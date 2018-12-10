我在沙特王宫教英文：调皮的王子和密集的监视

  • 2018年 12月 10日
Saudi artists paint a mural portrait of King Salman bin Abdulaziz (R), and his son Crown Prince Mohammed bin Salman, during the 32nd Janadriyah Culture and Heritage Festival, held on the outskirts of the capital Riyadh on 17 February 2018. 图片版权 Getty Images

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）成为备受关注的实际领导人前，外界对他知之甚少。BBC阿拉伯语部的拉希德·瑟凯（Rachid Sekkai）曾在王储小时候教过他英文，他将在下文带我们一窥王宫生活。

1996年初，我接到了一个电话。当时我在吉达市（Jeddah）著名的Al-Anjal学校教书，而时任利雅得省省长的萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特（Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud）暂时移居吉达，想给他的孩子们请一名英文老师。

他联系了学校，我很快被带到王宫，为他的孩子们当家教，包括图尔基王子、纳伊夫王子、哈立德王子，当然还有穆罕默德王子。

我住在吉达一处住宅区的公寓中。司机会在早上7点接我去学校，下午课程结束后，司机就会带我去宫中。
Image caption 拉希德·瑟凯（Rachid Sekkai）

穿过重兵把守的大门，汽车会经过一群令人惊叹的别墅，这些别墅都带有整洁的花园，由穿着白色制服的工人打理。有一个停车场停满了豪车，我第一次见到看上去像是粉色的凯迪拉克。

到达王宫要塞后，王宫总管埃尔-沙赫里河（Mansoor El-Shahry）带我进去。总管是一位中年男人，当时11岁的穆罕默德王子很喜欢他，与他很亲近。

顽皮的王子

穆罕默德王子似乎更有兴趣与宫殿守卫呆在一起，而不想跟我上课。作为兄弟姐妹中最大的孩子，他似乎能做他想做的事。

在穆罕默德王子出现前，我还能吸引到其他年轻王子的注意。

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Image caption 萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特曾担任利雅得省省长

我仍记得，他曾在课上使用一台从守卫那里借来的对讲机。他用对讲机对我做一些嘻皮笑脸的评论，或者在他的弟弟们和另一头的守卫中间开玩笑。

如今，33岁的穆罕默德王子已经是沙特王储和国防大臣。

自去年成为沙特阿拉伯实际领导人以来，沙特王储穆罕默德试图推动沙特的现代化。他面对保守人士的反对，仍带头进行了亟需的经济改革，并且启动了一项自由化计划。

他的一些措施获得赞许，但是也备受批评，遭批的原因包括沙特阿拉伯的人权记录、似乎没完没了的也门战争、以及10月沙特记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀事件。

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Image caption 沙特王储穆罕默德的一些措施获得赞许，但是也备受批评

沙特阿拉伯已经以谋杀罪起诉了11人，但否认王储参与事件。

有一次，穆罕默德王子告诉我，他的母亲说我看起来像是“一个真正的绅士”，我很吃惊。我从来不记得曾见过他母亲，沙特王室女性不会出现在陌生人面前，我遇到的唯一一名女性是来自菲律宾的保姆。

直到王子指着墙上的摄像头，我才意识到自己正被监视着。从那时起，我在上课时总觉得不太自在。

不久，我就喜欢上了穆罕默德和他的弟弟妹妹们。虽然我在一个特权的世界里教王子，但他们就像我学校里的学生一样，求知欲强，但喜欢玩耍。

失礼

一天，王宫总管沙赫里河让我去见时任利雅得省省长的萨勒曼，他想知道孩子们的学业进展。我认为这是一个很好的机会来说说穆罕默德王子的恶作剧。

我在萨勒曼的办公室外等候，与其他的导师一起，他们看上去都十分熟悉王宫礼仪。

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Image caption 瑟凯还教过哈立德王子

当他出现，老师们本能地站起来，我敬畏地看着他们一个接一个走近利雅得省长、鞠躬，亲吻他的手，匆匆讨论孩子们。

轮到我时，我做不到像他们那样弯腰，我以前从没这样做过。在我完全僵住之前，我握住了他的手，使劲摇了摇。

我记得他脸上露出惊讶的微笑，但是并没有在意我的失礼。我也没有提穆罕默德王子的所作所为，因为那时我已经决定回到英国。

不久后，沙赫里河严厉斥责我未遵守王室礼仪。除了后来成为沙特驻美国大使的哈立德王子，其他王室子女都远离了公众视线。

回望自己短暂的教授经历，我觉得这是我生命中一段奇异的经历。现在看着自己曾经的学生，在世界舞台上施展拳脚。

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