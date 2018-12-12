图片版权 @Madan_Chikna Image caption 近日，印度的一名外卖员被爆料偷吃顾客的食物，吃了几口后还重新密封了外卖盒。

近日，印度一名外卖员被爆偷吃顾客的食物，吃了几口后还重新密封了外卖盒。印度外卖公司Zomato随后表示，已经解雇了这名外卖员。

这则视频拍摄于印度南部地区的马杜赖市（Madurai）。视频中的男子穿着Zomato T恤，坐在一辆摩托车上，他身后放着一个红色大包。这名男子吃了几口手中的盒饭，然后用重新把饭盒封好，又从红色大包中拿出另一盒吃了起来，吃完再把盒子封好放回了大包的塑料袋中。最后他撕下一段胶带，封上了塑料袋。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Madan_Chikna This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 2018年12月10日

这则视频在社交媒体上火了，浏览量达到数千次。

印度外卖公司Zomato周一（12月10日）表示，视频内容属实，那名男子确实是该公司的外卖员。

Zomato在声明中称，对于擅自食用顾客餐点的行为“零容忍”，已经解雇被曝光的外卖员。

声明还指，他们将采取措施避免以后发生类似事件，包括引入防开封的胶带、加强员工教育等。

事件发酵后，有推特网友表示，外卖公司解雇外卖员理所应当，但也有网民觉得处罚过重。

一名网友说：“把包装做好，给他们足够的薪水，最重要的是给他们休息时间。停工或警告处罚就足够了。”

作者：克里斯·布拉姆韦尔（Kris Bramwell,），BBC用户衍生内容及社交媒体团队（BBC UGC and Social News)