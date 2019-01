英国的高铁建设被讥讽为“蜗牛速度”。速度是相对的。英国人建高铁的“慢”有慢的缘由。

学历史,人们都知道,是英国人发明了蒸汽机车、铁路。恐怕没多少人知道,世界上第一条成功的商业性铁路运输线早在1825年就确立了,这就是史蒂芬森(George Stephenson)的Stockton and Darlington铁路线。

维多利亚女王在位期间(1837-1901),铁路不但像蜘蛛网一样覆盖了英伦三岛的城镇乡村,而且伴随着日不落帝国延伸到世界每一个角落。19世纪,英国人领导了一场运输革命。铁路,不但彻底改变了英国,毫不夸张的说,也彻底改变了世界。

Image caption 史蒂芬森蒸汽机车一号是在世界上第一条成功的商业性铁路运输线上奔跑的第一台机车。

铁路故乡建高铁

这是老皇历。21世纪,铁路和高速连体,成了高铁。建高铁,中国人最厉害。中国大地修遍了,还满世界建高铁。中国甚至说有志承建跨洲际的高速铁路,让“新东方快车”在欧亚大陆千里驰骋。手笔之大,犹如泼墨写意;信心之足,胜似闲庭信步。

英国人坐不住了。务虚几十年,论证十几年,英国高铁建设终于上马开工了!

开工仪式剪彩刚落幕,HS2的建设总指挥,摩根爵士(Sir Terry Morgan)就被迫辞职了。

计划贯通英伦岛南北的高速铁路HS2,总投资预算近560亿英镑。第一阶段从伦敦到伯明翰,距离120英里,计划要修到2026年。

开工的一再推延和毫无悬念的将大幅超支,是摩根爵士辞职的原因之一。但这很难归咎于摩根爵士的领导能力。围绕HS2的建设,很多事情是摩根爵士无法预料和掌控的。

比如,高铁HS2沿线变成了考古场,高铁建设变成了英国甚至欧洲历史上最大规模的考古发掘,就是让铺铁轨的人急也急不得,恼也闹不得的。

图片版权 HS2 Image caption 高铁建设正式开工,工地上不是推土机的轰鸣,而是考古专家默默地拿着小铲子小刷子的一点点挖掘。

史上最大规模考古

伴随铁路工程师勘查建设线路的,是超过一千人的庞大的考古队伍。他们中包括了考古专家,历史专家,骨骼鉴定专家,科学家和古建筑保护专家。

120英里的HS2一期工程线路,全线激光扫描,不是为了测绘路基,而是确定地下古迹遗址。120英里的线路上,有60个考古发掘场地,平均两英里一个。

高铁建设正式开工,工地上不是推土机的轰鸣,而是考古专家默默地拿着小铲子小刷子的一点点挖掘。

迄今,考古专家已经发掘出了1万1千多年前史前人类使用的燧石工具,铁器时期的人类定居点,古罗马人建的城镇,玫瑰战争的古战场。

用HS2工程考古和文化遗产总负责人沃丝(Helen Wass)的话说,HS2 穿透了英国万年历史。

图片版权 Getty Images Image caption 第一个环绕澳大利亚航行并给澳大利亚起名的弗林德尔斯船长(Captain Matthew Flinders)

始发站 大坟场

英国高铁HS2 伦敦始发站站址设在现在的Euston 火车站附近。200多年前,这里是伦敦也是英伦岛上最大的公共墓地。

1788-1853年间,约61000具尸体下葬在这里。修建Euston火车站时迁移了一部分,但仍有约45000具遗骨要为HS2 让路。这些遗骨要一具具的挖掘、登记、迁移和重新安葬。

HS2伦敦总站的开工剪彩仪式完了后紧接着的是英格兰教会组织的遗骨迁移纪念仪式。

Euston 的古坟场是公共墓地,葬在这里的人从平民到贵族都有。

图片版权 CAMERON ARCHAEOLOGY Image caption 120英里的HS2一期工程线路,全线激光扫描,不是为了测绘路基,而是确定地下古迹遗址。120英里的线路上,有60个考古发掘场地,平均两英里一个。

他们当中,有第一个环绕澳大利亚航行并给澳大利亚起名的弗林德尔斯船长(Captain Matthew Flinders),也有在纽约当奴隶,被英国国王乔治四世恩宠来到伦敦成为拳击名手的“恐怖的雷特蒙德”。

HS2工程考古和文化遗产总负责人沃丝说,挖掘整理这些遗骨,可以更好的了解18和19世纪的伦敦,城市的演变,伦敦人的健康、疾病、社会阶层和生活方式。

考古专家预计要呆在HS2建设沿线一直到2020年。一句话,急不得。

图片版权 Source: Department of Transport Image caption 计划中的英国高速铁路线示意图。红实线表示第一阶段伦敦-伯明翰线路。红虚线表示第二阶段,高速铁路从伯明翰成Y字型分叉,连接英格兰腹地其它主要城市。

速度相对论

英国的高铁建设常被讥讽为“蜗牛速度”。如果与中国的高铁建设速度相比,用“蜗牛速度”来形容,可能都是过奖了。

但是,速度是相对的。英国人建高铁的“慢”,值得细看。

维多利亚时代的英国人,逢山开洞,遇水架桥,100年前已经把铁路修遍英伦三岛。

速度慢,是因为现代英国有世界上最严格的建设论证、审批程序。比如,计划公布之前,进行了55000人次的咨询。对咨询中提出的问题,要逐一找到解决的办法。

芳草地上一道银线闪过,电视画面上看可能赏心悦目;时速225英里(362公里)的列车从家门口轰隆隆开过,可能就堵心了。

实际上,许多反对建高铁者就自称Nimbys( Not in my back yard,别在我家后院)。

Image caption 许多反对建高铁者自称Nimbys( Not in my back yard,别在我家后院)。

仅举一个例子。为了减少对环境的影响,高铁线路走向多次微调,埋入地下隧道或采用V字型高岸遮蔽的部分,比原计划增加了一倍,占到了第一阶段总长度的近一半。

对隧道上方地面上的民居,要进行建前和建后地质检查。高铁工程要对任何与高铁有关的问题,比如震动或地基下陷导致的损坏,终身负责。

高铁纵贯英格兰腹地,计划线路穿过风景如画的田园、千年古森林、著名的自然、文化景观和稀有动植物赖以生存的脆弱的生态环境。不可避免的强行征地、拆迁、赔偿,更是复杂繁琐的法律程序。

把用地搞定了,还要解决地上的一草一木,野兽家畜。马丁先生的三只羊、苏珊女士的一棵树、野地里的一群蝴蝶、池塘里的一波蝌蚪,都可能成为高铁的绊脚石。

火车能跑得更快,恐怕没有多少人有异议。高速建高铁,则是仁者见仁。英国建高铁的“蜗牛速度”,焉知非福?