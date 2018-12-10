图片版权 Getty Images Image caption 2018年12月8日，警察与抗议者在巴黎共和国广场发生冲突。

在法国多地爆发的“黄背心”运动已走入第五周。上周末，有大约12.5万名抗议者走上街头抗议，1200多人被拘留。

抗议活动给法国多地造成严重影响，“浪漫之都”巴黎更首当其冲形同“战场”。大量沿街住户窗户被砸，汽车遭到烧毁，商店被洗劫。

法国总统马克龙预计在当地时间周一（12月10日）上午会见工会和商界领袖，并在晚上发表全国讲话，宣布解决危机的措施。

这场以黄色反光马甲为象征的抗议活动为何席卷法国多地，抗议者又为何怨气难消，BBC中文带你全面了解。

“黄背心”运动是什么?

法国“黄背心”运动的第一批响应者大多为有车一族，他们对法国当局提高柴油税率深感不满。法国车辆普遍使用柴油，而柴油的税率一直低于其他燃料。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年12月8日，巴黎凯旋门前的抗议者与警方发生冲突。

但在过去12个月里，柴油价格上涨了约23%。当马克龙总统决定从1月1日起对柴油和汽油分别加征6.5美分和2.9美分的税，这让尤其是农村地区的民众感到生活成本上升。

马克龙曾将油价上涨四分之三的原因归咎于全球油价，他还表示，化石燃料税率的提高，可以为可再生能源的投资提供资金。

因抗议者穿着显眼的黄色马甲在街头抗议，这些集会后来被称为“黄背心”（gilets jaunes）运动。根据法国法律，每辆车都必须配备黄色夹克。

“黄背心”运动在法国爆发后，已迅速蔓延至周边欧洲国家。

美联社报道称，比利时首都布鲁塞尔周六举行了大规模集会，有近400名抗议者包围政府大楼，并与警方发生冲突。此外，还有近100名抗议者在荷兰鹿特丹进行响应。

为何人们还在抗议?

法国当局已于上周同意取消燃油税上调计划，并维持2019年电力和天然气价格不变，但这仍难消民怨。

抗议者的诉求随之转移到其他诸多问题上，包括要求提高工资、降低税率、改善养老金和放宽大学入学要求等，抗议的参与者也跨越年龄、职位和地区，工人阶级和中产阶级都参与其中。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年12月8日，“黄背心”示威者在巴黎香榭丽舍大街和巴士底广场抗议。

法国赛尔奇·蓬图瓦兹大学（Université de Cergy-Pontoise）教授张伦对BBC中文说，这次抗议虽然由油价上涨引发，但实际上“积因日久”的是近30年来法国社会长期发展不平衡，一些下层尤其是外省乡间收入低下，购买力停滞，公共服务缺失导致。

“虽然事由增长的油价而起，但发展蔓延后就不是政府宣布暂缓实行该措施就能平息得了的。政府需要就收入问题做出些承诺才行，”张伦说。

2017年，马克龙凭借其经济改革方案当选法国总统，但很多人认为，马克龙未能实现承诺的改革。

来自法国北部博韦（Beauvais）的卡车司机弗雷迪·布维耶（Freddie Bouvier）是数千名“黄背心”抗议者中的一员。

“我们受够了政客们的承诺。法国人不再相信他们了，”他对BBC说，暂停和冻结燃油税是好消息。“但这只是空话。我们希望看到迅速的行动。”

克劳德·里格莱（Claude Rigolet）来自法国兰斯。他对BBC说，自2000年以来，他的收入下降了近五分之一，这让他不再去下馆子和度假。

“每样东西都变贵了，”里格莱说。“税越来越重，住房、供暖成本、汽车，一切都在上升。”

同是来自兰斯的清洁人员娜塔莎·佩查特（Natacha Perchat）表示赞同。她说，燃油税是“压垮骆驼的最后一根稻草”。

佩查特说：“他们（政府）正在击垮小人物。我丈夫在一家运输公司工作。我们不富有，在月初就已经没钱了。”

“在月中，我们给孩子买食物都必须要用购物券了。不能再这样下去，我们没有生活，只有生存。”

不过，张伦认为，尽管“黄背心”运动持续发酵，但并不会像2011年席卷中东的“阿拉伯之春”一样，导致社会失控。他认为，政权的合法性本身尽管受到某些左右两极极端势力的挑战，但并不被绝大多数人认可，抗议活动最后还是“会以民主的方式解决”。

经济损失有多严重?

巴黎副市长格雷戈里（Emmanuel Gregoire）对当地媒体表示，由于周六的抗议比此前呈更加分散的趋势，“损失比一周前大得多”。不过他表示，与此前相比，受伤人数有所减少。

尽管现在计算全部的经济损失还为时尚早，但显然抗议活动已给法国带来严重的经济影响。

图片版权 Getty Images Image caption 巴黎的一家星巴克在第四次“黄背心”抗议中，橱窗遭到毁坏。

《巴黎人报》（Le Parisien）报道称，巴黎有约50辆汽车被烧毁，数十家企业遭到破坏，其中一些还被洗劫。巴黎当局称骚乱已造成数千万人民币损失。

法国零售联合会周五对路透社称，自11月17日抗议活动开始以来，法国零售商已损失近11亿美元。

法国财政部长勒梅尔在本周的抗议活动前表示，法国餐饮业营业额自运动伊始已经下降20%到50%。

法国中小企业联合会主任弗朗索瓦·阿斯兰（Francois Asselin）对法国《星期日报》（Journal du Dimanche）说，总体来看，抗议活动可能导致其成员损失100亿欧元

有人担心，抗议活动可能会重创法国的旅游业。巴黎旅游局上月表示，2017年前往巴黎旅游的游客数量创历史新高，达到4000万。

民众是否支持?

尽管“黄背心”抗议活动已致4人死亡，数百人受伤，但目前仍有广泛的支持度。

周五一项民意调查显示，抗议者的支持率有所下降，但仍达到66%。

与此同时，危机期间法国总统马克龙的支持率跌至23%。

法国《费加罗报》（Le Figaro）稍早进行的另一项民意调查显示，78%的民众认为黄背心抗议者是在为法国的集体利益而战。

不过，有近一半（47%）的受访者认为这是暴力行为，59%的人承认他们对该运动感到担忧。

运动是如何传播的?

在这场运动中，Facebook等社交媒体，成为示威运动的核心。

据BFM TV报道，当燃油税上调计划被取消时，“愤怒的法国”（La France en colere）、“黄背心”（Gilet Jaune）等Facebook群组拥有数量最多的互动。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年12月8日，“黄背心”示威者在巴黎香榭丽舍大街和巴士底广场抗议。

来自法国各地的用户发布表情包、图片和文字，表达他们的愤怒并谴责政府。

尽管这些主页最近几周备受关注，但其实所谓的“愤怒群体”在今年1月以来就一直出现在Facebook上。

法国全国各地都有这样的群组，让不同政治和经济阶层的人有机会分享他们对地方的不满。

它们的传播和受欢迎程度似乎与Facebook算法息息相关。

据美国网络新闻Buzzfeed News报道，今年1月，Facebook开始优先展示本地网络以及来自家人和朋友的帖子，这直接导致此类群组人气暴增。

“黄背心”迄今四次抗议