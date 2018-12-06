英国天空中出现三重彩虹现象

图片版权 BBC WEATHER WATCHER GORDON Image caption 三重彩虹非常罕见

英国格洛斯特郡（Gloucestershire）天空中出现了三重彩虹现象。

BBC天气监测员哥顿在英国格洛斯特郡的一个村庄拍下了三重彩虹现象。他表示从未见过这个“令人惊讶”的景象。

普通彩虹的形成需要光线及水份。当阳光穿过空气中的水份或雨水时，光线被折射后便会呈现出彩虹的颜色。

三重彩虹是如何形成的？

双重彩虹的出现，是因为光线在雨滴内反射两次后，穿过雨滴而形成的。这种情况会形成一条较明亮的彩虹，同时会出现第二条比较暗淡，颜色次序反过来的彩虹。这个现象，在BBC天气监测员哥顿的照片中也可见到。

那第三条彩虹是如何形成的？第三条彩虹称为反射虹。尽管十分罕见，反射虹出现是因为太阳处于地平线以下的位置（傍晚或黄昏时），或当你位于河流、湖泊、或海港的附近。

经水面反射的太阳光，以另一角度穿过雨水折射，便会形成第三条彩虹。

而在极少数情况下，光线会在雨滴中反射三次，同样产生三重彩虹。

国际科学机构“光学学会”表示，在过去的250年的纪录以来，三重彩虹只出现过5次。