图片版权 Mads Nordsveen / Caters Image caption 驯鹿仿佛在雪地有保护色

一名挪威的摄影师远足时，用相机捕捉到一只极为罕见的纯白色驯鹿。

这名来自奥斯陆的摄影师在挪威北部远足时，看见一只动物从远方走过。纯白色的驯鹿相当罕见，与白色的雪境相当匹配。

驯鹿皮毛呈现纯白色，是因为遗传因素除去了驯鹿皮毛中的色素，而并不是白化病。

据北欧传统，遇现白色驯鹿被认为是好运的标志。照片在社交媒体Instagram上已获得近2万个赞好。

图片版权 Mads Nordsveen / Caters Image caption 驯鹿仿佛在摆姿势让摄影师拍照

这名挪威摄影师向Caters新闻社讲述发现纯白色驯鹿的经过时说，他在山上散步时发现了“小而神奇的生物”。

“它离我很近，与我对望。当牠意识到我并没有恶意时，牠非常平静。”

“它仿佛在为我摆拍……同时表现得十分好奇及有趣，就像一个小探险家。”

几分钟后，驯鹿便离开了摄影师和他的朋友，回到母亲身边。

摄影师形容这是“非常神奇”和“童话般”的相遇。