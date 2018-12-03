英国和欧洲：直布罗陀，香港与坚如磐石的爱（上）

图片版权 Reuters Image caption 直布罗陀岩石山上生活着很多小猴。当地的传说只要小猴在，直布罗陀就是英国的领土。图为一只小猴鸟瞰直布罗陀。

英国在谈判脱离欧盟过程中，被一些华人称为“西班牙的香港”的直布罗陀问题再次凸现，但直布罗陀和香港具有同样性质、历史背景与现状吗？

2018年深秋，英国与欧盟在“闹离婚”过程中尚未解决“爱”（尔兰）的问题之际，西班牙将直布罗陀问题单挑出来，牵扯出英国与其它欧洲强国近代历史关系中许多不堪回忆的爱恨交织、恩恩怨怨。

香港曾有“东方直布罗陀”的外号，但直布罗陀不同于香港，或者其它英国殖民地或海外领地，它在西班牙人统治两百年后易主交给英国人。英国人统治这一地区已经300多年，期间曾经历过西班牙多次巨大规模的武装围困和进攻，经历了无数次的政治、经济和外交反围剿。

直布罗陀是英国现有的14个海外领土中最小的一个，但其牵扯到英国人对直布罗陀 “坚如磐石的爱”。

2018年11月下旬，英国首相特里莎·梅在英国下议院解释说明她提出的英国脱欧草案时专门用了一分多钟谈直布罗陀问题。她动情地强调：英国和直布罗陀将永不分离。

到底直布罗陀的历史主权归属起源在那里？ 英直哪来的感情问题？感情问题如何与历史、国际关系、国际法与现实纠缠到一起去了？

要搞清直布罗陀问题的核心，就需要了解大英帝国与欧洲大陆强国错综复杂的近代历史关系。而欧洲的近代史，可谓是欧洲王室的婚恋史，这段近代史和国家关系或许可以借用一段有"华语流行乐教父"尊称的台湾歌手罗大佑的歌词来形容一下：

你曾经对我说，你永远爱着我

爱情这东西我明白，但永远是什么

姑娘你别哭泣，我俩还在一起

今天的欢乐，将是明天永恒的回忆……

“生死之恋”

直布罗陀是位于伊比利亚半岛最南端，是一个只有5公里长、1公里宽的小半岛，背依巨大的直布罗陀岩石。因此该地有“磐石”的外号。

在欧洲近代史中，大英帝国为了直布罗陀与欧洲列强刀来剑往百年沧桑，可谓用鲜血凝成了对直布罗陀的爱。

图片版权 Getty Images Image caption 英国人的长期建设把直布罗陀彻底开发成为一个可以自给自足城市，

能说直布罗陀是西班牙不可分割的领土吗？从欧洲史来看，直布罗陀自古就有，但西班牙国家并非自古就有。

远古洪荒时代就有了直布罗陀，这个地处伊比利亚半岛尖端的小地方的考古还发现了5万年前欧亚大陆早期人类尼德兰人的生活遗迹。

在欧洲古代到近代历史中，古罗马帝国、北欧汪达尔人、阿拉伯帝国的非洲摩尔人等分别在不同的历史阶段占据和统治直布罗陀地区。到了15世纪时，伊比利亚半岛的几个分裂的公国统一，赶走了摩尔人、形成了西班牙帝国时，直布罗陀1501年才易主正式成了西班牙帝国的领土。

贸易战、英法恩仇与西班牙王位继承战

在古代和近代史上，欧洲王室本一家。各国君主通过联姻嫁娶，加强国家间和地区间的关系。但这种爱情婚姻关系不稳定，民族国家和地区之间时战时和，英国则在欧洲列强之间奉行平衡政策，阻挡任何国家独霸欧洲。

17世纪下半叶，一度称霸欧洲乃至世界的西班牙帝国开始衰落。1700年，没有直系子祠的西班牙老国王去世，留下遗嘱让法国波旁王朝的法国国王路易十六的孙子来接任西班牙国王的位置。

但老国王的另一亲属奥地利哈布斯堡王室坚决反对，并联合当时正在崛起、并与法西展开贸易战的大国英国与荷兰等，双方兵戎相见，展开了长达13年的西班牙王位继承战争。

图片版权 Getty Images Image caption 1701至1714年，长达13年的西班牙王位继承战争在整个西部欧洲爆发，奥地利联合英国荷兰等击败了法国西班牙等国联军，西班牙将直布罗陀正式割让给英国。

如果允许法国国王路易十六的孙子来接任西班牙国王的位置，可能就会导致法国和西班牙合并为一国。当时，正在崛起的大英帝国早已和西班牙与法国陷入贸易战，当然不能坐视法西合并的前景。

1704年，英国荷兰皇家海军联合舰队一举拿下直布罗陀，从南北两方夹击法兰西帝国和西班牙帝国。西班牙战败后，终于在1713年正式签署国际和约，永久割让其已经统治两百年的直布罗陀给英国。

为何大英帝国精准攻击直布罗陀，而非西班牙的其它地点呢？这是因为崛起的大英帝国与西班牙的贸易战中着眼全球的战略思路。

坚如磐石

直布罗陀面向伊比利亚半岛与非洲大陆之间的直布罗陀海峡，这是连接地中海与大西洋的唯一通道，是全球最重要的黄金水道之一。海峡全长不过约90公里，最窄的地方仅有约12公里，成为连接非洲与欧洲的跳板，历史上一直是兵家必争要地。

西班牙在丢掉直布罗陀后，在过去三百多年里，多次联合法国等欧洲其它强国，发动过军事、政治、经济、外交等各种文武进攻和围剿，试图夺回这块宝地。

1727年的英西战争期间，以多达2万5千西班牙重兵和舰队重重围困仅有5千英军守卫的直布罗陀，但长达5个月的围攻最终失败。

1779年，正值大英帝国陷于美国独立战争期间，西班牙又在法国的支持下，出动3万5千重兵、47艘战舰、一百多门各式重炮，围困攻击有7千英军守卫的直布罗陀长达3年7个月。英军则面对西班牙军的优势兵力和炮火，拿出了坚如磐石的精神顽强死守，做到了"敌军围困千万重，我自岿然不动"，在英国皇家海军的支援下，挫败了西班牙最大规模和最长时间的军事进攻。

即使到了现代历史时代，英西之间仍没有放下直布罗陀的争议。二战期间，西班牙弗朗哥政权曾考虑过借助希特勒拿下直布罗陀的建议。甚至到了第二次世界大战结束后，弗朗哥都曾断水断电断邮断航封锁直布罗陀16年，但最终仍未能动摇英国人坚守直布罗陀的意志。

而在英国方面，英国人拿下这个扼欧非之咽喉、两洋通衢的要地后，立即将其不断建设，成重要的英国皇家海军和空军基地。

除了武力保卫以外，英国人的长期建设把直布罗陀彻底开发成为一个可以自给自足城市，整个半岛拥有自己的电力供应、电话系统、肉类冷藏库、海水淡化系统、食品加工厂和医院等全套生活必需的设施一应俱全。

敬请关注：英国与欧洲：西班牙，直布罗陀与坚如磐石的爱（下）