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习特会刚落下帷幕，中美双方竞相公布“成果”。特朗普宣称，中国已承诺马上取消针对美国产汽车的进口关税。他连续发推文表示，他与中国国家主席习近平惺惺相惜。

白宫高层官员则披露，习本人亲自主持谈判，并且熟悉谈判细节，这对于一位国家领导人来说，并不寻常。北京没有解释更多习特会细节，将宣传重点放在2019年新年不新增关税的共识上。

特朗普说了什么？

习特会结束后三日内，特朗普接连发了近十则与中国有关的推特推文。他先是盛赞G20峰会上的习特会“无与伦比”、他与习近平的私人关系强大。

同时，特朗普披露此前白宫声明未载明的谈判成果，称中国同意“降低与移除”针对美国出口到中国的汽车关税。目前关税税率为40%。白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）稍后呼应特朗普的说法，称中国承诺马上取消汽车关税。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月3日

然而，目前为止，中方未就汽车关税问题作出任何回应。中国官媒对90天的谈判截止日谨慎报道或不做解读，而将习特会报导聚焦在两国同意不再增加关税这一共识，弱化贸易战90天后可能复燃的预期。

在中国社交媒体微博上，有网友指出，中国本来已将汽车关税下调，只是为了报复美国关税，而在今年7月将税率提升到40%，认为特朗普发推是“邀功”。另有网友认为，中国的让步太大；也有乐于享渔翁之利的人关心，什么时候能在中国买到价格大幅下降的美国产汽车。

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特朗普还清楚表述了90天谈判期的定义，即从2018年12月1日习特会后的90天。如果届时双方未能达成协议，美方将会把中国商品关税从10%提升到25%。这90天涵盖了圣诞、新年及中国农历新年假期，留给双方的谈判时间有限。

习特会更多细节曝光

习特会过后两天，白宫国家经济委员会主任库德洛披露更多会议细节，包括习近平十分熟悉谈判细节，他本人就是在会议中主持谈判、开口出价的中方代表。

库德洛3日在电话简报会中向记者透露，习特会前，特朗普曾给习近平去信，而库德洛与贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和财政部长姆努钦（Steve Mnuchin）也两次与中国副总理刘鹤会见。当时，刘鹤就知会美方，习近平在峰会中将是中方开口表态的人，这让美方觉得极不寻常，因为通常负责就细节“讨价还价”是层级较低的官员。而事实证明，习确实主持了中方的谈判。

“他（习近平）并没有随意发挥，他准备得很充分。” 库德洛如是说。

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库德洛还再三强调，习特会上中方罕见地承诺，会“立即（immediately）“就关税、非关税壁垒及其他结构性议题采取行动”。

“我此前从未听过类似的立即承诺。”他表示。

习特会后，美方的多轮表态皆强调了中方给出了“马上行动”的承诺，给迟迟未表态的北京施加压力。

另外，白宫宣布，贸易代表莱特希泽将是下一轮中美关税谈判中的美国首席谈判官，而财政部长姆努钦也会深入参与其中。莱特希泽被认为是对华强硬的白宫幕僚之一，他取代鸽派的姆努钦成为首席谈判官，或意味着美方在这一轮谈判上立场将较为坚决，拒绝向北京作出过多让步。

在今年5月，刘鹤与姆努钦带领的谈判团队一度达成贸易战停战的协议，然而数日后，白宫就宣布将施加新一轮关税。当时，中国官媒纷纷指责美方“出尔反尔”，伤害中美双方互信。

智库美国企业研究院（AEI）学者史剑道（Derek Scissors）对BBC中文表示，目前北京就谈判细节保持沉默，可能是与上述的交锋有关。“他们（中方）不相信美国，因而现在非常谨慎。”

不仅中国对美国缺乏信任，美方可能也渐渐对北京丧失耐心。“两国就这些相同的议题吵了15年。特朗普政府也跟中国吵了15个月。从美国的角度，他们担忧中国经济发展模式的根本问题，但中国自然不会想要就此改变。” 史剑道认为。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普和习近平还是哥们吗？

90天谈判期 成果充满变数

正如之前预期，习特会后开市首日，全球各地主要的股市市场都受到中美贸易战暂停的消息鼓舞。香港恒生指数与上证指数都分别上升2.5%，欧洲各大市场指数也有所上涨。美国股市市场高开，道指一度上升440点，之后市场热情有所减退，道指最终录得288点上涨，则约1.1%。估计这是由于市场清楚认识到，两国目前只达成暂时性协议、仍存在许多深层次的矛盾，中美贸易未来依然充满变数。

美国服装鞋类协会（American Apparel & Footwear Association）总裁与CEO 海芬斌（Rick Helfenbein）对BBC中文表示，周末刚刚获知中美达成贸易停战协议时，他喜出望外，松了一口气，但随着谈判的细节内容公开，他的心又提了起来。90天的谈判期并不能打消行业商户的忧虑，充满不确定性的前景与习特会前几无变化，只是关税执行时间推后而已。

海芬斌指，服装鞋类产业中不少的产品依然面临10%的关税，到了明年三月的90天谈判期末，如果两国没有达成协议，关税可能会加至25%。而在明年2月，在美国拉斯维加斯将召开美州地区最大的鞋子、鞋材国际展销会MAGIC。“届时美国买家走进会场时，仍会带着从中国来的产品价格将上升的假设。”

“我们很高兴两国正在商谈，但我们的处境很艰难。”他解释，全球超过40%的服装、70%的鞋具、80%的手提包、手套等饰品是中国制造，整个行业对中国的依存度甚高，因而对贸易战前景忧心忡忡。

“如果是10%的关税，短期内我们可以存活下来，但长期也会受到冲击；如果是25%，那将是无法想象的。” 海芬斌表示，如今美国市场上的中国进口服装鞋类产品，大多是在10%关税实行前已经进口，所以目前市场价格并见上涨。

但他预期，如果现行关税保持不变、甚至升高，美国消费者最快在明年春夏就会切身感受到中国进口商品关税的影响。“到时，价格会升高，市场需求应声下降，行业内的工作职位就会减少。” 海芬斌对BBC中文说。

海芬斌说，“90天并不长，两国在短时间内有许多事情要做。”

习特会换来90天喘息期，是否治标不治本？

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明认为，中美经贸关系不存在标与本的问题，中美经贸的“合作之本”一直存在，而随着两国经贸关系的深入交织，问题与分歧浮现。“目前看，过去一段时间以来，这些问题和分歧被过分强调了，现在双方再次回到了互相尊重、互利共赢、务实理性地解决问题的正确方向上。这样看，不存在标与本的分裂。” 刁大明对BBC中文说。

对于90天谈判期后的成果，美国智库专家史剑道并不乐观。“90天只足够成就一个假协议（a fake deal）。”

史剑道表示，难以预期明年三月两国能够达成的具体成果，“但我能预期到2020年三月会发生什么：届时竞选连任的特朗普会主张更强硬的对华经济政策。”