Image caption 裴莉娜（Lina Bae）

韩国YouTube明星裴莉娜（Lina Bae，音译）决定素颜出镜时，她预料到会有一些负面的评论，但没想到会收到死亡威胁。

今年21岁的裴莉娜认真考虑后作出了这个决定。她以前一直提供美容化妆的建议，担心突然上传一段视频宣扬不化妆会显得很两面派。但她还是觉得，是时候表明立场了。

“我觉得许多韩国女性都穿着‘外貌束身衣’，”她对BBC表示，“我听说，有女性听到别人说自己丑会觉得特别丢脸，我也是这样。”

Image caption 年轻的韩国女性正在挑战该国长期以来的美容文化，裴莉娜是其中一员。

视频中，她摘下了假睫毛，擦掉了樱桃红色的口红。超过500万人观看了她的视频，数千人表示支持。

但也有人对她进行人身攻击。“我甚至收到了死亡威胁，他们说会找到我，然后杀了我，”她说。

“收到死亡威胁后，有一段时间我都不敢出门，”裴莉娜说。

“脱掉束身衣”运动

年轻的韩国女性正在挑战该国长期以来的美容文化，裴莉娜是其中一员。她们将这称为“脱掉束身衣”运动。很多参与者剪掉了长发，素颜出镜，然后把照片发到社交媒体。

她们感觉到，社会给她们强加约束，想要行动起来进行反抗。韩国女性自小时候起就会接触到许多广告，这些广告告诉她们，要瘦、要白，要有无暇的肤色和完美的鹅蛋脸。

韩国美容产业的规模在全球名列前茅，每年销售额约130亿美元。韩国也是全球人均整容率最高的国家。

在韩国，成功常常与外表紧密相连。去年的一项调查发现，88%的求职者认为，找工作时外形很重要。半数受访者说，他们会考虑通过整容来获得工作。

我在一家摄影工作室遇到了23岁的金楚慧（Kim Chu-hui，音译），她在工作室做好了头发化好了妆。就像其他毕业生一样，她也想为找工作拍一张完美的照片。

“要雇我的人不知道我是谁，”她说，“他们只能从照片上判断我，所以我希望他们看到我最好的一面，留下好印象。”

Image caption 金楚慧

摄影师在帮她拍出一张好照片。“我们可以稍后调整肩膀让它对称，你的面部表情最重要，”他建议。

这些照片将出现在首尔的各个董事会，这些董事会仍由男性主导，他们拥有招聘和解雇职员的权力。

打破美丽的标准

在韩国，即使外表出现最小的变化也会引起最强烈的抗议。

韩国文化广播公司（MBC）主持人任铉珠（Hyun-ju Yim，音译）做了一个在韩国被视为大胆的决定，她成为第一位在电视上戴眼镜的新闻女主播，此前多年她一直被隐形眼镜和假睫毛困扰。

她担心观众会有意见，但恰恰相反，她收到了数千封表示支持的电邮。

Image caption 韩国文化广播公司（MBC）主持人任铉珠

她发现戴上眼镜后，上镜时更自如了。

“我觉得眼镜给我带来了很多改变。我不再穿不舒服的衣服，而是穿我喜欢的衬衫和裤子，我变得更自由了。我觉得这副眼镜给了我自由的翅膀。”

所以，韩国的“脱掉束身衣”运动不仅是关于化妆，这项运动让这个传统国家的女性找到了表达自己的自由。

在韩国社会里，这样的声音是很少见的。但是有一些人认为，参与活动的女性有些过分了。

在首尔的女权主义咖啡厅里，我们跟一些20岁左右的年轻女性聊了聊她们参与活动的感受。

“有人说，'如果你化妆，你就不是女权主义者'。即使喜欢化妆，你可能也觉得要随潮流，”查查（Chacha）对BBC说，“在某些情况下，感觉脱掉束身衣运动变成了新的束身衣。”

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班女士（Ms Bang）则表示，因为这次运动，她对自己能否称作“女权主义者”感到有些焦虑。

“我喜欢留长发、化妆和紧身裙，我能成为一名女权主义者吗？我的朋友告诉我，我对社会时事有兴趣、渴望促进妇女权利、相信男女平等，所以我是女权主义者。从朋友们那里听到这些我感到很宽慰。”

“脱掉束身衣”运动近来成为了媒体焦点，让人们关注在父权社会中的女性，这些女性在家庭和公司仍遭到歧视。在经济合作与发展组织中，韩国男女薪酬差异仍然最大。

如果想要在韩国其他的性别平等议题上取得进展，那这些通过改变外形来表明立场的抗争者们将面临更严峻的挑战。