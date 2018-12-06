挪威驯鹿：幸运摄影师奇遇罕见纯白色驯鹿
- 2018年 12月 6日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
一名挪威的摄影师远足时，用相机捕捉到一只极为罕见的纯白色驯鹿。
这名来自奥斯陆的摄影师在挪威北部远足时，看见一只动物从远方走过。纯白色的驯鹿相当罕见，与白色的雪境相当匹配。
驯鹿皮毛呈现纯白色，是因为遗传因素除去了驯鹿皮毛中的色素，而并不是白化病。
据北欧传统，遇现白色驯鹿被认为是好运的标志。照片在社交媒体Instagram上已获得近2万个赞好。
这名挪威摄影师向Caters新闻社讲述发现纯白色驯鹿的经过时说，他在山上散步时发现了“小而神奇的生物”。
“它离我很近，与我对望。当牠意识到我并没有恶意时，牠非常平静。”
“它仿佛在为我摆拍……同时表现得十分好奇及有趣，就像一个小探险家。”
几分钟后，驯鹿便离开了摄影师和他的朋友，回到母亲身边。
摄影师形容这是“非常神奇”和“童话般”的相遇。