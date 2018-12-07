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上周六，在南美洲阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出席G20峰会的习近平与特朗普共进晚餐。两个半小时的交流后，两人敲定中美贸易战暂时“停火”，以及接下来90天的谈判期限。

就在同一天，在北美洲的加拿大城市温哥华，总部设在深圳的世界最大电信设备制造商华为公司首席财务官（CFO）孟晚舟在转机时被当地警方逮捕。加拿大警察称，美国当局正在寻求引渡这位华为创始人千金。

24小时之内，发生了两件对中美关系意义重大却又意味不同的事情，其中的信号耐人寻味。

暴露中美分歧

你的器材不支持播放多媒体材料 华为高管：我们“太有竞争力” 让美国害怕

有分析人士认为，孟晚舟在中美90天谈判开始之际被扣押，从中可以看出美国在谈判中的重点关切，也显示出中美两国间存在的根本分歧。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）在接受BBC中文采访时表示，孟晚舟被捕可以视作美国对技术问题关切的再一次体现。他认为，技术一直是美国的最大担忧，贸易问题是其次；而中国过去一直希望通过在贸易上展现灵活性换取美国在技术问题上的让步。如果G20峰会后的停火让中国人以为自己的战略奏效了，那么孟晚舟被捕或许会让北京感到“困惑”。

对比G20峰会后中国舆论的乐观，现在中国各方的言辞似乎激烈了不少。中国外交部要求加拿大和美国立即对羁押孟晚舟的理由作出澄清，同时将其立即释放；代表官方的《人民日报》海外版微信公众号“侠客岛”发表文章表示，今后美国在一些事情上的举动可能会更加“霸道、不可理喻”，中国对美国政府的任何承诺都要“谨慎对待，做两手准备”；《人民日报》旗下的《环球时报》总编辑胡锡进则发布微博称，“美国在市场上打不垮华为，请不要采取卑鄙的流氓手段”。

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）在节目中也提到，孟晚舟被捕并非针对个人或个别公司，而是美国司法部门向中国作出的“咄咄逼人”的举动。这一举动显示出美中两国在贸易问题上的意见分歧，且特朗普政府已不想继续容忍他们所认为的违反对伊朗制裁的行为。

冲击华为与中国5G

华为是中国最成功的公司之一，对外界一向极为神秘。在创始人任正非的带领下，华为跻身全球最大的电信设备和服务提供商行列，最近还超越苹果，成为仅次于三星的第二大智能手机制造商。

图片版权 EPA Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非的大女儿。

孟晚舟是任正非的大女儿，由于她已申请报道禁止令，因此被捕原因及其他细节无法公开。与此同时，许多信息指出，美国正对华为是否违反对伊朗制裁条款进行调查。华为发布声明则称，“并不知晓孟女士有任何不当行为”。

外界对这起事件对华为会产生何种影响众说纷纭。许多人联想到另一中国电信巨头中兴（ZTE）在中美贸易战中的命运。由于违反美国对伊朗及朝鲜的制裁条例，以及执行与美国的和解协议时说谎，中兴被美当局处以14亿美元重罚。

在此之前，华为的海外事业已遭遇不少波折。澳大利亚与新西兰已先后宣布禁止华为参与该国5G网络基础设施建设，英国电信（BT）也表示不会在该公司的核心5G基建建设中使用华为设备。有报道称，美国一直在说服盟国警惕华为。

5G被视作下一代移动通信技术，其随之而来的巨大经济利益使得中美在这方面竞争已久。陆修泉对BBC中文称，之前他国对华为的抵制势头已在增长，孟的被捕会使得这股趋势继续增强。针对华为的一系列指控再次显示了美国对这场比拼获胜的信心。而无论对孟的指控是否属实，华为在中国之外的业务应该都会受到影响。

据白洛宾观察， 华为代表中国推动经济发展野心的一大支柱，美国清楚华为对于中国的重要性，如果指控为真，对华为的前景将是巨大打击。

贸易谈判与中美关系

图片版权 AFP Image caption 2018年G20峰会上，特朗普与习近平共进晚餐。

“孟的扣押对贸易谈判不是个好兆头，”陆修泉称。在他看来，中美两国处理技术与贸易问题时的策略交锋时就好像“无法穿透的盾碰上可以刺穿一切的矛”，而这种处理方式本身便是“矛盾”。他判断孟晚舟被扣押预示着，接下来的90天或将不太稳定。

独立学者邓聿文也认为，孟晚舟的被捕为中美达成协议增加了很大变数。他预计此事将增强中国国内民族主义和军方等保守势力的力量，甚至可能将大批立场模糊的人推向保守阵营。“特朗普选择此时打华为牌，虽使美国短期赢得优势，但中长期绝对是失大于得，是一种短视行为，对中美都有害，”他说。

也有专家对此事与贸易战的关系持谨慎态度。香港岭南大学亚太研究中心主任张泊汇认为，目前尚不清楚美国请求加方逮捕孟的理由是否充分，尽管孟晚舟被捕，他对90天谈判后中美达成协议的前景仍保持乐观。他向BBC中文解释称，目前的消息来看，美国没有提及“中国制造2025”及中国产业政策问题这些据称中国不接受的问题，只是讨论美国公司在中国的市场准入、强制技术转让及知识产权等中国表示愿意讨论的问题，因此他对达成协议表示乐观。

北京时间7日早上，特朗普发推转述中国声明称，中美双方目前沟通顺畅、合作良好，对90天内达成协议充满信心。

但张泊汇也指出，孟晚舟被捕反应出，中美未来的战略竞争将围绕技术为主开展，这将对两国的长期权力平衡起决定性作用。