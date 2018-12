华为孟晚舟事件：盘点华为让西方国家猜忌的原因

图片版权 AFP Image caption 华为副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟在加拿大被拘捕后,温哥华当地时间周二(12月11日)获得假释。

华为副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟在加拿大被拘捕后,温哥华当地时间周二(12月11日)获得假释。 孟晚舟事件让一直以来“低调神秘”的中国通讯业巨头公司华为成为国际间的焦点。

华为的“低调神秘”一是表现在它不走上市路线的独特运营路线;二是其创始人任正非鲜少公开露面的个人风格。

尽管一家企业领导人的生活透明度与企业本身没有什么关系,然而华为公司的透明度,长期以来却是引起外界诸多猜测和担忧的一个重要因素。

透明度

华为1987年创立,1996年开始走向国际市场。随着海外客户日益增多,华为也引起美国方面的注意。在过去将近10年时间里,美国政府一直担心华为与中国军方关系密切,可能通过其通讯产品获得涉及美国国家安全的情报。2012年,美国众议员情报委员会经过一年的调查发表报告,称中国政府大量补贴华为和中兴。

图片版权 AFP Image caption 孟晚舟在12月12日获得保释后,乘坐外交车牌汽车抵达的人员携带鲜花前往孟晚舟在温哥华的住处看望。

图片版权 AFP Image caption 孟晚舟在门口迎接看望她的客人。

报告称,如果允许这些中国公司在美国从事商贸互动,将会使中国政府有能力轻易截取通讯内容,对美国的大坝和电网等重要基础设施发动网络攻击。

尽管华为对美国方面的指责一直强烈否认,并在2011年首次公开了董事会成员以及2010年海外销售数额,但美国国会情报委员会2012年的报告说明,华为从来就没有打消过美国的疑心和顾虑。而且随着华为在世界其他市场的日益成功,美国对华为的戒心越发深重。

媒体在报道华为时,经常提及的一个信息是:任正非曾经是中国人民解放军的一名工程师。另外,华为董事长孙亚芳,曾经为中国国家安全部们工作,在任正非创业初期以及发展过程中为公司获得营运资金立下汗马功劳。

你的器材不支持播放多媒体材料 huawei

在中国国内,华为被誉为“国际化”做得最好的公司之一。仅以英国为例,华为英国公司自2001年成立,据报拥有1400名雇员,其中七成是英国本地员工。尽管如此,华为的透明度仍然不时成为外界关注的焦点。

就在孟晚舟事件曝光之前的2018年11月,国际非政府组织“国际透明”英国分部公布了一份涉及104家跨国公司游说信息的透明指数报告。根据这份报告,其中五分之四的跨国公司在透露游说活动信息时“标准很差”,而华为被列为游说信息透明度最低的几家跨国公司之一。

国家安全

本次孟晚舟被拘捕事件,正值中美贸易战暂时休兵的关键时期。但案件一发,中美最高领导人营造的缓和气氛骤然之间再度紧张,且有扩大到外交和政治层面的风险。

中国政府向加拿大和美国施压要求释放孟晚舟的同时,美国政界人士也再次警告华为构成国家安全威胁。

图片版权 Getty Images Image caption 中国要求加拿大立即释放孟晚舟,否则将面临严重后果。

美国国会共和党籍参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)星期天(12月9日)接受美国哥伦比亚广播公司 “面向全国”(Face the Nation)电视节目采访时说,“我认为华为和中兴以及更多的中国公司对我们国家利益,我们国家经济利益和我们国家安全利益构成威胁”。

卢比奥举例说,中国公司跟美国公司不一样。“美国公司保障个人隐私,即使政府在对恐怖活动展开调查时也不能强迫苹果公司给一个手机解锁。但是在中国,没有任何一家公司不按照政府的命令去做。当中国当局要求一家中国公司交出他们在营运国家搜集的信息时,不需要法庭命令,公司就必须要听政府的命令。如果他们不听,首席执行官的官位就不保,或者公司的命运不保。”

挑战政府

卢比奥所提及的苹果手机解锁案,发生在2016年初。

当时,美国联邦调查局FBI试图强迫苹果公司帮助解锁一个恐怖分子的iPhone电话,引发了是维护国家安全还是个人隐私之间的原则之争。

苹果公司首席执行官库克认为,帮助政府解锁会威胁到所有iPhone用户的安全,称绕过iPhone密码意味着在其iOS系统中创建一个后门,而它也可被用来窥探所有其他的iPhone。

图片版权 Reuters Image caption 中国华为公司高管孟晚舟在加拿大被拘捕的事件,过去一周成为海内外舆论关注的热点。

库克为苹果公司辩解说:“我们被要求做一些我们明知错误的事。所以在盲目屈从和反抗之间我们不得不选择了反抗和斗争。”

实际上,商业公司与政府部门公开叫板的案例和商业公司屈服于政府压力交出客户信息的案例,在中国都曾发生过。不过这两个案例中所涉及的公司都是美国公司。

2010年,谷歌因抗议中国的审查法和所谓的政府黑客行为而退出中国。2002年,雅虎公司将两名中国异见人士的信息交给中国当局,导致他们被判刑。

在资讯突飞猛进的今天,发生在几年甚至十几年前的案件,已经仿佛陈年旧案,不再被人提起。正是在这十几年间,中国经济也一路飙升稳居世界第二,赶超美国被认为只是时间问题而已。

图片版权 EPA Image caption 华为公司在30年间成为世界顶尖的通讯技术供应商。

当年抗议中国审查,以“不做恶”为信条的谷歌,近期被曝光拟在中国推出自我审查的搜索引擎。

情报法

在实力雄厚的中国公司不断走向海外的背景下,现在让外界更加担心的是中国人大在2017年6月通过的《国家情报法》。根据该法第七条,“任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作,保守所知悉的国家情报工作秘密。”

“国家对支持、协助和配合国家情报工作的个人和组织给予保护。”

英国《卫报》分析评论“巨头没有人相信:为什么华为一直为过往所困扰?”(The giant that no one trusts: why Huawei's history haunts it)中这样谈及中国情报法:“诸如此类让人不安的条款,多多少少强化了华为在外国政府眼中的妖魔地位,即便这些政府从来就没有任何确凿证据证明他们有害怕华为的理由。”

中美角力

孟晚舟被抓,美国方面给出的理由是,她涉嫌欺诈和违反了美国对伊朗的制裁禁令。然而,中国的评论认为,跨国公司和金融机构违反美国制裁禁令的情况很多,都是以巨额罚厨加以惩戒,抓捕公司高层的做法显然非常罕见。

在很多中国人看来,美国对华为的封杀可谓处心积虑;对孟晚舟的拘押形同绑架,最终目的旨在遏制中国登顶全球第一强国的地位。

虽然中国一直坚持表示绝不称霸,但华为高层对成为世界最大智能手机生产商一直信心满满。

2018年2月,华为消费者业务总裁余承东曾向BBC表示,“无论有没有美国市场,我们的市场份额都能成为世界第一。”

当他被问及美国政界人士不信任华为是何原因时,他的回应是:美国有人试图用政治手段阻止我们,因为我们太有竞争力了,我们有领先的科技,领先的创新,所以他们很担心,我们太强大了。

据说,华为当年在中国和国际市场打败国际通讯业巨头走的是毛泽东的“农村包围城市”战略,现在的华为又有什么新的策略突围呢?

而在美国方面,最新报道称,美国总统特朗普表示,如果孟晚舟一案对达成有史以来规模最大的贸易协议有利,对美国国家安全有利,“我肯定会在我认为必要的时候干预”。

特朗普此言,应该让美国和加拿大的司法部门颇为尴尬。行政干预司法,正是外界一直以来对中国的批评;而司法独立,也是使美国和西方立于道德高地的基础。

无论如何,此言无疑更将让中国相信,孟晚舟事件背后美国真正的动机是“项庄舞剑意在沛公”。