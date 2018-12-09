华为孟晚舟事件：中国可能对美国加拿大采取的行动

图片版权 REUTERS/Jane Wolsak Image caption 孟晚舟周五在温哥华出席保释听证会。

华为太子女兼高管孟晚舟在中美贸易谈判重要关口被加拿大当局拘捕，事件引发中国与加拿大的外交风波。

孟晚舟周五在温哥华出席保释听证会，检察官称，孟晚舟利用香港注册的公司，绕过美国与欧盟针对伊朗的制裁，孟晚舟如果被引渡到美国且罪名成立，将面临每项罪名最高30年的刑期。

中国外交部副部长乐玉成在星期六（8 日）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就事件提出严正交涉和强烈抗议，声言如果加方不释放孟晚舟，“必将造成严重后果”。中国官方媒体新华社、《人民日报》、《环球时报》均发文批评加拿大侵犯中国人权益。

加拿大总理特鲁多早前表示，事件不涉及政治因素，并强调加拿大仍然与北京有非常良好的关系。针对中国外交部的最新威胁，加拿大外交部长发言人表示没有新东西补充。

中加关系恶化

中国外交部副部长乐玉成表示，加拿大以应美方要求为由，将在温哥华转机的中国公民拘押是侵犯中国公民的合法正当权益，“于法不顾，于理不合，于情不容，性质极其恶劣”。

乐玉成称，“中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员”，“否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任”。

但乐玉成没有具体谈及这个“严重后果”是甚么一回事。

日前，中国外交部的发言人陆慷被问到中方会否采取“报复行动”时表示，中国一向依法保护外国公民在华合法权益，但他们在华期间，“也应遵守中国的法律法规”。

中加关系因为此则事件突然急转直下，如果加拿大坚持不放人，中国可以如何向加拿大施压呢？

加拿大不列颠哥伦比亚大学亚洲研究中心的中加关系专家保罗‧埃文斯（Paul Evans）对BBC表示，加拿大是迫不得已才被卷入中美贸易战的漩涡，中国有多个方法向加拿大施压，或会限制中国资金在加拿大的投资，特别是研究及发展费用。

不过他认为，加拿大正在认真考虑让华为在该国发展5G系统业务，这令到华为的处境变得困难，华为目前的回应是“自然反应”，但等待案件发展才能作进一步计算及行动。

前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）表示，中国和加拿大有可能冻结高层互访交流活动，两国自由贸易谈判亦可能受到影响。

“但我们也没办法，这就是与中国这种国家交涉所付出的代价，”马大维对路透社说。

路透社报道，华为高管被捕引发美国的企业高管忧虑，早前多名美国大公司高管在新加坡出席一场闭门安全会议时，提到公司正考虑限制不必要的中国旅行，甚至考虑把公司会议移至中国境外。

美国手机公司思科的员工收到电邮，建议他们停止不必要的访华行程，但思科其后称，电邮属误发，并没有限制员工对中国进行商务旅游。

在北京的美国商会主席蔡瑞德（William Zarit）认为，中国不会直接向美国高管报复。

“他们不想杀死生金蛋的鹅，他不想向第三国家投资者发放负面讯号，”他对《金融时报》说。

图片版权 AFP

在美国有业务的中国企业同样担心在美国会成为中美贸易战下的另一牺牲品。据《金融时报》报道，中国市场研究公司 CMR China的执行总监雷小山（Shaun Rein）说，“美国曾批评的那些企业内的中国高管有很大忧虑，他们担心这是去得太尽的一步，开始针对个人。”

“如果美国现在拘留企业高管作为人质，不单是在加拿大，还有可能是世界各地，美国也同样可以指他们违反制裁而把他们拘捕再转到美国受审，那么中国企业家可以往哪里去？不单不能去美国，也不能去那些好容易就屈服于华盛顿的国家，”企业顾问公司专业亚洲（Expertise Asia）的兰‧后蒂柯纳（Roland Hinterkoerner）这样写道。

俄罗斯和伊朗也有很多个人及企业，遭到美国等西方国家制裁，被禁止旅游及冻结资产，影响到企业在西方市场筹集资金和做生意，需要为了避开制裁而重组企业等等。

在北京的欧洲商会前主席伍特克（Joerg Wuttke）说，中国企业家也正望向俄罗斯，他们担心这些制裁会开始冲中国而来。

你的器材不支持播放多媒体材料 华为高管：我们“太有竞争力” 让美国害怕

孟晚舟的护照问题

除了中加关系，孟晚舟的案件亦引发了其护照问题的关注。

根据美国司法部文件，孟晚舟过去11年持有4本中国护照及3本香港护照，不清楚她还有没有别国护照。

在周五出庭时，孟晚舟的代表律师表示，孟晚舟目前只有两本有效护照，愿意全数交出换取保释。

香港《苹果日报》查册发现，孟晚舟2004年也曾经在香港使用一本由中国大陆签发的“因公普通护照”。

此前外界一度盛传孟晚舟有加拿大的护照，加拿大方面并没有作出澄清。中国外交部强调孟晚舟是中国公民。

根据中国《国籍法》，中国不承认双重国籍，如果取得别国国籍就会自动丧失中国国籍。孟晚舟持有香港护照，根据规定，在外国有居留权的香港特区中国公民，可使用外国政府签发的证件旅游，如要变更国籍，则要向入境处登记，即是要主动申请，才能取消中国国籍。

香港大学法律学者张达明发现，根据美国方面的资料，孟晚舟持有的3本香港护照均是编号KJ字头，即是3本护照均在短时间内签发。

按规定，如果护照持有人领取新护照便要把旧护照交回入境处注销，但美国司法部资料显示，孟晚舟并非使用最新的护照入境，张达明认为香港入境处有需要彻查事件。