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最近，一名英国年轻男子和学者因间谍罪在国外被捕，引起了公众对旅游安全的关注。

英国学者马修·赫奇斯（Matthew Hedges）因间谍罪在阿联酋被判刑，但随后被赦免释放。而另一名19岁的英国男子穆罕默德·阿布尔·卡山（Muhammad Abul-Kasem）在埃及因涉嫌间谍活动被逮捕。

这两起案件可能是特例，但是在旅行前应当了解当地的法律和习俗。离圣诞节和元旦只有不到一个月的时间，出游前先看看以下这些实用的安全小贴士吧。

在泰国，别踩钱

图片版权 Getty Images Image caption 在泰国，踩踏有君主照片的钞票实际上是一种犯罪行为，可能会被关进监狱。

冒犯君主是十分古老的法律，该法律规定侮辱泰国王室的任何照片都是严重的罪行。踩踏有君主照片的钞票实际上也是一种犯罪行为，可能会被关进监狱。

别嚼口香糖

图片版权 Alamy Image caption 在泰国，扔口香糖到地上会被罚款400英镑

在泰国，扔口香糖到地上会被罚款400英镑。如果你不付款，更可能会有牢狱之灾。

新加坡也有类似的法律，除了一些治疗牙科疾病的口香糖和尼古丁口香糖之外，新加坡禁止买卖口香糖。

公共场合别穿泳装

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巴塞罗那2011年规定，在海滩以外的任何公共场合穿着泳装属违法行为。如果游客半裸，将被罚款约100英镑。

做出这些规定前，当地居民曾抗议太多穿着暴露的游客在市内走动。

勿在海里小便

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在葡萄牙，请不要在海里小便。这在葡萄牙是违法的，游客须使用厕所。

药物入境

日本有严格的反兴奋剂药物法规，禁止含有伪麻黄碱等成分的多种感冒药入境。

入境该国时要小心些，你可能会被叫停，药物也可能会被没收。

去法国带上紧身泳裤

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如果你要去法国玩，请把宽松的泳裤放在家里。在法国大多数游泳池，游客只能穿速比涛（Speedo）泳装或其他紧身泳衣。这显然是出于卫生方面的考虑，虽然不遵守规定不会遭到罚款，但无法进入泳池。