图片版权 Reuters Image caption 白宫幕僚长约翰·凯利

美国总统特朗普周六宣布（12月8日），白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）将于年底离任。

近日一直有报道指，凯利受到了一些压力，并指这位海军陆战队退役将军与特朗普的关系恶化。但是特朗普称，凯利是“一个很不错的人”，他还表示接任人选将会在最近一两天公布。

特朗普说，凯利与他一同工作了近两年，“我很感谢他的工作”。

路透社上个月援引一名消息人士指，美国副总统彭斯（Mike Pence）的幕僚长艾尔斯（Nick Ayers）可能角逐白宫幕僚长一职。

艾尔斯今年36岁，是美国政坛中的“80后”。他出生于乔治亚州，曾多次担任共和党州长的顾问，目前他已担任彭斯幕僚长17个月。艾尔斯可能对特朗普的连任竞选有所助力，但也有人质疑他是否能够管理好经常出现混乱的特朗普政府。

分析

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

凯利上任时承诺，把军事纪律带到这个充满泄密事件和政治阴谋的政府。他可以说自己取得了一些成绩，但泄密事件并未完全消失。到最后，凯利也跟其他人一样，深深陷入了这场暗箭伤人的人事闹剧。

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白宫的工作并不容易做，但是本届政府以创纪录的速度调换官员。特朗普总统上任以来，目前在他手下工作的已经是第三任国家安全顾问和第五任通讯主任，很快也会有第三任幕僚长。

唯一不变的是总统办公室里的那个人。特朗普总说，他的政府就像一台运转良好的机器。不过，齿轮下已累积了一批离任的官员。

今年早些时候，资深调查记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）在一本有关特朗普的书中称，凯利曾说特朗普是“白痴”。凯利否认了伍德沃德的说法。

据称，幕僚长凯利曾屡次说特朗普是"白痴”，还说“试图说服他是没有意义的”。

特朗普最初提名凯利为国土安全部长，去年7月将他提拔为幕僚长，接替普里伯斯（Reince Priebus）。

周六，特朗普还宣布美国参谋长联席会议主席乔·邓福德(Gen. Joe Dunford)将退休，现美国陆军参谋长马克·米莱（Gen Mark Milley）将接任。

目前，已经有28名白宫官员在特朗普任内辞职或被解雇，其中包括前美国驻联合国大使妮基·黑利、前退伍军人事务部长大卫·舒尔金、前国务卿雷克斯·蒂勒森和前联邦调查局长詹姆斯·科米等。

他们任职大多在数月到一年左右，其中前国家安全事务顾问迈克尔·弗林在担任白宫国家安全顾问仅23天之后便宣布辞职。