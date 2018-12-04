图片版权 AFP Image caption 阿富汗女子足球队曾经被国际社会视作阿富汗新社会和自由象征。

在塔利班瓦解之后，阿富汗女足的出现曾经被全世界视作这个国家的女性真正享有自由的一种象征。

但是现在，阿富汗一个体育部门的高层官员承认，那些曾经违抗原教旨主义者和武装分子的意愿并勇敢地站到了球场上的女足球员，现在受到了性侵。而这不仅仅涉及足球项目——这名官员承认，问题延伸到了其他运动项目。

大多数女足球队都不敢公开谈论有关教练和体育部门官员性侵的指控，不过现在，有几名球员已经在身份保密的前提下向BBC述说了她们的经历。

丑闻在过去几天爆发。国际足联（FIFA）上周五（11月30日）表示，正在就阿富汗女足国家队的相关指控进行调查。

之后一天，阿富汗总检察长办公室宣布开始自己的调查。一家丹麦的体育用品公司则停止了对阿富汗足协的赞助，而阿富汗足协正是此次指控的焦点。

足协主席科拉穆丁·卡利姆（Keramuddin Karim）本人就在被指控之列，而足协秘书长赛义德·阿利雷扎·阿夸扎达（Sayed Alireza Aqazada）则再度否认之前的指控。他表示，这些女性的说法不实，没有人对任何女球员实施过性骚扰。

不过，这场风波却没有任何平息的迹象。周一阿富汗议会收到相关的提问。之后，阿富汗奥委会主席哈菲祖拉·拉希米（Hafizullah Rahimi）却在喀布尔向媒体发表了一份令人震惊的声明。

“很遗憾，这种担忧已经传达到我们这里来了，”他说，“性侵害的确存在，不仅在足协内，在其他体育项目的协会内也有。我们必须打击它。”

图片版权 AFP Image caption 阿富汗女足前队长博帕尔表示，男人们破坏了这支球队。

这是第一次有言论正式承认，阿富汗女足国家队前队员持续指控男教练和其他权势人物性侵行为猖獗，可能真有其事。

其中，很多的指控都来自阿富汗女足国家队前队长卡莉达·博帕尔（Khalida Popal，另译“普芭”），她还曾担任阿富汗女足的项目总监。在少年时期，她曾在塔利班统治下的阿富汗冒着生命危险偷偷踢足球。为了不被发现，她和朋友们曾经在踢球时默不作声，不让学校另一边的塔利班守卫听见。

自2011年因为死亡威胁而逃离阿富汗之后，她一直生活在丹麦。在那里，她向BBC表示，她亲眼目睹教练和足协官员广泛地对女孩和年轻女性进行体罚和性侵。女孩们也向她报称一系列的性侵行为，包括强奸、抚摸和骚扰等。

她说，她一度几乎失去任何希望，觉得问题不能得到解决。她几年前开始记录两个教练的性侵行为，然后将她的发现上报到阿富汗足协。

“他们不但没有被解职或者受罚，”她说，“他们反而升职了。”

她声称，其中一些罪魁祸首是与阿富汗政府有密切关联的权势人物。她指控说，足协官员会对球员表示，如果她们跟他们上床，他们或许就会将她们选入球队名单，并给她们钱。

BBC已经采访过几个仍然生活在阿富汗的年轻女性——包括足球以外其他项目的运动员，她们都说到了类似关于性侵和欺凌的故事。她们说，这种侵害通常发生在她们彼此竞争国家队名额，或者争取到海外训练或比赛的时候。其中一个说，有人告诉她：“让我看看你有多漂亮，因为只有漂亮的女孩才会进入球队。”

图片版权 AFP Image caption 这支球队的第一场比赛是和一支国际联军部队对阵。

围绕在这支女子足球队周围的指控有着特别的意义，因为这支球队曾经令国际社会鼓舞，被视作象征着一个新的、更自由的阿富汗——并且显示了2001年塔利班倒台之后，这个国家的年轻女性和女孩所拥有的自由。

事实上，球队在喀布尔用来训练的那座足球场，曾经就是塔利班用来执行处决的场地，这更加深了前后的社会反差。

这样的讽刺同样反映在博帕尔身上。在她担任足球队的项目总监时，她召入了美国的女子教练，还招来了很多犹太阿富汗女性。她表示，这些阿富汗女性“梦想着为她们的国家做点什么，梦想帮助她们的阿富汗姐妹，梦想建立一支强大的国家队，来代表阿富汗女性的正面形象”。

“不过，很不幸，男人们想要破坏这个项目。”

她说，自从上周五她的指控发表在《卫报》之后，有十几个男女对她的发声表示感谢，而且告诉她，他们自己也有类似的经历，但是却不敢站出来。

“我知道我的声音能够改变很多人的生命，”她对我说，“我知道我的声音能够改变这个体系。”

*部分报道信息来自BBC阿富汗语部