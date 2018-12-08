图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟出席温哥华保释听证会时的法庭画像

在中美贸易谈判的重要关口被捕的华为高管孟晚舟，7日出席温哥华法庭的保释听证会。听证会应证了此前各方的猜测：孟晚舟被捕事件的确与华为涉嫌违反伊朗制裁禁令有关。

孟晚舟与伊朗制裁禁令

当地时间7日，保释听证会在温哥华举行，曝光了此前未获公开的案件细节。加拿大检察官在法庭上称，在2009至2014年间，孟晚舟利用华为一家在香港注册的分公司Skycom绕过美国与欧盟针对伊朗的制裁。 Skycom的员工使用华为的电子邮件，高层管理人员为华为的雇员，银行记录也显示两家公司有联系。检方指控孟晚舟涉嫌造假、欺瞒多家金融机构，她隐藏华为与Skycom的财务联系，声称两家公司并无关联，实质上利用Skycom作掩护以便华为与伊朗做生意。孟晚舟在2008年2月到2009年4月期间担任Skycom的董事。

孟晚舟、华为与Skycom之间千丝万缕的联系并非鲜为人知的秘密，路透社早在2013年就曾报道，跟华为有诸多联系的Skycom曾在2010年向伊朗最大的电信公司提议交易在禁售名单上的惠普电脑，交易总价超过130万欧元，合同上有“华为机密”的字样及其商标。但华为坚称Skycom只是一般意义上的生意伙伴，并且两家公司都没有向伊朗供应电脑。

加拿大检察官在保释听证会上表示，如果孟晚舟被引渡到美国且罪名成立，将面临每项罪名最高30年刑期，且她的家庭财力雄厚，有保释潜逃加拿大、返回中国的风险，请求法庭不予批准她保释。检方比较被告孟晚舟提出的100万加元（约75万美元）保释金与其父任正非数以亿计的身价时，现场观众发出了笑声。

孟的律师则辩称，孟晚舟出于保护个人、父亲乃至中国的尊严，不会弃保潜逃。

美国有60日时间来提出正式的引渡申请，而加拿大法庭将会裁决检方是否有足够证据起诉孟晚舟，随后加拿大司法部长将决定是否将孟引渡至美国。

孟晚舟当日身穿一件绿色上衣，在等待法官到达法庭期间，她向两名律师微笑并通过翻译与其交谈。法庭现场坐满了人，包括近百名记者。据身在现场的记者说，检察官提及最高刑期时，现场观众显得震惊，传出倒抽一口气的声音。

根据法庭公开的信息，针对孟晚舟的逮捕令是在8月22日从纽约颁布的，当时中美贸易战正逐步升温，美国在一个月后宣布对2000亿美元中国产品施以10%关税。

检方称，从2014年到2017年初，孟频繁进出美国，但自从她在2017年4月得知正被美国检方调查，就不再前往美国，即使她16岁的儿子正在波士顿上学。

图片版权 Science Photo Library Image caption 大批媒体守候在温哥华的法庭外

加拿大强调并无政治因素

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）强调，加国政府逮捕孟晚舟，并无政治意图。“相关机关作出决定时没有受到任何政治力量参与或干涉……我们提前几天得到关于此事正在推进的通知。”

前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）受访时表示，担忧孟晚舟抓捕事件可能引致北京以牙还牙，对身在中国的加拿大、美国公司施压，或逮捕公司高管作为人质。

“这是一个很严重的事件。孟女士无论是血缘上还是职务上，都是中国商业皇族的一员。” 马大维说。

加拿大与美国是密切盟友及邻国，美国和中国分别是加拿大的第一、二大贸易伙伴。加拿大国内舆论普遍认为，加国目前夹在两个经济大国之间，处在左右为难的境地。

美国、英国、澳大利亚、新西兰及加拿大五国组成的"五眼联盟"情报共享体系中，只有加拿大还未明确表态将华为排除在本国5G网络建设项目之外。近半年内，澳大利亚、新西兰政府与英国电信集团先后表态将华为剔除在其5G网络设备供应商名录之外，美国则早已向华为关上大门，估计美国将借孟晚舟事件，持续向加拿大施压。

孟晚舟听证会举行的同时，加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）举行电话简报会，面对各国记者就华为事件的轮番提问，她再三重复“法治”这一关键词。

她强调，加拿大是一个遵守法律和协议的法治国家，司法部门独立于任何政治影响之外。在孟晚舟的案件中，加拿大应美国请求执行引渡，因禁止报导令，她不会评论事件细节，亦未正面回应是否担忧中国会 “报复”加拿大。应孟晚舟本人的要求，加拿大法院此前批准了禁止报导令，则在司法程序中途及聆讯期间，法庭不能提供案情细节，此禁令在保释听证会上刚被法官裁定推翻。

方慧兰透露，加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）跟中国外交部保有良好沟通，他已向北京表明加拿大在处理此案时严格遵守法律程序、尊重司法独立，并且孟享有领事服务的权利将得到保障。

按照往例，加拿大法庭决定是否引渡嫌疑犯到美国的裁决过程可能历时数月。

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美国事先知晓抓捕行动

美国总统特朗普与中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯的谈判餐桌边握手言和、达成90天贸易战停战协议之际，在一万公里外的温哥华机场，加拿大政府逮捕了中国电信巨头华为的继承人、首席财务官孟晚舟。

白宫承认，在习特会期间已经知晓孟晚舟抓捕行动。

在与全国公共广播电台（NPR）的采访中，白宫国家安全顾问博尔顿（John Bolton）透露，他在习特会时就对逮捕孟晚舟一事知情，但他没有直接确认特朗普也事先知情。“我们（白宫）经常获得来自司法部的类似通知，当然不会每条都通知总统。”博尔顿是习特会晚宴的美方代表之一。

如果案件将引发全国甚至国际关注，司法部一般会事先知会白宫。《纽约时报》引述多名美国政府官员称，在孟晚舟被捕之前，司法部官员通知了白宫的法律顾问办公室，以及参议院情报委员会两位牵头的共和党及民主党参议员。

无论总统特朗普是否提前知情，他可能乐见孟晚舟被捕事件为美国在贸易战中增加谈判筹码，他至今未就孟晚舟事件置评。从种种迹象看来，习近平在习特会时并未得知抓捕一事，中方是在消息曝光后，才严正要求美、加两国作出解释。

自2016年起，美国政府一直调查华为涉嫌违规与伊朗保有贸易往来。根据彭博社的报导，美国政府指定的监察员较早前发现，华为曾经透过汇丰银行与伊朗有资金往来，监察员将此事举报给纽约联邦检察官。负责案件的美国纽约布鲁克林联邦检察官办公室、汇丰银行及华为都拒绝对此置评。

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中美贸易谈判甫见曙光，孟晚舟被捕消息就在这敏感时期曝光，美国媒体聚焦事件将如何影响中美谈判前景。《纽约时报》报导，孟晚舟事件为中美谈判蒙上阴影，可能破坏两国为化解贸易战刚达成的共识。

市场亦担忧孟晚舟被捕事件为中美贸易谈判蒙上阴影，全球股票市场指数大跌，道指曾急挫500点。

在美国国会方面，多名共和、民主两党的国会议员发声支持加拿大政府的抓捕行动。

佛罗里达州共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）发表声明，对加拿大逮捕孟晚舟表示欢迎，他要求加国尽快将孟引渡到美国，并应考虑仿效新西兰及澳大利亚，禁用华为设备建设5G网络。对华立场一向强硬的卢比奥是美国国会及行政当局中国委员会的主席，该委员会的职能为监察中国法治及人权发展。

德克萨斯州共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）在推特上称华为是“蒙上一层电信公司薄面纱的共产党情报机关”，但他就这一说法没有提供更多解释。美国一直怀疑华为与中国政府及军方有千丝万缕的联系，为北京从事间谍活动，而华为一向否认这一说法。

在参议院情报委员会担任副主席的维吉尼亚州民主党议员参议员沃纳（Mark Warner）则在推特上表示，华为像中兴一样是美国国家安全的威胁，也都违反了美国的对伊出口禁令，他希望特朗普政府对华为违反禁令一案追究到底，而不是像中兴案那样没有追责到底。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MarkWarner There is ample evidence to suggest that no major Chinese company is independent of the Chinese government and Communist Party – and Huawei, which China’s government and military tout as a ‘national champion,’ is no exception. https://t.co/fcoGibM9tO — Mark Warner (@MarkWarner) 2018年12月6日

在科技上与中国“脱钩”以防范北京透过华为、中兴等高科技公司进行情报收集活动及保护美国公司的知识产权，在华府已渐渐成为跨越美国党派分歧的共识。尤其是强调保护人权的某些民主党人与一些以维护国家安全为主要政纲的共和党人，已结成了对华鹰派的一股国会势力。这股势力与白宫对华强硬派或许并不凡事协调，但在关键事件上互相呼应、推进议程。可以预料的是，孟晚舟被捕事件不会是船过水无痕的个案，美国精准打击中国重点行业及公司、掀起中美关系波澜的案件将陆续有来。