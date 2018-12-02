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G20 峰会上中国国家主席习近平与美国总统特朗普的会面最大悬念揭晓，美国宣布暂缓原定在明年1月1日提高的关税，而中国则承诺从美国购买大批工农业及能源商品，以缩减两国贸易逆差。

根据白宫声明，两国将在接下来的90天内继续谈判，重点将落在知识产权保护、强迫性技术转移、非关税壁垒、网络侵入及盗窃等结构性问题。如果90天后未能达成共识，美国威胁将把针对价值2000亿中国商品的关税从10%升至25%。

中国官媒则简短报导，两国达成不增加额外关税的共识，将继续谈判。

中美贸易战在习特会上达成暂时休战协议，符合外界此前的普遍预期。然而，两国设下90天的谈判期，显示贸易战只是暂停升级。中国做出大宗购买承诺，但只能起到暂时减少贸易逆差的作用，治标不治本。中美长期结构性分歧依然存在，预料两国中长期将在贸易上继续过招。

白宫声明全文：特朗普总统和中国方面工作晚餐会谈通报

美国总统特朗普和中国国家主席习近平，两人及其最高层代表，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，举行了一个双方均称为“高度成功的会晤”。

更重要地，习主席展示了绝妙的人道姿态，同意把芬太尼定为管制药物，意味把芬太尼卖到美国的人，会在中国受到法律下最严厉的惩罚。

贸易方面，特朗普总统同意在2019年1月1日，对2000亿美元的货品保持10%的关税税率，不会在届时提升至25%。虽然未正式谈妥，中国将同意购买非常大量的农业、能源、工业及其他来自美国的产品，减少两国之间的贸易不平衡。中国同意立即向我们的农民购买农产品。

特朗普总统和习近平主席同意立即就结构性改革启动谈判，关乎于强制性技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵及盗窃、服务业及农业。双方同意在未来90天内尽力达成协议。一旦在此限期内双方无法达成协议，10%的关税将提升至25%。

双方还同意，朝鲜问题取得了重大进展，特朗普总统与习主席会联同金正恩主席，去缔造一个无核化的朝鲜半岛。特朗普总统对金主席表达其友谊和尊重。

习主席表明，他对批准之前不获批的高通－恩智浦交易案持开放态度，协议可再次呈交予他。

特朗普总统说，“这是美好和具建设性的会晤，中美之间有无限的可能性，与习主席合作是我的荣幸。”

（BBC中文根据美国白宫英文声明翻译）

中国外长王毅：中方支持美朝领导人再次会晤

当地时间2018年12月1日晚，国务委员兼外交部长王毅在向中外媒体介绍中美元首会晤情况时表示，两国元首就经贸问题进行的讨论十分积极，富有建设性。双方已达成共识，停止相互加征新的关税。双方就如何妥善解决存在的分歧和问题提出了一系列建设性方案。中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡问题。双方同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中使美方的合理关切得到逐步解决。双方工作团队将按照两国元首达成的原则共识，朝着取消所有加征关税的方向，加紧磋商，尽早达成互利双赢的具体协议。

除经贸问题外，王毅还透露，双方还同意采取积极行动加强执法、禁毒合作，包括对芬太尼类物质的管控。中方迄今采取的措施得到了包括美国在内国际社会的充分肯定。中方决定对芬太尼类物质进行整类列管，并启动有关法规的调整程序。

王毅表示，中方重申了在台湾问题上的原则立场，美方表示将继续奉行一个中国政策。双方就朝鲜半岛问题交换了意见，中方支持美朝领导人再次会晤，希望美朝双方相向而行，照顾彼此合理关切，并行推进半岛完全无核化和建立半岛和平机制。美方赞赏中方发挥的积极作用，希望同中方就此保持沟通与协调。

（摘自中国外交部网站）

意料之中的休战

图片版权 Getty Images Image caption 中美谈判达成的协议可能给产自美国艾奥瓦州的大豆带来好消息。

美国荣鼎集团的中国宏观经济分析师朱鸣岐向BBC中文表示，贸易停火的谈判结果是意料之中的缓和。

他认为，中国购买大批美国商品，是中方示好的信号，尤其是中国承诺马上重启进口美国农产品，让特朗普能对农业州有所交代。然而，这个以购买美货换关税暂缓的协议，只是治标不治本，没有提供平衡中美贸易差距的持续动力。中美经济的基本面维持不变，贸易逆差预料将长期持续。

朱鸣岐表示，两国在90天内要谈判的话题，并未涉及中国坚持不让步的国企、产业政策改革等议题，此前美国商务部发布的301报告曾强烈要求中国就这些议程进行改革。就算90天内两国能就知识产权保护、网络盗窃等达成共识，也不能排除华府未来要求北京在更深层的结构性问题上做出让步，以及中美经贸关系再掀波澜的可能性。

除了宏观经贸议题外，习特会后的官方通报还出人意料地提及一些个案。包括中国同意将鸦片类药物芬太尼列为受管制药品，并且对美国高通收购荷兰恩智浦半导体公司持开放态度。此前高通未能在合同截止期前获得中方的批准，而不得不中止收购。

图片版权 Getty Images Image caption 中国同意将鸦片类药物芬太尼列为受管制药品。美国认为，中国工厂正在生产并出售阿片类药物，并被越来越多地被美国公民滥用。芬太尼就是其中之一。

图片版权 Twitter Image caption 特朗普曾在推特上指责中国输出的芬太尼。

掌声

G20 峰会期间，习近平与特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行晚宴会谈，啖阿根廷牛排、品本地葡萄酒，而外界则引颈期待习特会真正的“主菜”出炉：中美贸易战、乃至中美关系的下一步走向。

据随团采访的记者称，双方会谈持续两个多小时，结束后会场传出一阵掌声， 双方代表团还拍摄“全家福”，显现出会谈结果积极的迹象。

在向媒体开放的晚宴会谈头五分钟中，特朗普再次强调他与习近平良好的关系，称两人很可能将会达成对中美皆有利的成果。习近平则表示，自上次与特朗普见面以来，世界形势又出现了不少新变化，而中美作为两个大国，合作是双方最好的选择。两人简短的开幕演讲，已为会后达成的停火协议埋下了伏笔。

在中美贸易会谈前一晚，美国总统老布什去世，习近平在谈判前表达慰问，并称他对此感到十分悲伤。特朗普对此表示感谢，还借此机会向媒体透露，空军一号飞机在乘载他返回华盛顿后，将转至休斯敦，移送老布什的遗体到华盛顿进行国葬。

图片版权 Reuters Image caption 习近平与特朗普分别带领八名幕僚参与谈判。中国的代表是国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任丁薛祥、副总理刘鹤、外交部长王毅、中国驻美大使崔天凯、全国政协副主席及国家发展和改革委员会主任何立峰、商务部部长钟山以及商务部副部长王受文。

习近平与特朗普分别带领八名幕僚参与谈判。中方代表是国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任丁薛祥、副总理刘鹤、外交部长王毅、中国驻美大使崔天凯、全国政协副主席及国家发展和改革委员会主任何立峰、商务部部长钟山、商务部副部长王受文。

图片版权 AFP Image caption 纳瓦罗参加了此次谈判。

美国代表团中，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和财政部长姆努钦（Steve Mnuchin）分别坐在特朗普的左右两边。其他成员包括白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）、贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、国家安全顾问博尔顿（John Bolton）、白宫幕僚长凯利（John Kelly）、特朗普女婿与白宫资深顾问库什纳（Jared Kushner）。峰会之前曾一度有传对华贸易立场鹰派的白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）会缺席晚宴会谈，但他最终坐上了谈判桌，显示特朗普对他保有一定程度的信任，在对华贸易议题上依然听取他的看法。

中美未来依然颠簸

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中美达成贸易战暂时偃旗息鼓的协议，然而白宫对华强硬派让然占上风，这仍将持续影响美国的对华政策。

朱鸣岐指出，主导对华关税的贸易代表莱特希泽，比起同属鹰派的纳瓦罗，政府经验更为丰富，熟悉政策推动流程，既有强硬想法又有行动力。相较之下，对华态度鸽派的姆努钦在特朗普的面前的话语权有限。

贸易战暂时划下逗号，却无法更改中美在技术、资本、人员流动等方面分道扬镳的大方向。预料美国将继续在科技领域设立针对中国的限制，中国也可能采取报复行动，在中美双边投资方面设下障碍。

有迹象表明，美国已逐渐在中美人员流动上设下签证障碍。上周，路透社报道，出于打击间谍的考量，特朗普政府考虑对中国留学生实施新的背景审查。今年六月，美国国务院已将在航空、机器人科学及其他先进制造业的留学签证有效期从五年缩短到一年。也有消息称，有中国科学家十年期美国商务与旅游签遭到取消。

暂时性的休战无疑将给市场注入一针期待已久的强心针，但在中美长期持续性分歧未调和的大背景下，中美关系仍在颠簸中前行。