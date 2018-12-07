图片版权 Getty Images Image caption 去年，一名澳大利亚护士因招募柬埔寨代孕妈妈而入狱。

柬埔寨政府官员称，32名被控为中国夫妇代孕而被拘留的柬埔寨女性，在同意抚养而不是出售她们生的孩子后获释。

柬埔寨正在严厉打击该国的商业代孕服务，这些妇女在今年6月的一次突击行动中被捕。两年前，柬埔寨对代孕颁布禁令，而它的邻国泰国在2015年已全面禁止代孕服务。

中国在2015年结束了长达30多年的独生子女政策，这被认为促使了代孕需求的上升。

除了这些柬埔寨妈妈，被捕的还有另外5人，包括1名中国公民，他们被控进行与此案有关的人口贩卖。

柬埔寨全国打击人口贩运委员会（NCCT）的一名警官表示，柬埔寨本周同意释放这些代孕母亲是出于“人道主义原因”。

这名不愿透露姓名的官员说，虽然这些女性犯了罪，但她们的孩子是无辜的，因此委员会要求她们在有条件的情况下获得自由。

法新社报道称，这些妇女同意不继续出售这些婴儿，并将抚养他们。官员表示，如果这些妇女违反协议，他们可能被控进行人口贩卖，这可能导致最高15年的监禁。

此外，作为养父母和孕妇之间的中介，则最高可判6个月监禁。

这些妇女已从一家警察医院出院。目前还不清楚他们是否与所怀婴儿有基因联系，或她们仅通过携带另一对夫妇的受精胚胎而进行代孕。

柬埔寨内政部国务秘书朱文英（Chou Bun Eng）在近期一次采访中对BBC表示，柬埔寨政府反对任何母亲携带胚胎不是“她自己的”孩子的说法。

“在胚胎发育成人类之前，女性要照顾并喂养它们9个多月，所以你怎么能把孩子给别人呢？”

她补充说，代孕在柬埔寨已被视为人口贩卖的一种形式，因为这些儿童被当作“货物”出售。她说，这些儿童是受害者。

地下产业

图片版权 TANG CHHIN SOTHY Image caption 2018年6月，柬埔寨警方突袭了一家非法代孕企业，发现33名女性为中国夫妇提供有偿代孕。

在中国，代孕广告经常出现在电线杆或其他隐蔽之处。但实际上，这并不合法。

2001年，原卫生部发布《人类辅助生殖技术管理办法》，禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎，并明确医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。

因此，一些中国夫妻便将目光投向国外，因为地理优势，东南亚的商业代孕蓬勃发展。

当然，东南亚商业代孕的客源并非只来自中国。泰国在2014年曾爆发代孕丑闻，一对澳大利亚夫妇委托一名泰国女性进行代孕，在发现孩子患有唐氏综合症后遗弃了孩子。

在一系列类似丑闻被爆出后，2015年，泰国禁止外国人在该国寻找妇女进行代孕，这导致柬埔寨等邻国商业代孕的增加。这些国家也迅速采取行动，全面禁止代孕。

去年，澳大利亚护士塔米·戴维斯-查尔斯（Tammy Davis-Charles）因涉嫌运营代孕诊所及伪造文件，在柬埔寨被判18个月监禁。

尽管如此，柬埔寨的地下代孕仍屡禁不止。一名从事该产业的中国中介对BBC中文说，由于孩子在柬埔寨出生面临法律与国籍方面的问题，他们现在更倾向让柬埔寨孕妇到中国来生产。

除了商业代孕，柬埔寨还禁止贩卖器官和出口母乳。

其他禁止商业代孕的国家包括印度、新西兰、加拿大、丹麦和英国。

此外，东南亚还有一些“法外之地”，例如老挝，代孕业仍未受到监管。