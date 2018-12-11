乱世恩仇录：“我亲手送养父入狱5000年”
危地马拉内战军队血腥大屠杀幸存者之一拉米奥出庭作证，法庭判处他的养父、一名前军人洛佩斯5000年徒刑。（警告：本文部分内容可能引起读者不适。）
“我现在还害怕他吗？当然害怕”。现年41岁的拉米奥说：“但我必须代表那些无法再生上法庭的人控诉他。”
1982年12月6日凌晨，5岁的拉米奥·奥索里奥·克里斯塔莱斯正在南美洲危地马拉一个村庄家中睡觉。他的母亲，父亲和6个兄弟姐妹也都进入梦乡。名称为凯比尔（Kaibiles）的、由美国培训的危地马拉特种部队的大约50名士兵进入了他们的村庄。
此前不久，在这个位于危地马拉北部的、贫困的玛雅人居住的杜斯艾雷斯村（Dos Erres）附近，左派游击队伏击了政府军，导致21名士兵死亡。军政府怀疑杜斯艾雷斯村的村民对左派游击队抱有同情，于是派遣这支反游击队精锐特种部队前往扫荡。
危地马拉特种作战部队凯比尔为了嫁祸游击队，洗清和政府军的干系，水兵们都打扮成游击队员。他们挨家挨户地敲打着每扇脆弱的木门，吼叫让里面的人开门。
拉米奥的父亲吓坏了，赶紧开门，士兵们抓住他，用绳子将他绑起来。将绳子的另一端缠绕在拉米奥母亲的脖子上，并将一家人都带到村中的空地上。之后所有的妇女和年幼的孩子都被赶进当地教堂，而男人和大点的孩子则被带到当地学校。
拉米奥还记得在士兵审讯折磨男人时听到吼叫和叫喊声。他们一个接一个地被枪杀，他们的尸体都被扔到村里的水井中，堆在一起。
拉米奥说，他们杀完男人后，就开始屠杀妇女和儿童。
这个村庄的名字叫杜斯艾雷斯，现在已经成为大屠杀的代名词。整个村庄大约200人死亡。
在危地马拉军队和马克思主义游击队之间的冲突中，有20多万人死亡。其中许多人是土著玛雅平民，他们被军队指责同情叛乱分子。自1996年战争结束以来，危地马拉文官当局对少数军官和低级士兵进行了起诉。洛佩斯是参与杜斯·艾雷斯大屠杀的人中第6个受到起诉的前凯比尔军人。
拉米奥出庭作证时，还有一位心理学家获准在他身边帮助他。
他确定洛佩斯是抓住他母亲的头发把她从教堂拖出去的士兵之一。拉米奥和他的兄弟们当时拼命哭喊抱住母亲的腿。
母亲恳求士兵们不要伤害她的孩子。其中一名士兵随后抓起拉米奥还在襁褓中的的小妹妹，把她不断砸在一棵树上，直到小婴儿不再哭喊。
拉米奥说，他没有看到母亲或其他的几个兄弟发生了什么事。最后，因哭泣而疲惫不堪，他睡着了。当他醒来时，除了另外两个小孩外，他孤独一人，身边没有家人。最后士兵们把拉米奥和一个名叫奥斯卡的3岁孩子带着，离开了这座已经成为废墟的村庄。
拉米奥说：“当我们离开时，我们从悬挂在树上的尸体边上经过，有的尸体没有肢体，有的没有头。我认出其中一具尸体是我父亲。”
杜斯艾雷斯大屠杀持续了3天，是危地马拉军队在内战期间犯下的最严重的一起暴行。
在此事件8个月前，一位后来再生的基督徒埃弗拉林·里奥斯·蒙特领导的一群年轻军官在政变中掌权上台。他们扬言要镇压叛乱分子及其支持者。
在蒙特的17个月掌权期间，（他本人在1983年8月的政变中被推翻）估计有1700名土著玛雅人被军队杀害。
蒙特于2018年4月去世，这名91岁的前领导人死前一直受到种族灭绝罪的审判。
在回到特种兵基地后，洛佩斯开始有兴趣照顾拉米奥。他拿出自己的口粮，喂他牛奶和罐头豆子。后来，这两个小男孩开始穿起小军装。洛佩斯后来告诉拉米奥，他决定带他回到在该国西南部的自己的家，与他自己的家人一起住。
拉米奥说，他最初对这个消息感到高兴，希望能再次拥有一个家庭。但他的希望很快就破灭了。洛佩斯让他干活，他没有吃早饭就送他上学，并在他抱怨时打他。“他告诉我，如果我试图逃脱，他会找到我，无论我去哪里都会杀了我。”
拉米奥说。他渐渐长大的过程中并没有忘记他的亲生父母，但从未谈起过他们。只有在洛佩斯的丈母娘问他为什么总是哭泣的时候，他才会说：“我想念我的妈妈。”
拉米奥越来越渴望摆脱洛佩斯的折磨，但是后者坚持要他叫他为“爸爸”。直到22岁时拉米奥才通过参军终于逃脱。具有讽刺意味的是，多年前就是这样的军队谋杀了他的父母。
他说：“那时候我很迷茫，我真的不知道自己是谁。参军是个非常艰难的选择，但我不得不逃离，但在军队的生活也很艰难。”
到了1998年，内战结束了，叛军组成了自己的政党。一个文官政府上台了，尽管当时军队势力很强大。拉米奥曾想要求军队中的某个人帮助寻找他原来的家庭，但是他没敢这么做。
然而，同一年里，总检察长办公室和一个人权组织的官员来到洛佩斯家里找到了他。当时他们正在调查战争时期的暴行，并听说他和另一小孩奥斯卡在杜斯艾雷斯大屠杀中幸存下来。
奥斯卡的全名是奥斯卡·拉米雷斯·卡斯塔内达。他们追踪他的下落，一直找到了他移居的美国。与拉米奥命运不同的是，奥斯卡和另一位特种兵凯比尔的家人一起快乐地长大，完全没有意识到他的原生家庭的命运。
寻找奥斯卡
- 当危地马拉军队在他的村庄杀死200多人时，奥斯卡只有3岁
- 一位调查大屠杀的检察官寻找奥斯卡的故事拍成了2017年纪录片“寻找奥斯卡”
- 找到杜斯艾雷斯大屠杀遇难者相同的DNA成为指控有关军人的关键证据
- 检察官的艰巨任务之一，是向奥斯卡解释他不是他认为的那个人，而他的亲生父亲还活着
拉米奥突然意识到，如果他的军队上司获知他的真实身份，他就可能处于生命危险之中。于是，他与调查人员取得了联系，后者帮助他在加拿大获得政治庇护。
抵达加拿大之后，拉米奥经历了激烈的思想斗争。他说尽管受到过殴打，威胁和经历困难，他仍然对洛佩斯有感激之情，他甚至从加拿大还给他写过信。但随着时间的推移，他开始意识到自己被剥夺的根和身份。他说：“我的过去没有留下任何东西，所以现在我必须建立自己的未来。”
洛佩斯本人偷渡到美国非法居留。2016年，他在美国被捕后驱逐出境，回到危地马拉接受审判。
拉米奥在是否回国做证的问题上也经历了内心的苦苦挣扎，但最终得出结论，认为这是他的职责。
在法庭结束提供证词后，他转向法官做出最后的请求。
在座无虚席的法庭上，他说：“现在是为那些生命之光被熄灭、已经不在这里的人伸张正义的时候了。但在那个黑暗时刻，还剩下一盏灯没有熄灭，那就是我。我请求你把犯下这起滔天罪行的人送进黑暗。”
2018年11月22日，洛佩斯被判入狱5000年。其中包括他被判定对171人的死亡负有责任，对每一人的死亡他获刑30年，此外还包括他们从杜斯艾雷斯屠杀现场带走、后来又被杀害的一名女童。