爱之树：英伦第一树 连理枝百年

图片版权 ROB GRANGE Image caption 维克把3棵小树苗嫁接在一起，用它们的枝干编成一个字母N的形状。N是奈丽名字的第一个字母。山毛榉一天天长高，N字也在一天天放大。

痴情男女表达爱慕之情往往费尽心思，标新立异。100年前一个英国小伙子的举动，至今为人传诵。

整整一个世纪前，家住英国利兹郊外Garforth小镇上的一个小伙子，维克·思泰德（Vic Stead） ，暗恋上了邻村的一个姑娘，奈丽（Nellie）。

每天，维克都会沿着运煤的铁路走到奈丽的村子去看她。每天，维克都会懊恼自己没有勇气表白爱心。

“爱之树”

有一天，维克在铁路边看到一丛山毛榉（beech）树苗，他突然来了灵感。

维克把3棵小树苗嫁接在一起，用它们的枝干编成一个字母N 的形状。N是奈丽名字的第一个字母。

山毛榉一天天长高，N字也在一天天放大。终于，奈丽明白了维克的心，有情人终成眷属。

图片版权 CHRIS LUND Image caption 百年后，维克和奈丽夫妇的孙子克里斯·伦德（Chris Lund）提名"奈丽树"参选英国森林管理机构"林地信托"组织的年度名树评选活动。

百年后，运煤的铁路早已拆除，路基变成了乡间小道。山毛榉树苗长成了参天大树，维克和奈丽都已作古。

但他们的爱情故事仍然为后人传诵，N字型的山毛榉是活生生的见证。当地人亲切的把它叫做“奈丽树”，“爱之树”。

当地小伙子求婚，很多人都会选择把未婚妻约到“奈丽树”下。

英格兰第一树

百年后，维克和奈丽夫妇的孙子克里斯·伦德 （Chris Lund）提名“奈丽树”参选英国森林管理机构“林地信托”（Woodland Trust）组织的年度名树评选活动。

图片版权 ROB GRANGE/ WOODLAND TRUST Image caption 百年后，运煤的铁路早已拆除，路基变成了乡间小道。山毛榉树苗长成了参天大树，维克和奈丽都已作古。

“奈丽树”以最高票当选英格兰地区的"2018年英格兰第一树"（England's Tree of the Year 2018） 。

“林地信托”负责评选活动的凯莉说，"奈丽树"以最高票当选英格兰第一树，是因为它的浪漫故事抓住了人们的心。

树，在不同文化下，往往都会被选作表达爱情的载体。或许是它的华盖滋润雨露，深根汲取源泉；或许是它不畏酷暑严寒，历经风霜雪雨，生命的年轮与时俱增。

遗憾的是，人们看到的，往往是树干上刻着的"张三爱李四"，"海枯石烂心不变"之类歪歪妞妞的字眼。美好的爱情表达成了树身耻辱的伤疤。

“林地信托”说，组织年度名树评选的目的，是提高公众对英伦三岛上的树木的关注，认识到它们的价值和保护它们的重要性。

图片版权 JOHN MAHER/WOODLAND TRUST Image caption 耐提想听孩子们咯咯的笑声。耐提自己的孩子都已长大并离开了小岛谋生。孩子们的欢声笑语带给耐提温馨的回忆。

苏格兰云杉 北爱红木

苏格兰，威尔士和北爱尔兰也都选出了当地的年度“第一树”。它们每一个也都有着自己的动人故事。

苏格兰的2018年度最佳名树是一棵名叫“耐提”的云杉树（spruce）。

这棵云杉树长在苏格兰最北端西海岸外的埃里斯凯岛上（Eriskay）。埃里斯凯岛地老天荒，终年狂风呼啸，直到最近几年，这棵百年云杉是岛上唯一的一棵树。

“耐提树”也是以人的名字命名的，但他不是栽树者，而是守护者。

100多年前，诗人、牧师艾伦·麦克唐纳（Allan McDonald）在岛上种下了这棵云杉。

耐提·麦克唐纳（Netty MacDonald）的房子就在云杉旁边。耐提总是鼓励岛上所有的孩子们爬到树上玩耍。

耐提想听孩子们咯咯的笑声。耐提自己的孩子都已长大并离开了小岛谋生。孩子们的欢声笑语带给耐提温馨的回忆。

耐提已经去世多年。但耐提的女儿安妮几年前带着自己的孩子重新返回小岛并在祖屋定居下来。

图片版权 MICHAEL COOPER/ WOODLAND TRUST Image caption 这棵多条树干连体的巨树，生命是从1853年英国植物搜藏家从美国加州带回来的一粒种子开始的。

安妮提名“耐提树”参选。她说，“耐提树”当选苏格兰第一名树，会让栽树人艾伦九泉下感到欣慰。毕竟，艾伦最有名的一首诗是《青年之岛》（The Island of the Young）。

北爱尔兰地区的2018年“第一树”是Castlewellan 森林公园里的一棵巨杉（giant sequoia，也称红木）。这棵多条树干连体的巨树，生命是从1853年英国植物搜藏家从美国加州带回来的一粒种子开始的。

威尔士的“第一树”，则是一棵有700年历史的古橡树。

树爱 爱树

英国公众将从这四棵"第一树"中投票选出一个，代表英国参加年底的“欧洲年度名树”（the Europe Tree of the Year）的评选。

英国林地信托组织名树评选活动，不仅是为了激发公众对树木的兴趣和爱树之心，还有一个更严肃的目的。

英国林地信托相信，英国的古森林和传统林地正在受到前所未有的威胁。威胁是来自多方面的，建设开发、病虫害、气候变化等等。

图片版权 WOODLAND TRUST Image caption 英国公众将从这四棵"第一树"中投票选出一个，代表英国参加年底的“欧洲年度名树”

例如，终于上马开工的英国高铁HS2 沿线，会穿过或擦边19片古森林。林地信托担心，至少有17公顷（1公顷 = 10000平方米）的古森林将遭损毁。

古森林提供独特的生态环境，它是经历千百年逐渐形成的。一棵古树，支持一个复杂的生物链，一旦毁坏，很靠种植新树复原。

鸟瞰英伦岛，虽然显得郁郁葱葱，但古森林只覆盖2%的英国土地。

一片绿荫，一块宝藏，一份珍惜。