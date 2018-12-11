海豹遭鳗鱼卡鼻：研究人员对原因有两种猜想

图片版权 NOAA Fisheries/Brittany Dolan Image caption 一条鳗鱼卡在了一只夏威夷僧海豹的鼻子里。

近日，一张海豹流着长长的“鳗鱼鼻涕”的照片在网络上热传，照片中的鳗鱼卡在了一只夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal）的鼻子里。

这张照片是今年夏天在夏威夷群岛西北部拍摄的。美国国家海洋和大气管理局（Noaa）本周在网上分享了这张照片，海豹看上去有些呆萌和滑稽，引发网友关注。

脸书网友穆拉卡米（Verne Murakami）说：“可能它吃东西的时候打了喷嚏！”网友斯坦福（Katherine Stanford）则表示，人类吃饭时也会出现类似的情况，”当你大笑时，意大利面会从鼻子里喷出来...”

尽管已经观察了这个物种将近40年，研究人员只在2016年后见过几次这样的现象。发现情况后，研究人员帮助海豹移除鳗鱼，然后将海豹放生。

研究人员对这种情况有两种猜想。一种是，当夏威夷僧海豹将鼻子伸进珊瑚礁的裂隙或伸进岩石和沙子中觅食时，鳗鱼可能在试图自卫或逃跑时被困住了。

或者，可能是海豹自己导致鳗鱼被卡在鼻子里。海豹或许吞下了鳗鱼，在反刍的时候把鳗鱼卡在了鼻腔。

研究人员指出，真实情况仍然成谜。不过所有被发现的海豹都存活了下来，之后也没有发现任何问题。