图片版权 Getty Images Image caption 胡夫金字塔又称吉萨大金字塔，是古代世界七大奇迹之一

一对丹麦男女疑似攀爬埃及金字塔的视频近日引发网络关注，埃及当局已经介入调查。

这对男女似乎还在金字塔上拍摄了裸露的照片，触怒埃及民众。据埃及官方《金字塔报》报道，埃及检察官正在调查视频的真实性；如果事件真实，还将调查这对男女如何爬上140米高的金字塔。

胡夫金字塔又称吉萨大金字塔，是古代世界七大奇迹之一。最初有埃及官员认为，视频是伪造的。

摄影师称，爬上金字塔前，他与朋友在附近已经转悠了好几个小时。

埃及文物部长周日（12月9日）对国会议员表示，检察官正在调查这对丹麦情侣是否真的在金字塔拍摄了这段色情视频。《金字塔报》引述埃及文物部长阿纳尼（Khaled al-Anani）称，他们被要求确认视频的真实性，并对玩忽职守的官员提起公诉。

他还表示，攀爬金字塔是被严格禁止的，并称拍摄这些视频和照片有违公德。

视频拍了什么？

丹麦摄影师维德（Andreas Hvid）在视频网站YouTube上传了这则经过剪辑的视频，视频时长三分钟。

维德在他的YouTube帖文中说，11月底他和朋友爬上了胡夫金字塔。因为害怕被守卫发现，所以没有拍摄在吉萨平原转悠的几个小时。

视频中有他与女性朋友的照片，女子的脸经过了马赛克处理，他们并排站在有4500年历史的金字塔顶端。在最后一个镜头，女子背对镜头，俯瞰开罗的天际线，脱掉了上衣。

维德还发了一张照片，照片中这对男女似乎裸体躺在金字塔顶。

各方有何回应？

这些视频和照片上周在社交媒体上发酵，在埃及国内外引发愤怒情绪，许多人谴责这一行为不尊重埃及的历史和文化遗产。

一名女性评论维德在脸书上的视频：“太遗憾了，这种行为完全是对另一片土地、另一种文化和生活方式的不尊重。这表明他们对其他的宗教和文化缺乏理解。”

无内容

丹麦的网友也对维德的行为进行了批评。一名推特网友说，维德不尊重埃及民众以及世界上重要的文化遗产。

《今日埃及报》（al-Masry al-Youm）引述埃及最高文物委员会主席瓦兹里（Mostafa al-Waziri）称，照片可能是用图像编辑软件Photoshop制作的。

摄影师怎么说？

维德对丹麦《号外报》（Ekstra bladet）表示，他“多年来”一直梦想爬上金字塔。“这么多人生气让我很难过，但我收到了很多埃及人的积极回应，我认为这是值得记住的，”他说。

维德否认他们在金字塔顶上有性行为，称他们只是摆了姿势拍照。

维德曾在自己的网站上发布过一系列裸露照片，都是在高楼大厦和世界各地不同寻常的地点拍摄的。

此前有发生过类似事件吗？

八十年代，许多游客因攀爬金字塔丧生，随后埃及出台了禁令，但并没有阻止一些想要攀爬的游客。

2016年，一名德国少年攀爬金字塔并拍照录像，最后被终身禁止再入境埃及。

2017年，一名土耳其人因攀爬金字塔被警察短暂拘留。

近年来，一些埃及名人因在公共场合的行为被视为不当而被定罪。数日前，埃及女演员优素福（ Rania Youssef）因在开罗国际电影节中穿着镂空长裙而被告上法庭。