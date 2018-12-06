两架美国海军陆战队飞机坠毁，六人仍然失踪
- 2018年 12月 6日
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两架美国海军陆战队飞机在日本海域上空发生意外，搜救工作正在进行中。
美国海军陆战队官员说，涉事KC-130空中加油机及 F/A-18战斗攻击机驻守日本岩国基地，共载有7名人员。
美国媒体称，这两架飞机在空中加油时相撞并坠毁，但尚未得到官方证实。
日本自卫队派出的搜索队已救出一名生还者，但其余六人仍然失踪。
海军陆战队发推文称，事件发生在周四凌晨2点（格林威治标准时间周三17:00）。
事故地点位于日本海岸线以外约200海里（320公里）处。KC-130空中加油机上有五名人员，F/A-18战斗攻击机上有两名人员。
BBC驻东京记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）表示，空对空加油是一项困难且具有潜在危险的飞行操作，特别是在夜间进行时。
他表示，现在还不清楚当时的天气状况如何，但是整个日本列岛都有大范围的云雨。