图片版权 Reuters Image caption 其中一架涉事飞机为KC-130型号加油机（与照片中的型号相近）

两架美国海军陆战队飞机在日本海域上空发生意外，搜救工作正在进行中。

美国海军陆战队官员说，涉事KC-130空中加油机及 F/A-18战斗攻击机驻守日本岩国基地，共载有7名人员。

美国媒体称，这两架飞机在空中加油时相撞并坠毁，但尚未得到官方证实。

日本自卫队派出的搜索队已救出一名生还者，但其余六人仍然失踪。

海军陆战队发推文称，事件发生在周四凌晨2点（格林威治标准时间周三17:00）。

图片版权 AFP Image caption “里根号”航空母舰上的F/A-18 E超级大黄蜂式战斗攻击机

事故地点位于日本海岸线以外约200海里（320公里）处。KC-130空中加油机上有五名人员，F/A-18战斗攻击机上有两名人员。

BBC驻东京记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）表示，空对空加油是一项困难且具有潜在危险的飞行操作，特别是在夜间进行时。

他表示，现在还不清楚当时的天气状况如何，但是整个日本列岛都有大范围的云雨。