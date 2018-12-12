图片版权 Getty Images

加拿大法庭宣布，华为高管孟晚舟获准以1000万加元（约750万美元）保释，其中700万加元（约520万美元）需为现金。

法庭要求孟晚舟遵守多个条件，包括居住在她位于温哥华的住所、付费雇佣安保公司狮门来监控她的动向、不能离开狮门划定的温哥华、列治文（Richmond）、北岸（North Shore）区域、上交所有护照、保持通讯畅通、佩戴电子定位脚镯、在指定时间出庭等。

据加拿大媒体《温哥华星报》报导，孟晚舟听到法官裁定后，伸手擦了擦脸上的眼泪，破涕为笑，并向旁听席上的丈夫刘晓棕点头致意，刘则显得松了一口气。

美国政府必须在2019年1月8日前提出正式引渡请求。而孟晚舟必须在2019年2月6日再次出庭，届时加拿大法庭将安排引渡聆讯的时间。

引渡聆讯有别于保释聆讯，并不考虑嫌疑人弃保可能性，而主要分析案情、证据充分程度等因素，考虑是否有引渡至外国的必要。如果法院认定需要引渡，将由加拿大司法部长决定是否批准引渡。

在此前的聆讯中，孟晚舟的丈夫刘晓棕表示愿意担任孟的保释担保人，但由于他并非温哥华居民，他的加拿大签证将在2019年3月过期，是否符合担保人身份惹争议。孟的律师马丁（David Martin）在第三日聆讯中表示，除了孟晚舟的丈夫外，还有四名常居温哥华的居民愿意担任孟的担保人，其中包括协助刘孟夫妇在温哥华置产的房地产中介、两名华为前员工、一位华为前员工的妻子、孟的邻居等。

华为在周三早上的一个声明称，CFO孟晚舟女士近期在被加拿大当局代表美国政府暂时扣留之后，今天法庭做出判决，同意保释。我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论。正如我们一直强调的，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。我们期待美国和加拿大政府能及时、公正的结束这一事件。

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟的辩护律师马丁

马丁引述与孟晚舟此前的谈话，指孟勤勉工作25年，若能获得保释，只有一个简单心愿，就是与丈夫和女儿一起生活。“我已经好几年没读过一本小说了，”马丁引述孟晚舟说，她还有在温哥华修读商学院博士学位的打算。

孟晚舟的家庭、财产、护照曝光

随着聆讯的推进，检方与辩方都提交了孟晚舟个人及家庭情况作为呈堂证供，逐步揭开了任正非、孟晚舟家庭的神秘面纱，从中一窥“中国商业皇族”家庭的生活。

孟晚舟有两段婚姻，育有四名子女。她前夫的身份不明，两人育有三名分别14、16和20岁的儿子，其中次子目前正在波士顿的寄宿学校求学。

孟与现任丈夫刘晓棕在2007年2月于香港结婚，当时刘晓棕报称职业为工程师，两人育有一名10岁的女儿。在2016年，刘晓棕曾以香港注册公司晴福投资董事长参与公开活动，自称在1996年大学毕业后加入华为，2006年离职创业。刘现年约43岁，自称为中国公民，目前在中国居住。

图片版权 Getty Images Image caption 刘晓棕出席孟晚舟的保释聆讯。

孟晚舟与刘晓棕曾在2016年一同参加中国重庆德普外国语学校校庆活动，当地官员证实学校由孟、刘两人投资设立，刘是学校股东之一。

刘孟夫妇在温哥华有两处住宅，总估价约为1600万美元。孟的律师在法庭上透露，刘晓棕的父母每年会在上述其中一处住宅住上四到六个月。孟晚舟在证供中表示，子女毕业后，她一家夏季仍常到温哥华度假数周甚至数月。

律师还称，孟一家与温哥华有15年之久的联系，两名子女在2009年至2012年在温哥华求学，刘晓棕当时也在此修读硕士学位。孟还曾拥有加拿大永久居民资格，但已于2009年过期。

在10日的聆讯中，孟方将她与家人在加拿大的合照呈堂。其中有的是在她温哥华家门前拍摄，有的是在加拿大风景名胜区的留影。

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟、刘晓棕在温哥华两处房产的一栋，目前正在装修中。

香港土地注册处记录显示，孟以个人名义及与丈夫联名拥有至少两个豪宅物业，现时估价约8000万港元。孟晚舟及任正非任董事的华为技术投资公司也持有香港多处物业，市值合共约2.5亿港元（约3200万美元）。

根据法庭文件及媒体报道，孟晚舟前后共持至少八本护照，其中五本中国护照、三本香港特别行政区护照。孟曾经在2004年使用一本中国因公普通护照在香港进行公司董事登记，因公普通护照通常颁发给参照公务员标准管理机构中的人员、国有企事业单位因公出国人员。

香港媒体《明报》报导，孟的三本香港护照签发日期分别为2011年10月18日、2014年11月7日及2014年12月18日。三本护照到期日皆为2021年10月18日。

刘晓棕向加拿大法庭解释称，两人结婚后孟曾冠夫姓，改名为“刘孟晚舟”，但一个月后应公司要求换回原名，再申请了新护照。孟的辩护律师指，孟目前只有两本有效护照，分别是中国和香港护照。

早前，香港特首林郑月娥表示，孟晚舟在任何时候只持一本有效特区护照。她又指，有时市民仍会持有旧护照，是因为其中仍保留有效签证，于是入境他国持最新的有效护照，同时携带内有签证的旧护照。

中美加三国庭外角力

控辩双方在温哥华法庭内交锋，中美加三方则在庭外角力。

11日，中国商务部发出公告，中美贸易谈判的中方代表、副总理刘鹤与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话，双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。中方公告简短，并未透露中美官员通话中有否提及孟晚舟事件，显示北京有意切割中美贸易谈判与孟晚舟事件，不希望前景未明的孟案影响到贸易谈判的进程。

值得注意的是，北京把“胡萝卜”伸向美国的同时，向加拿大施以“大棒”。非政府组织国际危机组织（International Crisis Group）11日表示，其东北亚高级顾问、加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）在中国被拘留。康明凯曾任加拿大驻北京、香港的外交官，也曾在纽约的联合国总部工作。

图片版权 International Crisis Group Image caption 康明凯

加拿大总理特鲁多以不点名的方式表示，加拿大十分重视此事，中加就此有直接沟通。加拿大联邦公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）则说，加国政府知晓“一名加拿大人正在中国面临困难”，并对此表示极度关切。古德尔称，目前没有明确的迹象表明，此事与孟案有关联。

在截稿前，中国未对事件作出回应，康明凯的拘留原因仍未明。

加拿大前驻华大使马大维（David Mulroney）接受《南华早报》采访时说，中国拘留康明凯有可能是出于孟案的报复，北京有采取类似行动的先例。在2014年，在中国丹东生活的加拿大籍加勒特夫妇（Kevin and Julia Garratt）因涉嫌间谍罪被中国国家安全部抓获。就在他们被捕前六个星期，加拿大逮捕了涉嫌从事情报工作、有加国永久居民身份的中国籍航空业商人苏斌，苏其后被引渡到美国，并被判定犯间谍罪。

北京在此敏感时刻逮捕康明凯，将挑动中美加三国间近来绷紧的神经。