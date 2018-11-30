图片版权 Getty Images Image caption 鲍勃·马利仍然是雷鬼界最成功的音乐家。

雷鬼（Reggae），这种在1960年代诞生于牙买加的音乐，被列入联合国教科文组织（UNESCO）最新的一份世界非物质文化遗产名单，成为受联合国保护和推广的人类遗产。

今年是联合国教科文组织缔结《保护非物质文化遗产公约》的15周年，该公约的要旨之一是“在地方、国家和国际一级提高对非物质文化遗产及其相互鉴赏的重要性的意识”。

由于鲍勃·马利（Bob Marley）和吉米·克里夫（Jimmy Cliff）等音乐家的成功，雷鬼音乐早就成为主流文化传统当中的一部分。但是要说到联合国这份名录当中所收录的文化遗产，并不是每一样都广为全世界民众所熟悉。有一些，甚至可能会令很多人惊讶。

在这里，我们回顾其中一些在名录中的独特遗产：

图片版权 Getty Images Image caption 叠人塔是加泰罗尼亚人引以为傲的一项传统。

加泰罗尼亚叠人塔

“叠人塔”（castell）是加泰罗尼亚和西班牙其他一些地方的一种传统民俗，从16世纪就已经开始有相关纪录。顾名思义，这是一种由一层一层的人叠起来的庆典活动，男女老少都可以参加，有一些会高达10层。

在一些比赛当中，队伍会搭起叠人塔，然后再将之“拆”下，而过程中不应有人失足摔下。

图片版权 Getty Images Image caption 小心这个球，它的时速可以高达150公里。

爱尔兰板棍球

爱尔兰板棍球（hurling）同样是在2018年新列入文化遗产名录的活动。这种户外的混合式运动已经有4000年历史。

它看起来像是足球、橄榄球和曲棍球的混合——它有球棍，有球门柱，还有一个可以供大家击打、踢或者手持的小球。

在高手的击打下，球的时速可以达到150公里。

图片版权 Turkish Ministry of Tourism Image caption 这种古老的土耳其“鸟语”，将要被手机淘汰吗？

土耳其“鸟语”

土耳其北部黑海的村民有一种高度熟练的口哨方式，用来作长距离的沟通信号。

不过，在移动电话设施的冲击下，这种传统正在受到威胁。

这种“鸟语”在2017年入选世界教科文组织世界非物质文化遗产名录。

图片版权 Getty Images Image caption 那不勒斯人做薄饼时的旋转手艺也是人类非物质文化遗产名录中的技艺。

拿玻里薄饼

我们不是说披萨（pizza）这种食物本身，但是一种与意大利城市那不勒斯关系密切的烹调料理方法。

根据联合国教科文组织，那不勒斯有超过3000名薄饼师傅，而他们的技法仍然主要通过最传统的方式传授：学徒在工作中边看边学。

图片版权 Getty Images Image caption “gada”当中的一些习俗至今仍然留存在奥罗莫人的生活中。

埃塞俄比亚土著管治

埃塞俄比亚的奥罗莫（Oromo）民族到现在仍然有部分地应有一种要“gada”的传统管理体系。

这种管理方式当中包括领导轮换制，并对族群中的政治、经济、社会和宗教活动订立规则。

图片版权 Getty Images Image caption 摩洛哥的羊和人一样为阿甘油的生产作出贡献。

羊上树

摩洛哥阿甘油是担心头发健康的人比较欢迎的一种产品。它是从摩洛哥当地一种树上的果子里来的，而有名的是，果核是由爬树的羊负责“加工”的。

虽然果子可以从树上摘下来，但是果核经过羊的身体排出，实际上为阿甘油加工业省去了一道程序。

而包含这种产业的阿甘文化，还有一些传统习俗和经济模式，在2014年被列入了教科文组织的名录。

图片版权 Getty Images Image caption 巴基斯坦的卡拉什人是一个宗教少数族裔，有其独特的传统。

巴基斯坦传统观日法

苏里加吉克（Suri Jagek）是巴基斯坦土著卡拉什人的一种传统观日法。

它建立在对太阳、月亮和星星的观察上，这三者的位置决定了卡拉什人日历当中的重要时间点，比如收获季节的开始和宗教活动的日期等。

苏里加吉克甚至还决定了卡拉什人让家畜配种的时间。

图片版权 Getty Images Image caption 济州岛的女潜水员绝对不是早退休的一群人。

韩国海女

韩国济州岛有一个海女族群，她们谋生的方式就是潜入海面以下10米深的地方去收集贝类。

在没有呼吸设备的情况下，这些海女只靠着脚蹼和护目镜潜到海底，捕捉鲍鱼、海螺和章鱼，这种工作辛苦而危险。

她们当中有些人年龄达到80多岁，并且她们都不会戴氧气筒。

图片版权 Getty Images Image caption 中国一些店铺仍然在使用算盘。

中国珠算

关于珠算的起源，虽然有不同的说法，但是毫无疑问，中国将这种古老的计算方法传承了下来。

众所周知，从基本的加减到更复杂的算式，都可以通过一代传一代的口诀用算盘完成，因此直到今天，中国仍然有人在使用算盘，而珠算也仍然是学校教授的科目。