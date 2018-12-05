图片版权 Getty Images Image caption Tumblr在过去这些年里，渐渐变成聚拢特定趣味人群的平台。

Tumblr的确存在着重大的色情内容泛滥问题——它有网络机器人（bot）、垃圾信息，最严重的是，它有儿童色情内容。

不过，对于那些合法使用这个网站的人而言，全网禁止成人内容的决定，却是逃避恰当解决问题的做法。

Tumblr决定放弃，而不是像其他网站一样，在采取措施管理非法内容的同时，又允许性方面的表达。

该网站首席执行官（CEO）杰夫·奥诺弗利奥（Jeff D’Onofrio）在解释这一决定时说：“在互联网上并不缺少提供成人内容的网站。”

他当然没说错，外面有很多色情网站。但是，长久以来，Tumblr提供的是一些不一样却重要的东西。

事件回顾

本周，社交网站Tumblr宣布将从12月17日起全面禁止色情内容。而在两星期前，它刚刚因为未能成功过滤儿童色情图片而被苹果（Apple）的应用商店（App Store）下架。

奥诺弗利奥在声明中表示，Tumblr对此类内容一直采取“零容忍政策”，而此番禁令意在加强网站的安全性。

“我们的行动是出于对社群的爱和希望，”他在声明中这样写道。

Tumblr与色情内容一直有较为复杂的关系，今年它在多个国家遭遇同类挑战。三月，印尼政府曾要求Tumblr删除网站上的色情内容，并在未得到回应之后将该网站拦截；而韩国也曾表示，基于韩国与美国在色情内容管制上的不同法律，考虑在该国屏蔽Tumblr。

Tumblr在中国网民中间有相当的流行度——上传的内容被形容是“老司机”（中国大陆网上对性开放者的戏称）的“福利”，且有官方的中文名字“汤博乐”，但是近年一直在中国被屏蔽。

在11年前创立之初，Tumblr就是一个让用户很快地发布文字、图片和视频的平台，人们还可以分享和评论其他人发布的内容。这个网站的流行热度在2014年达到顶峰。不过，随着它的用户群缩小，它作为小众群体角落的名声却在上涨。它在网上为一些人提供了另一个选择，而不仅仅是一个可以找到独特成人内容的网站。

和主要为男性服务而且对于性吸引力定义狭窄的典型色情网站不同，Tumblr一直是另一类东西的大本营——专为热烈的LGBT（同性恋、双性恋及跨性别人士）群体而设的内容，以及一些你或许不一定想要和朋友分享的个人喜好。

如果社会可以接受互联网上有色情内容的存在，那么这种接受就必须是具有包容性的。与奥诺弗利奥所说的其他网站相比，Tumblr一直是一个让不同的体形、身材都受到欢迎而不会被鄙视的平台。

性小众人群“无家可归”

2015年，《Cosmopolitan》杂志曾形容Tumblr是一个让女人“能够不受审判、没有恐惧地在其他女性的支持下探索自己性魅力”的地方。

该杂志指，Tumblr的设计似乎是满足身体上的另一种需要：提供一种缓慢的、循序渐进的视觉和情感内容，而不是即时满足的视频——那是为猴急的男性观众考虑的，快进键等一应俱全。

Tumblr上的很多人，从2013年这家网站被衰落中的雅虎（Yahoo）收购开始就一直害怕会有禁止色情内容的一天。

一个恋物癖帐户的运营者在周一（12月3日）评论Tumblr首席执行官的消息说：“我之前就害怕这一天会到来。”

“看到这一切发生，我很悲伤，也不能相信我将会失去这个博客（部落格）。我真的不知道，没有它，我会怎么办，但是我真的希望性怪癖群体能够有一个新的地方，让我们聚在一起分享。”

当新的政策生效之后，Tumblr将会禁止发布任何人体性器官、“女性乳头”或者性行为——包括图画。其中经典艺术作品以及涉及裸体的政治抗议则属例外，不过公司同时警告，执行有可能出现前后不一致的地方。如果用户希望离开这个平台，他们可以导出自己发布过的内容。

奥诺弗利奥表示：“我们认真考虑过，我们接下来想要聚拢什么样的人群。我们意识到，为了继续发行我们的承认，保护我们在文化当中的地位，特别是为了让网站继续发展，我们必须改变。”

而这种改变意味着，那些在线下生活当中已经习惯了受到排挤的边缘人群，现在在线上也将面临着同样的排挤。互联网最需要的其中一部分热烈用户，即将在网上“无家可归”。