图片版权 AFP Image caption 特朗普和习近平2017年北京会面

11月30日，20国集团领导人将在阿根廷首都布宜偌斯艾利斯召开为期两天的20国集团（G20）峰会。峰会主要讨论世界经济、贸易投资、数字经济、基础建设和气候变化等全球议题。

BBC中文为你盘点这次峰会的几大看点。

中美贸易转折点

本次峰会召开之时正值中美贸易关系紧张时期，中美领导人的会面能否促进两国停火贸易战，是本次峰会的主要焦点。

中国参会的首要目的，是说服美国停止把对中国2000亿美元商品的关稅从10%上调至25%。中国还希望美国放弃对中国制造的钢铁和铝制品增加关稅。

11月26日，特朗普在《华尔街日报》的访问中表示，“几乎不可能”推迟对中国商品增加关稅的计划。他说，如果G20峰会不能达成对美国有利的协议，他还将对剩余$2670亿美元的中国商品征收10-25%的关稅。

香港经济学家刘遵义对BBC中文表示，中美两国有可能在本次峰会上达成框架性协议，为贸易停战做准备，但两国若要实质上解决贸易争端则任重而道远。

卡舒吉被害后沙特外交

图片版权 AFP Image caption 沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼到达阿根廷参加为期两天的G20峰会

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）将出席G20峰会，这是穆罕默德自沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害后首次外访的最后一站，因此备受关注。

穆罕默德将在G20峰会上与美国、加拿大和欧洲国家领导人会面，外界关注穆罕默德是否会借此行消除谋杀事件带来的不利影响。

许多国家领导人强烈谴责卡舒吉的遇害事件，沙特否认事件与穆罕默德有关。美国中情局认定沙特王储为谋杀事件的主谋，而美国总统特朗普则持模糊态度，原因是沙美两国在石油利益上有重大交换。

为摆脱沙特对石油的过度依赖，穆罕默德自上任以来一直积极改革。到达峰会之前，穆罕默德先后到访阿联酋、巴林、埃及和突尼斯等中东经济强国。估计穆罕默德已得到这些国家支持，发展进一步的合作关系。

美墨加三国簽署协议

G20峰会上，美国、墨西哥和加拿大还将簽署《美国-墨西哥-加拿大协议》。新协议取代已有24年历史的《北美自由贸易协议》，涉及1.2万亿美元的年度贸易额。

美国将此协议作为参加峰会的首要考虑，旨在鼓励美国公司将生产从中国搬往北美地区。

几天前，特朗普在《华尔街日报》的访问中说，有可能对苹果公司进口的中国生产的手机和笔记本电脑征收10%的关稅。

高额关稅已经迫使许多美国公司考虑将生产搬出中国。特朗普说，“我建议他们把工厂建在美国，在这里生产商品。此外还有很多其他选择。”

特朗普可能意指墨西哥和加拿大，这次簽署协议意味着美国将继续保持与墨加两国的合作，而这种模式意味着什么，会对全球贸易产生怎样的影响，也是外界关注的焦点。

改革世贸组织

G20峰会将探讨世界贸易组织（WTO）的改革问题。欧盟近期提出方案，将推动改革世贸组织的三个职能：谈判、监督和争端解决。

特朗普上台后，不断质疑WTO能否解决国际贸易争端。他不满世贸现有体制，拒绝上诉机构的法官任命。11月26日，欧盟向WTO提议改革其主要调解纷争的常设上诉机构（Appellate Body）。

美国还有意向把中国赶出WTO。美国批评中国利用WTO规则下的发展中成员身份补贴中国国有企业，督促中国降低对国际投资者的贸易和投资壁垒。

中国商务部副部长王受文表示，中国支持对WTO进行改革，以增强其权威。但他说，改革应该保证发展中成员的特殊及差別待遇，尊重各成员的发展模式。

阿根廷寻求国际援助

G20峰会的主办国阿根廷遭受货币危机和通膨压力，被迫向国际货币基金（IMF）申请高达560亿美元的纾困贷款。阿根廷总统马克里（Mauricio Macri）希望趁G20峰会机会，向各国领袖寻求国际援助。

2018年，阿根廷披索兌美元汇率贬值逾50％，国内通胀已飙升至40%。国民生活成本不断上升、造成不满情绪上涨，近期爆发大规模示威。

阿根廷前总统费南德兹（Cristina Fernandez）在位期间奉行保护主义，导致阿根廷跟许多国家的国际关系恶化。

金融科技与加密资产

G20峰会将讨论如何完善国际金融架构，着重关注如何利用数字普惠金融帮助非正式经济中的个人和中小企业。中国制定了关于数字化和非正式经济的普惠金融政策指引，将提交与会领导人。

中国人民银行副行长陈雨露说，中国在金融科技和加密资产方面已经位居世界前列，期待G20峰会能够加强政策协调，利用技术带来的机遇加强监管，防范风险。