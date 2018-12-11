全球大麻合法化趋势背后的考量与忧虑

图片版权 Getty Images

世界各国对大麻的态度似乎日渐开放。

墨西哥和卢森堡准备上场的政府分别都说，他们计划把公众吸食大麻合法化。而新西兰政府就计划，用公投让当地公众决定怎样做。

随着公众和政府对大麻的意见改变，大概更多国家的政府都会这样做，令大家都在思索这些政府应该如何合作，管理供应给大众的大麻。

但是，是甚么因素驱使这些国家改变对大麻的态度？

用法律管理大麻

乌拉圭在2012年成为第一个国家，让公众吸食大麻作治疗以外的用途。当地政府这样做，主要是希望切断大麻贸易与当地犯罪分子的关系，让政府可以用法律的方式管理大麻。

美国时任总统奥巴马早就希望改变美国打击毒品贩卖的方法，他当时让美国各个州份自行决定以甚么其他方式管理大麻。乌拉圭把大麻合法化的同一年，美国华盛顿州和科罗多拉州选民都支持把大麻合法化。之后，美国有8个州和华盛顿特区先后表态支持，让公众合法地吸食大麻作非治疗用途。

我们目前仍然未就大麻对人体的影响达成共识，但可以肯定的是，公众和政府对大麻的态度已经比之前大为软化。

这般大麻合法化的浪潮也蔓延至北美州另一大国——加拿大，当地在今年10月修改法例，把大麻合法化。而在墨西哥这也可能快将成为现实，以奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）为首的新政府提交法案，让当地公众使用大麻作医疗或消遣用途。墨西哥最高法院早前更裁定，完全禁止公众使用大麻作消遣用途违宪。

许多国家分别都减轻与大麻相关的惩罚，其中在巴西、牙买加和葡萄牙，销售大麻仍然属违法，而随身带着少量大麻就没有问题。而在西班牙，公众可以在私人场所合法吸食大麻，许多荷兰的店铺都公开出售大麻。除之以外，许多国家都容许公众使用大麻用于治疗用途。

除了这些，许多国家都计划修改与大麻相关的法例：

在英国，自今年起医生可以给病人处方大麻制品

韩国也容许国内医生为病人开大麻处方用于治疗用途，但当地政府会检控任何在国外吸食大麻作消遣用途的公民

马来西亚日前有男子因为售卖大麻油，被当地法庭判处死刑，但这案件在国内引起争议

南非最高法院颁令，容许成年人在私人地方合法吸食大麻

非洲南部国家莱索托早前修改法例，容许公众种值大麻作治疗用途，是首个这样做的非洲国家

黎巴嫩正考虑让生产医用大麻合法化，以振兴当地经济。

图片版权 Getty Images

公众看法改变

促成多国政府软化态度的原因，是公众对大麻的看法改变。

而在加拿大和美国，对大麻的禁制令许多病童无法取得他们需要的药品，令许多人改变对大麻的看法。这个情况在英国也差不多。

伦敦希思罗机场早前没收了一名儿童考德威尔（Billy Caldwell）的父母携带入境的大麻油，这名儿童最后需要入院治疗，事件在英国引起关注。一个月后，英国政府向一名患有一种罕有的癫痫症的儿童丁利（Alfie Dingley）发出特别许可，容许他使用大麻油作医疗用途。

这些案例出现后，英国政府修改法例，让医生给病人开大麻处方。英国内政部强调，当地不会把消遣用大麻合法化。但前英国外交大臣威廉·黑格（William Hague）等高层官员就建议英国可以考虑改变相关法律。

图片版权 PA Image caption 丁利的母亲说，大麻油让丁利控制他的癫痫症病情。

墨西哥把大麻合法化的原因，是为了控制国内毒贩之间之暴力冲突。大麻只占毒贩收入的少部份，但维持对大麻的禁令越来越与现实脱节。

经济考量

一些没有把大麻合法化的国家分别都修改法律，让自己不与其他国家脱节。

许多中美州国家的政府都希望，自己的农夫可以透过种植大麻，打进世界药用大麻的庞大市场。

私人公司也没有怠慢。烟草商万宝路的母公司阿尔持里亚（Altria）早前，就向一家加拿大的大麻公司投资了约18.6亿美元。从美国等许多曾经容许药用大麻而禁用消遣用大麻的国家来看，这些地方最终会放宽对消遣用大麻的规定，令大麻生意更具商业吸引力。

但大麻销售并非毫无限制。其中一个最大的限制是，生产商无法自由在国际市场买卖大麻，只能根据国际麻醉品管制局（International Narcotics Control Board）严格规定进出口大麻。

这令摩洛哥和牙买加等种植大麻的农夫，无法向加拿大等大麻供应不足的市场供货。

图片版权 Getty Images Image caption 一幅位于德国的大麻田。

大麻对人体的已知影响

可能导致困惑、焦虑和恐惧症

如果混合烟草一起吸食，会增加患肺癌的风险

长期吸食，可能导致精神疾病

世界一些地方用大麻治疗多发性硬化症和癌病的副作用

医学界正研究大麻能否用来治疗癫痫症和艾滋病（又译爱滋病）

资料来源：英国全民保健局

作出平衡

有声音要求改变国际法对大麻的规定，但这似乎言之过早。

政府在把大麻合法化之前要考虑，如何在立法管制与完全禁止之间作出平衡。始终，许多社会都不会接受对大麻这种可改变一个人精神状态的物质作宽松规管。

但我们几乎可以肯定，越来越多的国家会改变它们对大麻的态度。国内和国际法必须对此与时俱进。

柯林斯是伦敦政治经济学院国际毒品政策研究所负责人。