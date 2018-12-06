代孕女子把世上最珍贵礼物无私送人为哪般

图片版权 JENNIFER JACQUOT Image caption 玛丽莎把宝宝交给其父母

世界上真有这样无私奉献，不计报酬替别人生宝宝，帮别人圆了家庭梦的人吗？

答案是有，而且还不只一个人。她们是一群人， 一群加拿大的“送子观音”。

32岁的玛丽莎就是这样一位自愿代孕（surrogacy）女子。经过16个小时的痛苦分娩，精疲力尽的玛丽莎终于诞下了一位女婴。

但这根本不是玛丽莎自己的孩子，而且她在怀孕期间，妊娠呕吐非常严重，曾为此两度住院。此外，她在怀孕头3 个月每天还需注射荷尔蒙激素。

这还不算，她之前移植的4个胚胎都没有成功。她所经历的这一切痛苦就是为了让别人拥有一个梦寐以求的家庭，根本不是为了自己。

那她们为什么要这样舍己为人呢？玛丽莎笑着说：“我刚刚为别人生了孩子，为别人创造了一个家庭”。

她生下的这名女婴属于来自西班牙的一对同性恋夫妇。

Image caption 玛丽莎刚刚生下一个女婴

不计报酬

近年来，代孕服务需求在全球稳步上升。而在加拿大，代孕服务迅猛增长，据估计在过去10年大约飙升了400%以上。

加拿大绝大多数省份的法律让使用代孕服务更容易。同时，加拿大还允许单身父母以及同性恋夫妇使用这项服务，这在一些国家是不允许的。

这种为人代孕不收取商业报酬的利他行为在道义上更容易被某些人接受，而且更便宜。

Image caption 加拿大近10年来代孕服务迅猛增长

因为代孕产妇只收取和怀孕、医院检查、车旅费等有关的微薄报酬，而且还要提供一切开销的收据，并有最高额度的限制。

目前，格鲁吉亚，俄罗斯，乌克兰以及美国的一些州也允许商业代孕服务。

以美国为例，如果代孕女子怀孕，客户就要支付数千美元的费用，不管最后孩子是否能平安出生。

玛丽莎说，“我们不是生孩子的机器。这不是一个让你能存钱的收入”。

然而，玛丽莎表示，正因为如此才让人觉得这种服务如此珍贵。因为你这样做不是为了钱，而是为了爱，那种发自内心的善意。

代孕服务

Image caption 代孕女子一起交流经验体会

最近，泰国、尼泊尔、墨西哥和印度禁止以商业为利益的海外代孕服务。

在柬埔寨，32名女子由于为中国客户做代孕被逮捕，但本周三（12月5日）获得保释， 条件是她们不能把孩子送人，必须自己抚养。

法国、德国、意大利、西班牙禁止任何形式的代孕服务。

英国、爱尔兰、丹麦和比利时只允许不收取报酬的代孕服务。

但是，格鲁吉亚、俄罗斯、乌克兰以及美国的一些州允许商业代孕服务。

Image caption 代孕女子有自己的网络，她们相互支持和帮助。

加拿大的代孕服务通常指把在实验室中已经受精的胚胎移植到代孕女子的子宫里，也就是说代孕女子和腹中的婴儿没有任何血缘关系。

据加拿大媒体估计，目前至少有900名活跃的代孕女子。目前很难得到官方的数据。

斯旺博格（Leia Swanberg）是加拿大生育咨询公司的创始人，该公司是加拿大最大的代孕机构。

据斯旺博格说，11年前她的公司刚成立时，1年只有8个代孕婴儿出生。上个月一个月就有30名婴儿出生。

Image caption 珍妮特与其“客户”经常保持联络

根据公司规定，代孕志愿女子需要接受医学和心理评估，并需要至少生过一个她们自己的孩子。

斯旺博格自己对代孕程序进行安排，她会亲自对这些人进行审查，然后根据需要让她们与来自全世界希望使用代孕服务的准父母配对。有点像网上约会配对一样。

由于对代孕服务需求巨大，通常总是“供不应求”。许多代孕女子不只一次为他人怀孕“奉献”宝宝。

例如，珍妮特去年刚为一对法国夫妇生了个宝宝，在生下宝宝4个月后又为别人怀了孕。她已经考虑再为这些夫妇生第二个孩子，这样他们就有兄弟或姊妹的陪伴了。

许多代孕女子表示，只要自己身体允许，愿意为他人多次代孕。因为，她们觉得能够帮助别人“创造一个家庭”是一件非常美好的事情。

一些代孕女子和使用她们服务的家庭也从一开始的陌生人逐渐成为了朋友和家人，长期保持联系。

批评与争议

Image caption 代孕女子和其"客户"保持良好关系

然而，代孕之路并非一帆风顺。代孕者有时会经历多次人工授精（IVF）失败的折磨，即使胚胎移植成功，还可能会遭遇流产。

而且，在怀孕期间有些代孕产妇妊娠反应严重，甚至无法工作或是照顾自己家庭和做家务等等。

同时，她们有时也会受到一些邻里或他人的质疑和批评。这些都是代孕女子经常遇到的问题。

加拿大滑铁卢大学的学者福勒弗就此曾开展了一项研究。她说，虽然这些加拿大女子完全是提供无偿服务，但这并不意味着就不存在盘剥。

福勒弗认为，这些女子不收取报酬的做法正是问题所在，因为生育是一门盈利的行业，所有为这个行业服务的人都收取回报，例如，代孕机构、医生、律师、生育诊所等。

图片版权 JANET HARBICK Image caption 怀孕的头3个月，她们需要每天注射荷尔蒙

在加拿大，让人代孕一个宝宝的花费超过75000加元（将近60000美金）。

但是，加拿大有关法律极其严格。斯旺博格曾经为此受到过指控和罚款。她承认自己因为未能保留和记录支付给该公司代孕女子补偿的收据被判有罪。

目前，人们正在致力推动修改有关法律。

斯旺博格说，就连使用代孕服务的准父母想送给代孕产妇鲜花都有可能要为此承担刑事责任。

如果违规可能会面临50万加元的罚款或是10年监禁。

但那些代孕女子表示对自己的行为无怨无悔，并以此为自豪。但她们表示，如果有关法规能放松则更好。

玛丽莎说，自己能成人之美感到非常自豪。她说：“当把手中的婴儿交给其父母时，心里充满了喜悦”。

她还表示，可以把代孕视为一种特殊的“保姆服务”。“孩子最后跟着父母回家，其实就是这样，”她说。