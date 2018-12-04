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11月30日，曾任美国第41任总统的乔治·赫伯特·华克·布什（George Herbert Walker Bush）以94岁高龄去世。消息传出，美国和国际社会纷纷发表悼念、追思和评论。大多数舆论给予这位被中国人称为“老布什”的美国前总统好评：杰出的领袖，好人，君子。

的确，老布什总统是一位好人，一位谦谦君子。然而，好到软弱、甚至优柔寡断的程度，君子到容忍一切、甚至包容独裁者的地步，又不免令人感慨唏嘘。

老布什总统因任内美国经济滑落而在竞选连任时落败，败给“名不见经传的阿肯色小子”比尔·克林顿，成为美国历史上少数几个仅任职一届就败选下台的总统。克林顿击败老布什的名言是：“笨蛋，问题在经济！”治理经济无方的老布什，自诩更擅长处理外交事务。然而，在笔者看来，恰恰是在外交事务上，老布什一错再错，贻误美国和世界。

1989年，中国发生历史上最大规模的民主运动，波澜壮阔，时任美国总统的老布什，虽然曾发表道义上支持的言论，但并未给予中国民主运动实际支持。邓小平出动军队和坦克镇压、血洗北京城，制造震惊中外的六四惨案，老布什政府发声谴责；但如何对付中共，老布什犹豫不决。

图片版权 Getty Images Image caption 布什和中国领导人邓小平。“六四”民运发生在老布什任内。

在美国民间和国会的强大压力下，老布什不得不下令制裁中共：停止美中高层互访，禁止对中共出售武器，中止对中国投资，反对世界银行和亚洲开发银行对中国贷款，帮助中国留美学生学者延长居留（批准六四绿卡）等。

为解决方励之夫妇避难美国驻北京大使馆一事，老布什总统亲自写信给中共领导人邓小平，言辞谦卑而软弱，对六四镇压的主导者邓小平以“老朋友”相称，提议派密使访中谈判。在同年举行的七国（G7）首脑峰会上，美日两国政府降低了七国集团原本强硬谴责北京的声明语调。

方励之夫妇一年后离开中国赴美。老布什政府并未抓紧时机，以强势姿态全力敦促中共停止人权迫害、顺应民主化进程，错过了至关重要的历史机遇。多年后，共产中国坐大，并倒过来成为美国的最大威胁；今日中美关系，从贸易、军事到政治领域，陷入全面对抗。奉行并迷信“融入政策”（实为绥靖主义政策）的老布什和克林顿两任总统，都难辞其咎。

图片版权 EPA Image caption 位于得克萨斯州的布什图书馆外的老布什雕像。他任期内针对中国民运以及苏联的政策已留待后人评说。

1990年，伊拉克入侵科威特，美国和联合国严词谴责，在老布什领导下，美国出兵55万、联合众多国家组成盟军共66万，开赴中东，于1991年初，先后展开沙漠盾牌、沙漠风暴、沙漠军刀等军事行动，击败伊拉克、拯救了科威特。是为第一次海湾战争。

但败笔却在于，老布什总统竟未乘胜追击、推翻伊拉克独裁者萨达姆并绳之以法，由此留下隐患。十二年之后，成为美国第43任总统的老布什的儿子小布什（George Walker Bush），发动第二次海湾战争，出兵推翻萨达姆政权。但第二次海湾战争不仅在国际上争议巨大，更让美国付出高昂代价。其实，这正是当年老布什总统优柔寡断、缺乏除恶务尽决心而留下的后患。

1991年，苏联解体。老布什本人及其政府在巨变发生之前，既不支持波罗的海三国（立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚）的独立宣示，也反对乌克兰的独立运动。老布什在同年8月访问乌克兰时发表这样的言论：“美国人不会支持那些为了用地方专制取代一个遥远的暴政而寻求独立的人。他们不会援助那些鼓动一种基于种族仇恨的自取灭亡的民族主义的人。”暗示乌克兰应该留在苏联。老布什的演讲，让乌克兰人民感到吃惊。

仅仅两个多星期之后，苏联保守派政变（八一九政变）失败，包括乌克兰在内的所有十四个加盟共和国全都宣布脱离苏联而独立，苏联正式解体。不得不说，作为政治人物、大国领袖、领导世界的美国总统，老布什先生的勇气与魄力远远比不上其前任里根总统，就是对比其他历任美国总统，都大为逊色。毫不客气地说，曾任美国驻北京联络处主任、中央情报局局长的老布什一定程度上贻误了中国民主进程。

11月30日，是英国前首相温斯顿•邱吉尔的诞辰日。辞世于这个日子的美国前总统乔治·H·W·布什，与邱吉尔各自身处不同时空的大时代，前者面对冷战开启之时，后者迎接冷战落幕之日。但老布什的历史地位，全然无法与邱吉尔相提并论。