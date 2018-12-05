图片版权 YouTube Image caption 美国第一网红男孩瑞安

网红经济再次催生商业神话。近日，一名年仅七岁的男孩通过在网上评测玩具，成为今年收入最高的YouTuber。

《福布斯》杂志数据显示，视频网站YouTube网络红人瑞安（Ryan）的年收入高达2200万美元，超过了美国网红、演员杰克·保罗（Jake Paul）。统计的收入时段是从去年6月1日至今年6月。

瑞安这份收入比其前一年翻了一番，不过这是税前收入，也不包括代理人及律师的费用。

美国全国广播公司（NBC）采访瑞安时曾问，为什么孩子们喜欢看他的视频。瑞安回答说：“因为我有趣又滑稽。”

2015年3月，瑞安的父母创建了瑞安的YouTube频道“瑞安玩具测评”（Ryan Toys Review），目前频道播放量已有将近260亿次，粉丝达到1730万。

《福布斯》杂志称，2200万收入中，只有100万来自赞助内容，其余都是视频前播放的广告收入。当观看次数增加，自动广告收入也随之增长。

《福布斯》杂志指，在收入榜红人中，瑞安的视频观看次数最多，所以自动广告收入也很丰厚。不过赞助内容收入较少，是因为他接受的赞助项目少，而他的观众群大多是小朋友，消费能力也没有那么强。

今年8月，沃尔玛开始销售名为“瑞安的世界”的玩具及服装等周边产品，包括T恤衫、玩具车等等，预计这将让瑞安明年的收入大大增加。瑞安在自己的频道也进行了许多宣传。

由于瑞安未成年，他15%的收入将存入银行账户，等到成年后才能拿到。

Image caption 《福布斯》杂志公布的收入最高的十名YouTuber

瑞安的一对双胞胎妹妹也多次在视频中出镜，除了瑞安自己的玩具评测频道，她们还出现在另外一个瑞安家庭频道。他们三个出镜拍摄了视频“你可以在家为孩子们做的十大科学实验”，点击量已经超过2600万次。

英国《每日电讯报》报道指，瑞安的父母没有透露他们的姓氏以及居住的城市。他们还表示，如果儿子不再喜欢拍这些视频，他们会停止更新。

近年来社交媒体的发展催生了一批网络红人，他们在获取知名度后，能迅速将其转化为商业效益。

许多中国网络红人通过开网店、网上授课或接广告赢利。中国网红Papi酱擅长制作搞笑的吐槽短视频，2016年，她获得了1200万人民币融资。