数百万头牛当中个头最大的阉牛。

澳大利亚西部的牛群中，一头名为尼科斯（Knickers，女性内裤的意思）显得十分突出，那样子像鹤立鸡群。这头7岁的被阉公牛体重达1400公斤，身高1.94米，可能是澳洲数百万头牛当中个头最大的阉牛。

而且凭着身高体大，尼科斯逃过了进屠宰厂的命运。他不仅摆脱了“任人宰割”的普通牛的命运，而且还受到世界各大媒体的关注，成了社交媒体的网红。

牛的主人皮尔森（Geoff Pearson）上个月试图将这头巨牛拍卖，但是肉类加工商说他们的屠宰场无法处理 这么大的牛。

于是大个子尼科斯现在能在距离佩斯南部136公里的普里斯顿湖边的草场上安度余生。

图片版权 @7NewsCQ Image caption 巨牛尼科斯自从被澳洲广播公司报道后，牛的主人就一直不断地接到当地记者的电话。

牛主皮尔森说，现在“尼科斯可火了”，因为自从澳洲广播公司报道了这头巨牛后，他就一直不断地接到当地记者的电话。

最初他买来头12个月大的牛是要它当“教练”，即发挥引导牛群的作用。

皮尔森说，尼科斯总是高出其他牛一大截，和它一起的许多牛都很早就被送进了屠宰场。因为尼科斯很“突出”，我们就让这头人畜无害的牛留下来。

但是换过几拨牛之后，人们发现“它仍然在不停地往大长”。现在它长得太大，已经买不出去了。

图片版权 Getty Images Image caption 牛主法尔雷（Ken Farley）正在喂丹尼尔这头世界最高的牛。他身旁时慕名前去的参观者。

体格超大的动物和宠物总能引来媒体和喜欢动物的人们的关注。

图片版权 Getty Images Image caption 这匹被叫做坡（Poe）的马肩高2.05米，马抬起头的高度超过了3米。

2016年的记录显示，当时世界最高的牛是身高超过了1.95米的丹尼尔，这是一头长在美国加利福尼亚的牛，体重超过了1043公斤。许多人慕名前去那里看那头巨牛。

2009年加拿大一匹挽马被称为世界最高的马，也受到大量关注。这匹被叫做坡（Poe）的马身高，肩高2.05米，马抬起头的高度超过了3米。那是一匹克莱兹代尔种（Clydesdale）的重挽马。

图片版权 Justin Goff Image caption 英国这匹名为cracker（饼干的意思）的挽马是世界最大的夏尔马（Shire horse）

2007年英国一匹肩高超过1.95米，体重达1250公斤的夏尔挽马（Shire horse）受到关注，它被称为世界最大的夏尔马。

图片版权 Getty Images Image caption 18个月大的丹麦犬弗莱德从主人手里吃东西，2014年2月。

2014年英格兰埃塞克斯的克莱尔（Claire Stoneman）养的18个月大的丹麦犬弗莱德成了英国最大的狗。

2015年，意大利的一只缅因猫在罗马评比猫的赛事上被誉为世界最大的猫。当时世界各地800多只不同品种的宠物猫参加了那次评比。