图片版权 Getty Images Image caption 声援孟晚舟的人士在温哥华保释听证法庭外举起标语。

华为高管孟晚舟的保释聆讯10日在温哥华重启。这宗引起全球关注、撼动市场的国际引渡案，下一步将如何发展？

孟晚舟案第二日保释聆讯

在第二日保释聆讯中，孟的律师团队继续努力说服法官，孟晚舟不会弃保潜逃。孟晚舟愿意付费雇佣私人安保公司狮门（Lions Gate），让专业安保人员24小时监视她的一举一动，如果她企图弃保逃跑，他们会负责抓住她。香港媒体《南华早报》报导，狮门公司的CEO 费乐（Scot Filer）作为证人出庭，他称已经考察过孟在温哥华的住所，确认公司有能力在该处监控孟。如果孟获得保释，他们会派出司机和多名安保人员来监控她的行动，但同时让她能保有日常生活。然而，在检察官的逼问下，费乐承认其公司从来未接过监控保释人员的案子。

孟的律师还提出，孟晚舟愿意在保释期间戴上有GPS追踪定位功能的电子手镯。一家名为Recovery Science的电子监控公司的负责人也出庭作证，称如果孟获得保释，将会使用该公司的电子定位手镯。在超过500个使用该产品的保释人当中，少于50人曾经步出法定活动区域或者取下手镯，只有一人逃脱。

孟晚舟的律师团队将保释金提高到1500万加元（约1120万美元）。当法官询问孟为什么自2017年年初就没有进入美国时，孟的律师表示，这是因为对华为来说，美国的从商环境变得恶劣。

孟晚舟当日穿着参加首日聆讯时的同样一件绿色毛衣，开庭前与律师谈笑，神情轻松。孟的丈夫刘晓棕、华为律师及华为的资深副总裁Scott Bradley都坐在公众席旁听。而在庭外，则有几名示威人士高举要求释放孟晚舟的标语，以示声援。

图片版权 Getty Images Image caption 第二日保释聆讯场外，希望进入法庭旁听的记者及公众排起长龙。

在上周五的保释聆讯中，孟的律师以孟健康欠佳的理由请求保释。他指，今年46岁的孟有高血压、失眠等健康问题，她在被捕后曾被送往医院治疗高血压。中国外交部发言人陆慷在10日的例行记者会上说，孟晚舟在被扣押期间，并没有得到到位的医疗保障。

美国下一步将怎么走？

美国要求加拿大配合逮捕并引渡孟晚舟的法律依据是两国1974年签署的《引渡条约》和加拿大1999年颁布的《引渡法》。

在美国方面，联邦或州检察官要通过美国司法部国际事务办公室（OIA）来向外国政府提出引渡请求。OIA全权负责与外国政府沟通协调在美国国外的逮捕和引渡步骤。OIA需在逮捕后60天内发出正式的引渡请求，目前不清楚OIA是否已发出请求。

美国与包括加拿大在内的100多个国家存有引渡协议，各国引渡协议条款各异。在美加引渡协议中，被引渡人涉嫌的罪行需是美加两国都认定为犯罪的行为，这一原则被称为双重犯罪（dual criminality）。如果被引渡人的行为在加拿大不构成犯罪，引渡就无法进行。

孟晚舟涉嫌的罪名符合这一原则吗？美国媒体彭博社分析，这也许是此案接下来的争持焦点。

加国也有针对伊朗的制裁政策，但违反制裁者是否触犯刑法、违反伊朗制裁是否美加引渡条例覆盖的罪名之一，加拿大法律未有明确规定。这或许正是美方以涉嫌商业诈欺罪、而非违反伊朗制裁来要求引渡的原因。

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟在温哥华的其中一处房产。若获得保释，孟可能将居住在此，等候引渡聆讯。

加拿大引渡程序有哪些关键步骤？

在加拿大方面，从加拿大引渡嫌疑人到外国，需要经过三大关键步骤。

首先，加拿大司法部长要决定是否授权启动引渡程序，通过法庭颁布“授权进行书（authority to proceed，ATP）”。ATP发出之后，当局安排抓捕或传唤嫌疑人，嫌疑人可申请保释。

第二步，法院将举行引渡聆讯。引渡聆讯有别于保释聆讯，并不考虑嫌疑人弃保可能性，而主要分析案情、证据充分程度等因素，考虑是否有引渡至外国的必要。

最后，如果法院认定需要引渡，将由司法部长决定是否批准引渡。

目前孟案正处在第一及第二步骤之间，等待引渡聆讯。

在某些情况下，加拿大司法部长可以推翻法庭的引渡裁定，例如被引渡人可能在目的地国遭受不公待遇，或引渡请求是基于针对被引渡人的种族、国籍、宗教、肤色、性别等因素，被引渡人涉嫌的罪名在目的地国可能被执行死刑，等等。

在这三个关键步骤中，被引渡人在多个环节享有上诉权利。例如，如果加拿大法院认定需要引渡，被引渡人有权在30日内上诉并要求司法复核，也可以再次申请保释。通常被引渡人上诉的理由是，若被引渡到目的地国，他们在加拿大被保障的权利将受到侵害。

针对保释被拒、司法部长的引渡批准等，被引渡人都能提出上诉，在上诉庭作出终审判决前，引渡都不会真正发生。

在一些往例中，引渡诉讼是持续数月甚至数年的“持久战”。厦门远华走私案主嫌赖昌星从加拿大引渡到中国的司法程序就历时十年之久。

在孟案中，如果加拿大最终执行引渡，孟将被移送给美国司法部门，在纽约东区法院接受审讯。如果引渡不被法庭或司法部长批准，她将被加拿大当局释放。

图片版权 Reuters Image caption 2018年12月7日，孟晚舟出席加拿大温哥华保释听证会的法庭画像

加拿大官员取消访华行程

中国通过传唤加拿大驻华大使等方式对渥太华施压，寒蝉效应已逐步显现，加拿大官员近日取消至少两个访华行程。

9日，加拿大卑诗省的政府贸易代表团宣布取消原定的中国访问。该省的林业部长本计划率领贸易团队访问亚洲日、韩、中三国，临时取消中国一站。孟晚舟被捕、拘留及接受保释聆讯的温哥华位于卑诗省。

卑诗省就业、贸易和技术厅长拉尔斯顿（Bruce Ralston）在一份声明中指出，取消行程是“由于一位华为高管的国际司法程序正在进行中”，承认行程更改与孟案有直接联系。

10日，加拿大副外交部长舒加特（Ian Shugart）也宣布取消原定在本周的访华之旅。路透社引述一位匿名的政府官员称，行程更改并非由于中国政府不欢迎舒加特。