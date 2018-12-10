我在沙特王宫教英文：调皮的王子和密集的监视

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沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）成为备受关注的实际领导人前，外界对他知之甚少。BBC阿拉伯语部的拉希德·瑟凯（Rachid Sekkai）曾在王储小时候教过他英文，他将在下文带我们一窥王宫生活。

1996年初，我接到了一个电话。当时我在吉达市（Jeddah）著名的Al-Anjal学校教书，而时任利雅得省省长的萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特（Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud）暂时移居吉达，想给他的孩子们请一名英文老师。

他联系了学校，我很快被带到王宫，为他的孩子们当家教，包括图尔基王子、纳伊夫王子、哈立德王子，当然还有穆罕默德王子。

我住在吉达一处住宅区的公寓中。司机会在早上7点接我去学校，下午课程结束后，司机就会带我去宫中。

Image caption 拉希德·瑟凯（Rachid Sekkai）

穿过重兵把守的大门，汽车会经过一群令人惊叹的别墅，这些别墅都带有整洁的花园，由穿着白色制服的工人打理。有一个停车场停满了豪车，我第一次见到看上去像是粉色的凯迪拉克。

到达王宫要塞后，王宫总管埃尔-沙赫里河（Mansoor El-Shahry）带我进去。总管是一位中年男人，当时11岁的穆罕默德王子很喜欢他，与他很亲近。

顽皮的王子

穆罕默德王子似乎更有兴趣与宫殿守卫呆在一起，而不想跟我上课。作为兄弟姐妹中最大的孩子，他似乎能做他想做的事。

在穆罕默德王子出现前，我还能吸引到其他年轻王子的注意。

图片版权 Getty Images Image caption 萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特曾担任利雅得省省长

我仍记得，他曾在课上使用一台从守卫那里借来的对讲机。他用对讲机对我做一些嘻皮笑脸的评论，或者在他的弟弟们和另一头的守卫中间开玩笑。

如今，33岁的穆罕默德王子已经是沙特王储和国防大臣。

自去年成为沙特阿拉伯实际领导人以来，沙特王储穆罕默德试图推动沙特的现代化。他面对保守人士的反对，仍带头进行了亟需的经济改革，并且启动了一项自由化计划。

他的一些措施获得赞许，但是也备受批评，遭批的原因包括沙特阿拉伯的人权记录、似乎没完没了的也门战争、以及10月沙特记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀事件。

图片版权 EPA Image caption 沙特王储穆罕默德的一些措施获得赞许，但是也备受批评

沙特阿拉伯已经以谋杀罪起诉了11人，但否认王储参与事件。

有一次，穆罕默德王子告诉我，他的母亲说我看起来像是“一个真正的绅士”，我很吃惊。我从来不记得曾见过他母亲，沙特王室女性不会出现在陌生人面前，我遇到的唯一一名女性是来自菲律宾的保姆。

直到王子指着墙上的摄像头，我才意识到自己正被监视着。从那时起，我在上课时总觉得不太自在。

不久，我就喜欢上了穆罕默德和他的弟弟妹妹们。虽然我在一个特权的世界里教王子，但他们就像我学校里的学生一样，求知欲强，但喜欢玩耍。

失礼

一天，王宫总管沙赫里河让我去见时任利雅得省省长的萨勒曼，他想知道孩子们的学业进展。我认为这是一个很好的机会来说说穆罕默德王子的恶作剧。

我在萨勒曼的办公室外等候，与其他的导师一起，他们看上去都十分熟悉王宫礼仪。

图片版权 Getty Images Image caption 瑟凯还教过哈立德王子

当他出现，老师们本能地站起来，我敬畏地看着他们一个接一个走近利雅得省长、鞠躬，亲吻他的手，匆匆讨论孩子们。

轮到我时，我做不到像他们那样弯腰，我以前从没这样做过。在我完全僵住之前，我握住了他的手，使劲摇了摇。

我记得他脸上露出惊讶的微笑，但是并没有在意我的失礼。我也没有提穆罕默德王子的所作所为，因为那时我已经决定回到英国。

不久后，沙赫里河严厉斥责我未遵守王室礼仪。除了后来成为沙特驻美国大使的哈立德王子，其他王室子女都远离了公众视线。

回望自己短暂的教授经历，我觉得这是我生命中一段奇异的经历。现在看着自己曾经的学生，在世界舞台上施展拳脚。