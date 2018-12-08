图片版权 AFP Image caption 诺尔特曾在福克斯新闻台担任主播

据美国媒体报道，特朗普将任命美国国务院发言人希瑟·诺尔特（Heather Nauert）为新一任的美驻联合国大使。

诺尔特今年48岁，在2017年4月成为美国国务院发言人。这是她第一份公职。此前，诺尔特曾在福克斯新闻与美国广播公司（ABC）担任主播。

现任美驻联合国大使妮基·黑莉（Nikki Haley）于今年10月宣布将于今年年底离职。

福克斯新闻称，特朗普在美国时间周五早晨会发推特宣布这一任命。彭博社也称，通过三个信源确认了关于诺尔特的任命。

彭博社称，诺尔特将为成为一个非传统的选择，鉴于她在任国务院的职位前拥有极少的政府或外交事务的工作经验。

除国务院发言人外，诺尔特在今年3月被任命为公共外交和公共事务的代理次长。

诺尔特1998年至2005年在福克斯新闻工作，之后在为美国广播公司工作两年后，她又回到福克斯，随后成为福克斯的主播。

福克斯新闻台是特朗普持续的支持者，特朗普在公开讲话中经常引用福克斯报道的新闻。

图片版权 Getty Images Image caption 妮基·黑莉曾是美国最年轻的州长

黑莉在驻联合国大使任上接近两年。BBC驻联合国记者尼克‧布莱恩特（Nick Bryant）介绍，在联合国，黑莉对俄罗斯和叙利亚采取严厉的批评态度。同时她也激烈地批评国际社会反以色列的偏见。她支持不再让美国资金用于联合国的巴勒斯坦难民机构，维护特朗普政府关于将大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的决定。她也发挥作用，向中国施压，使其支持严厉制裁朝鲜。

黑莉本名为尼姆拉塔·兰德哈瓦（Nimrata Randhawa），父母是印度移民，她在南卡罗来纳州班贝格长大，信仰印度锡克教。嫁给白人丈夫迈克·黑莉后，改信基督教。2010年她成为南卡州历史上首位女性和少数族裔州长，同时也是美国最年轻的州长。2014年她再次当选。2015年，在查尔斯顿发生针对黑人的大规模枪击事件，黑莉下令去掉州府的邦联旗。她因而赢得广泛赞誉。

黑莉没有明确自己辞职的原因和离职后的去向。但她被看做是潜在的未来女性总统。

图片版权 Getty Images Image caption 迪娜·鲍威尔（右）和伊万卡会都曾被当作潜在候选人

此前，国家安全事务副助理迪娜·鲍威尔（Dina Powell）被看做最有可能的潜在候选人。特朗普甚至还曾表示，他的女儿伊万卡任该职位也会是极好的，只不过这么做会被指责为裙带关系。不过之后很快，伊万卡发推特很快撇清自己接任黑莉的可能。