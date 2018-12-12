图片版权 BSTU Image caption 当普京收到这张东德国安部门证件时，他33岁。

俄罗斯总统普京曾使用过的一张前东德国安部门特工证件，近日在德国城市德累斯顿（Dresden）的斯塔西（Stasi）秘密警察档案中被发现。

斯塔西是德国统一前民主德国（即东德）的国家安全机构，普京当时是一名苏联间谍。

普京曾对他上世纪80年代在德累斯顿担任苏共情报机构克格勃一员的经历表示自豪。

当研究人员近期对克格勃和斯塔西这两大情报机构的合作进行研究时，发现了这一证件。

1985年，普京成为一名克格勃少校，这让他有机会访问斯塔西的设施，但他可能没有对后者进行监视。

斯塔西档案局（BStU）在周二的声明中解释道，普京“得到了通行证，以便他能与斯塔西就他在克格勃的工作展开合作”。

图片版权 BSTU Image caption 证件上的印戳显示普京曾与斯塔西合作。

图片版权 BSTU Image caption 普京曾用德语拼写方法，将他的名字写为“Wladimir Putin”。

作为东德的国安机构，斯塔西曾因对普通公民的密切监视而声名狼藉。在当时，很多普通公民被迫互相监视。

但斯塔西档案局的声明称：“目前的研究没有显示普京曾为东德国安部门工作。”

普京出生于前苏联列宁格勒（现圣彼得堡）。他在1985年被派往东德，那一年他33岁。他的两个女儿就是在此期间出生的。现在，普京已66岁。

普京一直在德累斯顿为克格勃效力直到1989年12月。那一年，共产党统治下东德政权在大规模民主抗议中垮台。

如印戳所显示，普京的斯塔西通行证每三个月更新一次。目前尚不清楚他为何将通行证留在德累斯顿的斯塔西档案中。

图片版权 AFP Image caption 冷战时期，这里曾是德累斯顿的克格勃总部。

1989年12月5日，他目睹了抗议者占领德累斯顿的斯塔西总部，共产主义安全部队险些向他们开火。

当时，欢欣鼓舞的东柏林人已在11月冲破了柏林墙。

普京的德语很流利。他曾表示，当德累斯顿的人群包围克格勃大楼时，他亲自安抚了他们，并警告那是苏联领土。

在德累斯顿为克格勃效力期间，普京被提升为中校。

克里姆林宫网站称，1989年，东德曾授予他一枚铜牌，以表彰他“对国家人民军的忠诚服务”。

回到俄罗斯后，普京升任基于克格勃后来新成立的俄罗斯联邦安全局（FSB）局长。他于2000年成为俄罗斯总统。

2017年6月，普京透露他在克格勃的工作涉及“非法情报收集”。普京在俄罗斯国家电视台发表讲话时说，克格勃特工是“具有特殊品质、特殊信念和特殊性格的人”。

BBC获得的一份曾是克格勃与斯塔西之间的绝密协议显示，克格勃在东德有30名联络官，与斯塔西直接共事。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）对该证件的发现不以为然。“克格勃和斯塔西是相互合作的情报机构，所以不排除交换此类身份证件的可能性，”他说。