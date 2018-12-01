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乔治·赫伯特·沃克·布什（布殊，布希）1989年当选美国总统，此前，他曾担任里根的副总统八年。他是美国150多年来第一位当选总统的副总统。

在他的任期内，共产主义在东欧崩溃，随着苏联的解体，美国成为了世界上唯一的超级大国。他的政策帮助美国恢复了在世界其他地区的信誉，并消除了越战留给美国的阴影。然而，他也被指责疏于国内事务，由于违反了不增加税收的竞选承诺，1992年总统大选中，他被比尔·克林顿击败。

1924年7月12日，布什出生在马萨诸塞州的米尔顿，他是一位投资银行家的儿子，后来成为美国参议员。

在41年珍珠港事件后，他志愿加入了美国海军。 他在太平洋执行职务之前接受过飞行员训练，那时他才18岁，很可能是美国最年轻的飞行员，他被指派从航空母舰上驾驶鱼雷轰炸机。

1944年9月，他在一次轰炸袭击中被击落。 他的飞机充满烟雾，火焰吞噬了机翼。 “我的上帝，”他回忆说，“飞机要爆炸了。” 但他之后继续驾驶飞机，并将炸弹投向了目标。 他命令两名机组成员跳伞，但这两人都不幸遇难。

图片版权 US Navy Image caption 一艘美国潜艇在布什旁边浮出了水面并救了他，救援过程甚至被摄像机拍了下来。

烟雾呛到了布什，他跟着机组成员一起跳伞了。受风力影响，他的头撞到了飞机的尾部。掉到海面后，令人难以置信的是，一艘美国潜艇在他旁边浮出了水面并救了他，他的救援过程甚至被摄像机拍了下来。

1945年，布什从海军光荣退役后，与18岁的巴巴拉·皮尔斯结婚。他们的婚姻持续了72年，育有六个孩子。长子，也就是未来的总统乔治·沃克·布什，在婚后第一年出生。

图片版权 George Bush Presidential Library Image caption 1945年，布什从海军光荣退役后，与18岁的巴巴拉·皮尔斯结婚。

布什和他的家人随后搬到德克萨斯州，他利用他父亲的商业关系在石油行业找到了一份工作，在40岁就是百万富翁了。

布什与中国

布什的职业兴趣后来转向了政治。在担任共和党当地分支机构主席之后，他迈出了重要一步，赢得了美国参议院德克萨斯州席位的共和党提名。

当时其民主党对手将布什称为右翼极端主义者，并获得了56％的选票，布什获以43%的选票失利。但布什无所畏惧，1966年，他成功入驻众议院并连任两届。

图片版权 Getty Images Image caption 1975年，布什夫妇与福特总统在北京与邓小平见面。

1970年，理查德·尼克松总统说服布什再次竞选参议院，但同样，他被民主党候选人击败了。1971年，尼克松任命布什为美国驻联合国大使，并在此后出任共和党主席。

1972年2月，尼克松访问中国，此次的访问被称为“破冰之旅”以及“改变世界的一周”。中美双方在上海发表了《中美联合公报》，中美两国关系开始正常化。

1974年，尼克松因水门事件被迫辞职。当时，布什竭尽全力减小这一事件带来的创伤，让选民继续支持共和党。年底，他前往北京担任美国驻华联络处主任，并经常与夫人芭芭拉在北京街头骑车。

1989年2月，布什就职总统后的次月，他访问了中国，与邓小平及时任中国总理李鹏见面。期间，他接受了中国中央电视台的采访，成为首位在中国荧屏上向中国人发表谈话的美国总统。

图片版权 Diana Walker/Time Life Pictures/Getty Images Image caption 1989年2月，布什就职总统后的次月访问了中国。

保守主义者

1976年，福特总统将在中国呆了一年多的布什召回美国负责中央情报局工作。当时的中央情报局因涉嫌海外秘密行动和未经授权监视美国公民的一系列丑闻而震惊全球。

福特卸任后，布什离开了中央情报局，并于1978年开始竞选1980年总统大选的共和党提名。

布什走遍全国，传播他的温和保守主义立场，并在1980年初成为罗纳德·里根的主要挑战者。

然而，他参加总统竞选后发现，他享有特权的过去反而成了一种政府负担。

“卓越有什么问题？”他当时说。“接受良好的教育有什么不妥？在中国或联合国担任出色的大使，或在中央情报局做过出色的工作有什么不妥？我知道这听起来有点不谦虚，但这是我的经历。”

图片版权 Keystone/Getty images Image caption 布什（左三）与里根（右二）在白宫。

被里根击败后，他作为里根副手进入了白宫。在那里，他得到了进军最高职位相关的培训。

1988年竞选总统期间，他犯了两个重大的错误。首先，他选择了错误的副总统候选人：来自印第安纳州的默默无闻的参议员詹姆斯·丹·奎尔（Dan Quayle），由于多次口不择言，奎尔在国际上闹了很多笑话。

第二个错误是布什在1988年共和党全国代表大会上发表的讲话。当时，他的民主党对手迈克尔·杜卡基斯（Michael Dukakis）正因为财政政策受到攻击，布什对着代表们说：“看我的嘴唇，没有新税。”

布什做了一个承诺。此后这个承诺一直困扰着他的总统职位，并最终导致他的政治垮台。

海湾战争

对布什的真正考验发生在1990年8月，当时美国因伊拉克入侵科威特而措手不及。布什迅速采取行动，建立一个国际联盟，以结束萨达姆·侯赛因对科威特的侵占。此外，布什还在沙特阿拉伯建立了美国军事点。

图片版权 Getty Images Image caption 海湾战争时期，地面部队激战了100多个小时，但萨达姆依然保住了统治地位。

1990年8月2日至1991年2月28日的海湾战争是以美国为首的由34个国家组成的联军和伊拉克之间发生的一场局部战争。这场战争证明了美国先进的军事能力，也对提升美国国家士气起了重大推动作用。

尽管战争的结果是美国和盟国军队撤离巴格达，允许萨达姆侯赛因继续掌权，但这一胜利提升了布什总统的地位。推翻伊拉克独裁者的任务留给了布什的儿子。

尽管满意率达到了90％，但布什决定集中精力处理外交事务。此时的美国正经历二战以来持续时间最长的经济衰退，这导致选民指责他无视国内经济形势恶化。

在民主党控制的国会上，布什坚称，经济糟糕还没有那么坏，外交事务的形势更严峻。

“我们会帮助美国走出困境，”他承诺说，“一步一步前进，那些阻止我们的人最好放弃。”

但公众不相信他。更糟糕的是，他做了一件他承诺过他永远不会做的事：他提高了税收。

1992年的选举是一场灾难。布什的竞选准备很糟糕，此外，他还要面对共和党提名的候选人帕特·布坎南（Pat Buchanan）的强烈挑战。

晚年

1992年大选，布什败给了民主党候选人比尔·克林顿。

作为曾经的政治家，布什晚年在世界各地巡回演讲。虽然他很高兴看到儿子乔治·W·布什入主白宫，但据说两人的关系有些紧张。

Image caption 布什与妻子芭芭拉。

2014年6月，布什在缅因州肯纳邦克波特的夏季度假屋附近以跳伞的方式庆祝了90岁生日。那时，他开始减少公众露面。确诊帕金森氏症之后，他不得已坐上了轮椅。

多名妇女指责他过去曾在不同时间对她们采取不端行为。布什否认这些指控，但表示向任何他可能冒犯过的人道歉。

2018年4月，经过七十多年的婚姻后，布什失去了芭芭拉—他的战时新娘。比尔克·林顿和巴拉克·奥巴马参加了芭芭拉的葬礼。

作为一名总统，他证明了自己的高效性—他更像是一位经理而非鼓舞人心的领导者。他的常春藤联盟背景使他的公众形象受到了影响，许多选民认为跟他没有共同语言。

但就个人而言，布什将被人们记住，他是一个有文化、顾家、不喜欢政治动荡的男人。

“你们互相攻击并不意味着你们就是敌人，”他曾说过。“政治不一定就是不文明和肮脏的。”