女子足球1971年在墨西哥的光辉时刻

图片版权 Ritzau/PA Images Image caption 当年的女子世界杯决赛由墨西哥对丹麦，吸引11万观众入场。

女子足球现在也许没有男子足球一样受欢迎，但1971年的3个星期，全球的焦点都在墨西哥城举行的非正式女子世界杯赛。

虽然这是非正式世界杯，所有正式世界杯会有的特色全部齐备：知名品牌、电视转播商、赞助商等等，令这场女子世杯赛的商业元素不下于男子世界杯。

40多年后的今天，女子世界杯已经发展成有11个世界知名品牌赞助商的体育盛事，2019年度的赛事更准备在周六（12月8日）进行分组抽签。但BBC商业事务记者比尔·威尔逊（Bill Wilson）报道指出，这些对参加1971年首次女子世界杯的球员来说都是新鲜事。

“感觉就像时空穿梭”

当时乐克伍（Chris Lockwood）为英格兰女子足球队的中场队员，只有15岁。她形容，当时的感觉就像时空穿梭，去到另一个时间。

“我想我们当时完全不知道情况会是怎样。我们在之前，只在西西里参加小型的外围赛，在一些与公园足球场无异的地方进行比赛。

“我们突然被抛到这个世界杯热潮的中心，这个既专业、影响力遍布全世界的比赛。”

1971年的女子世界杯只有6支球队参加，主要赞助商是意大利酒商Martini & Rossi，其他赞助商包括墨西哥啤酒公司Carta Blanca，健怡饮品公司Dietafiel和茶叶品牌Lagg's。

除了这些，其他制造酒精饮品、电子用品等公司都有下广告，它们的看板遍布球场每个角落。大会还出售许多相关的商品：扣针、T恤、袋子、玩偶、杂志等，它们大多印有这次球赛的吉祥物：索奇特尔（Xochitl），一个穿着球衣的女生。

当时的球赛门票售价由30墨西哥披索（约1.47美元）至80墨西哥披索（约3.92美元）。英格兰的赛事，销情比想象中好许多。大会估计约11万球迷进场观看墨西哥对丹麦的赛事，另外8万名球迷观看墨西哥对英格兰的赛事。

Image caption 参加1971年非正式女子足球世界杯的英格兰队员（左起）乐克伍、凯莱布和萨耶勒。

粉红色龙门框

为了吸引女性和家庭观众，大会把球场的龙门框涂上粉红色的圈圈，许多大会职员都穿上粉红色制服。

考特尼（Jean Williams）是英国国立足球博物馆（National Football Musem）女子足历史计划的学术顾问。她认为，1971年女子世界杯成功之处，是因为主办单位对比赛积极推广。“主办方把这次赛事看待成一个真正的足球比赛，只是球员都是女性。”

“主办方也预测他们可以吸引许多观众进场观赛，而当时举办赛事的球场刚好也是1970年男子世界杯的场馆。”

考特尼说，这次女子世界杯成功之道，在于利用吉祥物索奇特尔推销相关商品，而主办方又善用公关公司为赛事宣传。

图片版权 Leah Caleb Image caption 英格兰在墨西哥集训的情况。

前人种树，后人乘凉

现年27岁的布朗茨（Lucy Bronze）效力法国球会奥林匹克里昂（Olympique Lyonnais ）。她认为，现职的英格兰女子足球队队员要感谢自己的前辈，尤其是1971年参与女子世界杯的球员。

“我从来没有想过这可以成为我的职业。我最初只是跟我的哥哥踢球，而我的梦想也只是踼球，没有想过足球可以成为我生命的一大部份。”

图片版权 Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images

布朗茨又说，她在大学时专注拿取学位，同时踢点足球赚取外快。“但随着女子超级联赛的规模越来越大，我得到越来越多的机会。”她说，与1971年的英格兰女子足球员不同，现时的女子足球员有庞大的支援队伍：传媒关系、物理治疗师、营养师、运动科学、睡眠专家、教练、装备管理员、保安、司机等。

布朗茨透露，她和她的队友都会有一些传媒技巧培训，“包括在社交网站上留言时，应该用甚么语言。”

图片版权 Gill Sayell Image caption 1971年墨西哥女子世界杯吉祥物索奇特尔（Xochitl）。

图片版权 Chris Lookwood Image caption 墨西哥世界杯的旗帜印有参加赛事6个国家的国旗。

女子足球商业化

英国媒体在英格兰女子足球队出征墨西哥之际，把当时的新晋足球员凯莱布（Leah Caleb）与曼联球员佐治贝斯（George Best，又译乔治贝斯特）相比。

凯莱布今年已经60岁，她说英国足球总会最初禁止她们参赛，但后来会方明白自己的决定愚蠢，因此改变决定。

英国足球总会同年解除女性参加足球比赛的禁令，也许与她们参加这场世界杯有关。英国足总这种守旧的想法，与当年英格兰女子足球队秘书长巴特（Harry Batt）的想法大相径庭。

他希望，女子足球可以商业化，球员卖力踢球后都会有报酬。他当时这样说：“我可以肯定英国将来会有全职女子足球队，我希望我们会是第一个有这个足球队的国家。”

巴特相信，英格兰可以模仿意大利派出队伍参加女子世界杯，但他的想法在当时太前卫，被英国足总排斥。

赞助商

在赞助商Martini & Rossi来说，1971年的女子足球世界杯是他们延续1970年世界杯广告的机会。这家公司赞助了当年参赛队伍的开支，包括机票、住宿和装备。

当时为英格兰队右翼的萨耶勒（Gill Sayell）说，女子世界杯是这家公司一个推广自己的机会。

“这家公司也赞助了赛事的奖杯。而英格兰队被淘汰后，他们也资助我们在当地多留一个星期。”

图片版权 Leah Caleb Image caption 1971年墨西哥对英格兰比赛的情况。

没有报酬

凯莱布说，她和她的队员当时参加墨西哥的赛事，获邀请参加英国驻当地大使馆的酒会，除此以外没有任何报酬。

可惜的是，英格兰队当时三战三败：分别被阿根廷以4比1、被墨西哥以4比2、和被法国以3比2击败。丹麦在决赛击败东道主墨西哥，继1970年的非正式女子世界杯后再次获胜。

凯莱布说，英国迎战阿根廷的赛事中，有两名队友受伤，要打石膏。“但我们都十分珍惜参赛得来的经验，而且能在球王比利曾经踢球的球场比赛。墨西哥人不是很富有，但他们都十分欢迎我们。”